Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ETÜ’de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ETÜ’de

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ETÜ’de
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TSKGV Erzurum Bölge Temsilciliği açılışı dolayısıyla geldiği Erzurum'da Erzurum Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Rektör Çakmak'tan bilgi alan Görgün, YÜTAM'da Ar-Ge ve savunma sanayii iş birliği konularını değerlendirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Erzurum Bölge Temsilciliğinin açılış programına katılmak üzere Erzurum'a gelen Savunma Sanayii Başkanı ve TSKGV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, beraberindeki heyetle Erzurum Teknik Üniversitesini (ETÜ) ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak tarafından karşılanan Prof. Dr. Görgün ve beraberindeki heyet, üniversitenin bilimsel ve teknolojik altyapısı ile savunma sanayisine katkı sunabilecek araştırma ve geliştirme faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen ziyarette Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve eski Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Valisi Aydın Baruş, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de yer aldı. Rektörlükte gerçekleştirilen görüşmede Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ'nün yürüttüğü bilimsel çalışmalar, üniversite-sanayi iş birlikleri, teknoloji geliştirme faaliyetleri ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmaları hakkında heyete bilgi verdi.

Yüksek Teknoloji Merkezi ziyareti

Rektörlük ziyaretinin ardından Prof. Dr. Haluk Görgün ve beraberindeki heyet, ETÜ'nün araştırma ve inovasyon altyapısının önemli merkezlerinden biri olan Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini (YÜTAM) ziyaret etti. Merkez bünyesindeki araştırma altyapısını inceleyen heyet, yürütülen bilimsel ve teknolojik çalışmalar hakkında Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'tan bilgi aldı. Ziyarette üniversitenin sahip olduğu teknik imkanlar, ileri teknoloji odaklı araştırmalar ve farklı disiplinlerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri ele alındı. Savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu yüksek katma değerli teknolojilerin geliştirilmesinde üniversitelerin üstlendiği role ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı ziyarette, akademik bilgi birikiminin teknolojiye ve somut çıktılara dönüştürülmesinin önemi üzerinde duruldu.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ETÜ'nün bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini ülkenin stratejik hedefleri doğrultusunda kullanmaya büyük önem verdiklerini belirtti. Üniversite bünyesinde oluşturulan güçlü araştırma altyapısının akademik çalışmaların yanı sıra kamu ve sanayi ile gerçekleştirilecek iş birliklerine de imkan sunduğunu ifade eden Çakmak, savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye'nin öncelikli teknoloji alanlarına nitelikli insan kaynağı ve bilimsel üretimle katkı sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Prof. Dr. Haluk Görgün ise üniversitelerin Türkiye'nin savunma sanayii ve teknoloji alanındaki hedeflerine ulaşmasında önemli bir role sahip olduğunu belirterek, nitelikli akademik bilginin Ar-Ge ve yenilikçi projeler aracılığıyla stratejik çıktılara dönüştürülmesinin önemine dikkat çekti. Savunma sanayiinin gelişiminde üniversitelerle kurulacak güçlü iş birliklerinin büyük değer taşıdığını ifade eden Görgün, akademik birikimin, genç araştırmacıların ve teknolojik altyapının ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesinin stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA

Haluk Görgün, Teknoloji, Erzurum, Rektör, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ETÜ’de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 04:25:58. #7.12#
SON DAKİKA: Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ETÜ’de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.