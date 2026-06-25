Siverek'te Öğrencilerden Güneş Enerjili Araç - Son Dakika
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Siverek'te Öğrencilerden Güneş Enerjili Araç

Siverek\'te Öğrencilerden Güneş Enerjili Araç
25.06.2026 12:31
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Siverek'teki meslek lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle güneş enerjisiyle çalışan mini araç üretti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle yaklaşık 5 ayda güneş enerjisiyle çalışan araç üretti.

Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı'nda yürütülen proje kapsamında, 9. ve 10. sınıf öğrencilerinden oluşan 5 kişilik ekip, öğretmenleri rehberliğinde güneş enerjisiyle çalışan mini araç yaptı.

Okulun imkanlarıyla hazırlanan projede öğrenciler, aracın tasarımından montajına, elektrik sisteminden mekanik aksamına kadar birçok aşamada aktif görev aldı. Güneş paneliyle çalışan sistem üzerine kurulan araç, hem şebeke elektriğiyle hem de güneş enerjisiyle şarj edilebilecek şekilde tasarlandı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen test sürüşlerinde 5 kişiyle sorunsuz şekilde hareket eden aracın performansını artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı öğretmeni Hayrullah Düzgün, AA muhabirine, projenin öğrencilerle birlikte kurdukları bir hayalin ürünü olduğunu söyledi.

Amaçlarının güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretebilen bir araç geliştirmek olduğunu belirten Düzgün, yaklaşık 5 aylık çalışmanın ardından prototip aracı ortaya çıkardıklarını ifade etti.

Araçta 1200 watt gücünde güneş paneli ile 1200 watt motor bulunduğunu anlatan Düzgün, direksiyon ve yürüyen aksam dahil temel sistemlerin öğrenciler tarafından tasarlanıp monte edildiğini dile getirdi.

60 kilometre menzilli

Düzgün, aracın hem şebeke elektriğiyle hem de güneş enerjisiyle şarj edilebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aracımızın ilk testlerinde yaklaşık 55 kilometre hıza ulaştığını gördük. Mevcut durumda menzili yaklaşık 60 kilometre seviyesinde. Üzerinde geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte güneş panelinin gün içerisindeki güneş konumuna göre açısını otomatik ayarlayabilen tracker sistemini araca entegre etmeyi planlıyoruz. Bu sayede enerji verimliliğini ve menzili daha da artırmayı hedefliyoruz."

Projede görev alan 9. sınıf öğrencisi Muhammet İrfan Gümüştaş da aracın yapım sürecinde tasarım, montaj ve mekanik aksam çalışmalarında yer aldığını söyledi.

Proje aşamasından itibaren üretim sürecine katıldığını anlatan Gümüştaş, metal parçaların kaynak işlemlerinin ardından ön takım, süspansiyon sistemi, güneş panelleri ve gösterge ekipmanlarının araca monte edildiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Meslek Lisesi, Teknoloji, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Siverek'te Öğrencilerden Güneş Enerjili Araç - Son Dakika

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