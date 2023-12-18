Seat Otomobil Markası Neden Kapatılıyor?

İspanya'nın en büyük otomobil markalarından biri olan Seat, 1990 yılında Volkswagen Group bünyesine katıldı. Yüz binlerce araç üreterek Avrupa pazarının uygun fiyatlı markalarından biri olmayı başardı. Ancak VW, 2030 yılına kadar Seat üretimeyi bırakacağını açıkladı. Peki efsane otomobil markası neden kapatılıyor?

Seat'in geleceği ne olacak?

İlk olarak bu yılın Mayıs ayında yayınlanan bir bildiride Seat, otomobil üretmeyi bırakacağını resmen açıklamıştı. Ardından Volkswagen Group CEO'su Thomas Schäfer, Eylül ayında Münih Otomobil Fuarı'nda konuşarak Seat'ın geleceğinden bahsetti.

Thomas Schäfer'ın açıklamasına göre Seat'ın tüm operasyonları Cupra markasıyla birleşecek. Böylece aşamlı olarak Cupra'ya geçilecek ve İspanyol markanın sonu gelmiş olacak. Münih Otomobil Fuarı'ndaki açıklamasında CEO Schäfer, "Seat'in geleceği Cupra'dır" ifadelerini kullanmıştı.

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Seat markasının neden iptal edildiğine dair ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Ancak Schäfer, hem Cupra hem de Seat'e yatırım yapmanın uzun vadeli olamayacağını ifade etti. Cupra'nın çok daha büyük ticari potansiyel ve popülerlik gösterdiğini belirterek bu kararı aldıklarını açıkladı.

Schäfer ayrıca değişimin İspanyol hükümetiyle ilgili bir sorunla bağlantılı olduğu iddialarını reddetti. Bu kararı, Cupra'nın büyüme gidişatına bağlı olarak atıldığının altını çizdi. Cupra'nın Alfa Romeo ve Polestar gibi diğer alt markalardan daha büyük bir marka haline geldiğini söyledi.

Bu geçişle birlikte Seat'e yeni bir rol bulunacağını da hatırlatmak gerekiyor. Yani markanın otomobil üretimi durduruluyor olsa da, elektrikli scooter gibi mobilite alanlardaki yatırımları devam edecek.

Peki siz bu otomobil markası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…