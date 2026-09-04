Şanlıurfa TEKNOFEST için hazır; GAP Havalimanı'nda hazırlıklar büyük ölçüde bitti - Son Dakika
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Şanlıurfa TEKNOFEST için hazır; GAP Havalimanı'nda hazırlıklar büyük ölçüde bitti

Şanlıurfa TEKNOFEST için hazır; GAP Havalimanı\'nda hazırlıklar büyük ölçüde bitti
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 30 Eylül-4 Ekim'de kentte düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu için GAP Havalimanı'ndaki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı. Proje başvurularının 13 binden 27 bine yükseldiğini belirten Şıldak, 5 milyon Türk lirasına yakın destek sağlandığını ve finalist sayısının 34'e çıktığını söyledi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 30 Eylül-4 Ekim'de kentte düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında GAP Havalimanı'ndaki hazırlıkları büyük ölçüde tamamladıklarını belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu ismiyle düzenlenecek.

Vali Şıldak, kentteki hazırlıklara ilişkin AA muhabirine, hazırlıkların 2026'nın başında başladığını ifade etti.

Festivalin GAP Havalimanı'nda yapılacağını hatırlatan Şıldak, şunları kaydetti:

"Havalimanımızda geniş kapsamlı hazırlıklarımızı neredeyse tamamladık. Burada 500 bin metrekarelik bir alan üzerinde otopark alanları ve festivalin gerçekleştirileceği zeminlerin hazırlıkları tamamlandı. Çok yüksek katılımla şehirde de büyük bir heyecan uyandıran ve Cumhurbaşkanımızın takdiriyle ilimize yapılacak bu organizasyonu bütün Şanlıurfa ve bölge illerimiz merakla, heyecanla bekliyor. Hazırlıklarda iyi bir aşamadayız. Herhangi bir gecikmemiz yok. Bütün kurumlarımız TEKNOFEST yönetimiyle birlikte istişareli ve koordineli bir çalışma sürdürüyoruz. Biz ev sahibi olarak bu yıl yarışmalara da çok iyi hazırlandık. Bu konuda bir teşvik mekanizması ve bütçe oluşturduk kurumlarımızla birlikte. Yerel yönetimlerimizle birlikte 5 milyon Türk lirasına yakın projelere destek sağladık."

Teşvik çalışmalarıyla proje başvuru sayısının 13 binden 27 bine, finalist sayısının ise 20'lerden 34'e yükseldiğini ifade eden Şıldak, kentte ev sahipliğinin getirdiği sinerjiyle proje sunma kapasitesinin arttığını söyledi.

Şıldak, büyükşehir belediyesi, karayolları, ilçe belediyeleri ve kamu kurumlarının festival hazırlıklarına katkı sunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Proje sunma kapasitesi olarak ev sahibi olmanın gerektirdiği sinerjiyi oluşturdu şehir. Bütün kurumlarımız, büyükşehir belediyemiz, karayollarımız, ilçe belediyelerimiz, tüm kamu kurum kuruluşları bütün imkanlarını seferber ederek havalimanında çalışmalara katkı sundular. Valilik olarak güzel bir koordinasyon çalışması gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. İnşallah sağ salim ve iyi bir organizasyonla Şanlıurfa'yı hem tanıtacağız hem de bu büyük milli ve yerli teknolojinin ilimizdeki gururunu bütün ülkemize yaşatmak istiyoruz."

Şıldak, TEKNOFEST'in kentin tanıtımı açısından da büyük önem taşıdığına işaret ederek, herkesi Şanlıurfa'ya davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Şanlıurfa TEKNOFEST için hazır; GAP Havalimanı'nda hazırlıklar büyük ölçüde bitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa TEKNOFEST için hazır; GAP Havalimanı'nda hazırlıklar büyük ölçüde bitti - Son Dakika
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