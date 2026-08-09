Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ETÜ’de

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Erzurum Bölge Temsilciliğinin açılış programına katılmak üzere Erzurum'a gelen Savunma Sanayii Başkanı ve TSKGV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, beraberindeki heyetle Erzurum Teknik Üniversitesini (ETÜ) ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak tarafından karşılanan Prof. Dr. Görgün ve beraberindeki heyet, üniversitenin bilimsel ve teknolojik altyapısı ile savunma sanayisine katkı sunabilecek araştırma ve geliştirme faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen ziyarette Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve eski Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Valisi Aydın Baruş, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de yer aldı. Rektörlükte gerçekleştirilen görüşmede Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ'nün yürüttüğü bilimsel çalışmalar, üniversite-sanayi iş birlikleri, teknoloji geliştirme faaliyetleri ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmaları hakkında heyete bilgi verdi.

Yüksek Teknoloji Merkezi ziyareti

Rektörlük ziyaretinin ardından Prof. Dr. Haluk Görgün ve beraberindeki heyet, ETÜ'nün araştırma ve inovasyon altyapısının önemli merkezlerinden biri olan Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini (YÜTAM) ziyaret etti. Merkez bünyesindeki araştırma altyapısını inceleyen heyet, yürütülen bilimsel ve teknolojik çalışmalar hakkında Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'tan bilgi aldı. Ziyarette üniversitenin sahip olduğu teknik imkanlar, ileri teknoloji odaklı araştırmalar ve farklı disiplinlerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri ele alındı. Savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu yüksek katma değerli teknolojilerin geliştirilmesinde üniversitelerin üstlendiği role ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı ziyarette, akademik bilgi birikiminin teknolojiye ve somut çıktılara dönüştürülmesinin önemi üzerinde duruldu.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ETÜ'nün bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini ülkenin stratejik hedefleri doğrultusunda kullanmaya büyük önem verdiklerini belirtti. Üniversite bünyesinde oluşturulan güçlü araştırma altyapısının akademik çalışmaların yanı sıra kamu ve sanayi ile gerçekleştirilecek iş birliklerine de imkan sunduğunu ifade eden Çakmak, savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye'nin öncelikli teknoloji alanlarına nitelikli insan kaynağı ve bilimsel üretimle katkı sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Prof. Dr. Haluk Görgün ise üniversitelerin Türkiye'nin savunma sanayii ve teknoloji alanındaki hedeflerine ulaşmasında önemli bir role sahip olduğunu belirterek, nitelikli akademik bilginin Ar-Ge ve yenilikçi projeler aracılığıyla stratejik çıktılara dönüştürülmesinin önemine dikkat çekti. Savunma sanayiinin gelişiminde üniversitelerle kurulacak güçlü iş birliklerinin büyük değer taşıdığını ifade eden Görgün, akademik birikimin, genç araştırmacıların ve teknolojik altyapının ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesinin stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.