Serpil Günaydın, Balıkesir Üniversitesi Yapay Zeka Koordinatörlüğüne görevlendirildi

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde yapay zeka alanındaki eğitim, araştırma, yenilikçilik ve topluma katkı çalışmalarını koordine etmek amacıyla Yapay Zeka Koordinatörlüğü kuruldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030)" ve Yükseköğretim Kurulunun "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm" projesi ile uyumlu olarak koordinatörlüğün kurulmasının ardından, Koordinatör olarak da Öğr. Gör. Dr. Serpil Günaydın görevlendirildi.

Yapay Zeka Koordinatörlüğü; yapay zeka alanındaki eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yenilikçilik, kurumsal uygulama ve topluma katkı çalışmalarının planlanması, desteklenmesi ve izlenmesini sağlayacak. Koordinatörlük aynı zamanda yapay zekanın güvenli, insan odaklı ve sorumlu kullanımına yönelik üniversite genelindeki çalışmalara rehberlik edecek.

Koordinatörlük kapsamında eğitim, seminer ve atölye çalışmalarının yanı sıra yapay zekanın ders tasarımı, araştırma, veri analizi ve akademik üretim süreçlerinde kullanımına yönelik rehberlik faaliyetleri yürütülecek. Koordinatörlüğün kurulmasıyla disiplinler arası araştırma ve projeler teşvik edilirken; kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri geliştirilmesi hedefleniyor. Yapay zeka araştırma ve uygulamalarının Balıkesir ve bölgenin eğitim, sağlık, tarım, çevre, kültür, turizm, ekonomi ve sanayi gibi alanlardaki ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmesi de Koordinatörlüğün çalışma alanları arasında yer alıyor.

Rektör Oğurlu: "Üniversitemizin yapay zeka alanındaki kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, yapay zekanın kapsamlı bir dönüşümün parçası olduğuna dikkat çekerek, üniversitelerin de bu dönüşüme yön veren kurumlar arasında yer alması gerektiğini belirtti. Yapay Zeka Koordinatörlüğü aracılığıyla üniversitenin farklı birimlerinde yürütülen çalışmaları ortak bir çatı altında buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Rektör Oğurlu, "Üniversitemizin yapay zeka alanındaki kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor; eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalarda yapay zeka destekli uygulamaları yaygınlaştırmayı, akademik ve idari personelimizin bilgi ve yetkinliklerini artırmayı önemsiyoruz. Öğrencilerimizin de bu alanda üreten ve geliştiren bireyler olarak yetişmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Üniversitemizde yapay zeka çalışmalarını daha sistematik ve koordineli yürütmeyi hedefliyoruz"

Koordinatör Öğr. Gör. Dr. Serpil Günaydın da Koordinatörlüğün üniversitedeki yapay zeka çalışmalarının ortak bir vizyon doğrultusunda geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti. Günaydın, "Yapay zeka alanındaki akademik çalışmaları bir araya getirerek birimler arası iş birliğini güçlendirmeyi, akademik ve idari personelimizin yapay zeka okuryazarlığını geliştirmeyi ve öğrencilerimizin bu alandaki yetkinliklerini desteklemeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımızı bilimsel ve etik ilkeler çerçevesinde sürdüreceğiz" dedi.