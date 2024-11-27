SBTÜ'den TUSAŞ'a Yerli Jet Motoru Parçası - Son Dakika
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Teknoloji

SBTÜ'den TUSAŞ'a Yerli Jet Motoru Parçası

SBTÜ\'den TUSAŞ\'a Yerli Jet Motoru Parçası

Sivas'taki İleri Alaşımlar Üretim Merkezi, TUSAŞ için yerli alaşım tozu ile jet motoru parçası üretti.

27.11.2024 11:50
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Cazibe Merkezleri Destekleme Programı" kapsamında, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) ile Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ortaklığında kurulan İleri Alaşımlar Üretim Merkezinde yerli alaşım tozundan TUSAŞ için jet motoru parçası üretildi.

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan merkezde, başta savunma sanayisi olmak üzere, havacılık endüstrisi ve medikal sektörünün ihtiyaç duyduğu kobalt, krom ve alüminyum esaslı alaşımların (Bir metalin belli oranlarda bir veya birkaç metalle ergimesiyle oluşan yeni metal) külçe formu ve metal toz hali üretiliyor.

Merkez, havacılık sektöründe TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), medikal sektöründe ise Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin taleplerini karşılıyor.

SBTÜ İleri Alaşımlar Üretim Merkezi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Said Eray, AA muhabirine, 2020 yılında kurulan merkezin ham maddeden nihai ürüne giden entegre tesis olduğunu söyledi.

Merkezin alaşım ve toz üretiminde yerlileştirme projesini gerçekleştirme hedefiyle kurulduğunu belirten Eray, kullandıkları makinelerin tamamının da yerli olduğunu ifade etti.

"Alaşımlardan toz üretiyoruz"

Eray, merkezde ileri alaşımları kendilerinin geliştirdiğini ve ürettiğini vurgulayarak, "Aynı anda bu alaşımlardan toz üretiyoruz, üretilen toz üç boyutlu yazıcılarda nihai parçaya dönüştürülüyor." dedi.

Üç boyutlu yazıcıların, savunma sanayisinden medikale kadar birçok alana yayıldığına dikkati çeken Eray, "Bu da yazıcılarda kullanılan ham madde ihtiyacının giderek artacağını gösteriyor. Burada biz kendi ham maddemizi üreterek dışa bağımlılığı da azaltmış oluyoruz." diye konuştu.

Merkezin yarı endüstriyel olmasının avantaj sağladığını vurgulayan Eray, şunları kaydetti:

"Müşterinin eline ulaşacak son parçayı üretmekle birlikte AR-GE faaliyetlerini de burada yürütebiliyoruz. Ülke genelinde başlatılan yerlileştirme ve millileştirme hareketine de katkı sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda yürüttüğümüz projeler var. TÜBİTAK SAYEM Projesi desteğiyle Co-Cr (kobalt-krom) alaşımı tozunu kullanarak eklemeli imalatla 'TEI-TJ35 Turbojet Motoru'nun bir parçasını burada üretiyoruz. Merkezimiz, üniversiteler bünyesinde kurulmuş tek merkez olup savunma sanayisi alanında önde gelen firmalarla ciddi AR-GE faaliyetleri yürütmektedir. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ile görüşmelerini sürdürdüğümüz başka bir çalışmamız var. Dünyada sadece bir ABD'li firmada üretilen bir alaşımı geliştirmeyi planlıyoruz."

Eray, savunma sanayisinin yanı sıra sağlık sektöründe çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü ile yürüttükleri projeyle Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi için diş protezi ve çeşitli diş üyeleri ürettiklerini anlatan Eray, bunların hastalara takılmak üzere teslim edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji SBTÜ'den TUSAŞ'a Yerli Jet Motoru Parçası - Son Dakika

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