Sıfırıncı gün açıklarının fiyatları rekor seviyelere yükseliyor

Sıfırıncı gün (zero-day) açıklarının fiyatları rekor seviyelere yükseliyor. Crowdfense adlı şirket, iPhone modellerinde sıfırıncı gün açığı bulup kendilerine bildirenlere 5 ila 7 milyon dolar arasında ödeme yapacağını duyurdu. İşte bazı yazılımların ve donanımların güncel sıfırıncı gün ödül fiyatları…
iPhone sıfırıncı gün açığı fiyatları artış gösteriyor
Bu tür açıklara "sıfırıncı gün" denmesinin sebebi, yazılım geliştiricilerinin henüz haberdar olmadığı, yamalanmamış güvenlik açıklarından faydalanmaları olarak biliniyor. Crowdfense ve rakibi Zerodium gibi şirketler, buldukları açıklarını genellikle suçluları takip etmek veya casusluk faaliyetleri için ihtiyaç duyduklarını iddia eden devlet kurumları veya hükümetin alt yüklenicilerine yeniden satmayı hedefliyor.
Crowdfense, yeni fiyat listesine göre iPhone'da tespit edilen açıklar için 5 ila 7 milyon dolar, Android için ise 5 milyon dolara kadar ödeme yapacağını duyurdu. Diğer popüler yazılımların açıklara biçilen değerler ise şöyle:
Google Chrome: 3 milyon dolara kadar
Safari: 3.5 milyon dolara kadar
iMessage: 3 ila 5 milyon dolar arasında
WhatsApp: 3 ila 5 milyon dolar arasında
iOS'ta dev sızıntı! Apple bu sefer sessizliğini bozdu
Bu rakamlara bakıldığında, Crowdfense'nin 2019'da yayınladığı önceki fiyat listesine göre tüm açıkların değerinin arttığı görülüyor. TechCrunch, bu durumun Apple ve Google gibi şirketlerin platform güvenliğini artırması ve ortaya çıkan açıklara daha hızlı çözüm üretmelerinden kaynaklandığını belirtiyor.
Habere göre, Crowdfense şu anda Rusya dışındaki en yüksek fiyatları sunuyor. Rusya'da ise Operation Zero isimli şirket geçen yıl iPhone ve Android cihazlarını hacklemek için araçlara 20 milyon dolara kadar ödeme yapabileceğini açıklamıştı.
Apple'ın ise güvenlik araştırmacılarını teşvik etmek için kendi Apple Security Research Bounty programı bulunuyor. Bu program kapsamında güvenlik araştırmacıları maksimum 2 milyon dolar kazanabiliyor.
Son Dakika › Teknoloji › Sıfırıncı gün açıklarının fiyatları rekor seviyelere yükseliyor - Son Dakika
Geçtiğimiz yıllarda Instagram hikayeler benzeri durum güncellemesi özelliğini duyuran WhatsApp, bu özelliğin daha fazla kullanılması için çalışmalara başladı. WABetaInfo ekibi tarafından tespit edilen WhatsApp durum güncellemesi bildirim özelliği, Android 2.24.6.19 beta sürümünde test edilmeye başlandı. Bu geliştirme sayesinde kullanıcılar, durum güncellemelerinde belirli kişilerden bahsettiklerinde doğrudan bildirim gönderebilecek. Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi WhatsApp, kullanıcılar tarafından paylaşılan yeni görülmemiş durum güncellemeleri olduğunda kullanıcıları bilgilendirmek için bir özellik test ediyor. Bu özelliğin 2024 yılı içerisinde son kullanıcıya sunulacağı tahmin ediliyor. Muhtemel bir senaryoda, kullanıcı tarafından henüz kontrol edilmemiş bir durum güncellemesinde bahsedilmesi durumunda bildirimler gönderilebilir. Bu mekanizma, kullanıcıların doğrudan kendilerini ilgilendiren önemli güncellemelerden haberdar olmasını sağlayacak. Bildirimleri tetikleyen bir diğer potansiyel faktör de favori kişilerle yapılan etkileşimlere dayanacağı belirtiliyor. WhatsApp, kullanıcıları favoriye ekledikleri kişilerin görülmemiş durum güncellemeleri hakkında bilgilendirmeyi önceliklendirecek. Siz yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Google, Android 15 sürümünde DeX platformuna benzer bir masaüstü modu için çalışmalara başladı. Android 15, varsayılan olarak masaüstü modu ile gelecek. Masaüstü modu yavaş yavaş gelişme gösterdi ve artık yan yana iki uygulama çalıştırabilmeyi kolayca başarıyor. Google, çok pencereli Android masaüstü deneyimi üzerinde çalışıyor. Serbest biçim modunda pencereler dilediğiniz gibi sürüklenip boyutlandırılabileceksiniz.
Epic Games Store, son birkaç yıldır her hafta düzenli olarak bir veya birden fazla oyunu ücretsiz dağıtıyor. Platform, bu hamlesiyle milyonlarca yeni kullanıcı kazandı. Epic Games Store, önümüzdeki hafta Ghostrunner oyununu ücretsiz hale getirecek. 2020'de piyasaya sürülen bu yapımı 11 Nisan – 18 Nisan tarihleri aralığında kütüphanenize ekleyebileceksiniz. Kalıcı olacağını belirtelim. Yani sonsuza kadar hesabınızda kalacak.
İtalya'nın Veneto bölgesindeki otoyolları yöneten Polizia Stradale, özel olarak donatılmış yeni bir Tesla Model X elektrikli otomobili hizmete soktu. Bu adım, İtalya polisinin çevresel sürdürülebilirlik çözümleri arama çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Tesla Model X'in kullanılması, diğer ülkelerdeki polis teşkilatlarını da benzer adımlar atmaya teşvik edebilir.
Apple, yapay zeka modelini eğitmek ve resim oluşturma yeteneklerini geliştirmek amacıyla stok fotoğrafçılık şirketi Shutterstock ile 50 milyon dolarlık bir anlaşma gerçekleştirdi. Bu iş birliği sayesinde Apple, Shutterstock'taki milyonlarca görselden yararlanacak ve yapay zeka alanında önemli ilerlemeler kaydetmeyi hedefliyor.
Bilecik'te, siber suçların engellenmesi ve zararların azaltılması amacıyla oluşturulan 'SİBERAY' programı kapsamında, vatandaşlar internetin güvenli kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirildi. 'Ekip Siberay Güneş Fırtınası' adlı sinema filmi ile ilgili afişler asılarak farkındalık oluşturuldu.
Çin Merkez Bankası, bilim-teknoloji inovasyonunu, teknik dönüşümü ve ekipman yenilemeyi desteklemek üzere 500 milyar yuan (yaklaşık 70,47 milyar ABD doları) değerinde özel bir yeniden borçlanma kredisi oluşturduğunu açıkladı. Kredi, bilim ve teknoloji odaklı küçük ve orta ölçekli firmaların yanı sıra kilit sektörlerin daha dijital, akıllı, gelişmiş ve yeşil hale gelmesine yardımcı olacak teknik dönüşüm ve ekipman yenileme projeleri için finans kuruluşlarına kredi desteği sağlamayı hedefliyor.
Google Haritalar, trafik sıkışıklığını azaltmaya yönelik yeni bir önlem planı üzerinde çalıştığını duyurdu. Yeni patente göre, Google Haritalar, yoğun trafiğe girecek araçlar için optimal bir hız önererek bu tür sıkışıklıkları önleyecek. Hız önerisi, önündeki araçların hızına ve güvenli mesafelere dayanarak hesaplanacak ve sürücülere farklı renklerle kodlanmış bir hız göstergesi sunulacak. Bu özellik, tüm sürücülerin önerilen hıza uyması durumunda yoğun trafik sıkışıklığının önüne geçilebileceği belirtiliyor. Google Haritalar'ın trafik sıkışıklıklarını önlemeye yönelik bu yeni özelliği, trafik akışını optimize etmek ve sürücü güvenliğini artırmak amacıyla kullanılacak.
Xiaomi'nin merakla beklenen Redmi K80 serisinin işlemcisi ve batarya kapasitesi ortaya çıktı. İddiaya göre telefonlar, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemcilerinden güç alacak. Ayrıca, 5500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacaklar.
Sizin düşünceleriniz neler ?