Skandal videoya savunması daha beter! Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu - Son Dakika
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Teknoloji

Skandal videoya savunması daha beter! Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu

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Youtuber Diamond Tema sosyal medyadan yayınladığı bir videoda Türkiye'ye ve Türk halkına küfürler savurdu. "Türkiye b*mb*k bir ülke. Türk halkı b*mb*k bir halk. Ahlak bu seviyedeyken y***ak gibi bir geleceğimiz olacak." diyen Tema'nın savunması da bir o kadar skandal oldu. Diamond Tema, "Ağzıma sağlık çok güzel söylemişim. Ülkenin profesörlerinin bile çoğu leş kendimizi kandırmayalım." ifadelerini kullandı.

25.08.2024 15:12
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Çektiği videolarla fenomen olan Diamond Tema, yine bir skandala imza attı. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Türk halkına hakaretler savuran Tema, "Türkiye b*mb*k bir ülke. Türk halkı b*mb*k bir halk. Ahlak bu seviyedeyken y***ak gibi bir geleceğimiz olacak." dedi. Tepkilere yanıt veren, "Ağzıma sağlık çok güzel söylemişim. Ülkenin profesörlerinin bile çoğu leş kendimizi kandırmayalım." ifadelerini kullandı.

"TÜRK HALKI B*MB*K BİR HALK"

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Youtuber Diamond Tema, son yayınladığı videoda Türkiye'ye ve Türk halkına küfürler savurdu. Türkiye'nin ve Türk halkının çok kötü olduğunu iddia eden Tema şunları söyledi: "Vallahi kusura bakmayın. Türk vatandaşıyım. Türkiye'de büyüdüm. Atatürk'e aşığım ama Türkiye b*mb*k bir ülke. Türk halkı b*mb*k bir halk.

"Y***AK GİBİ BİR GELECEĞİMİZ OLACAK"

Düşük zekalı, kıskanç, fesat, kendinden iyi olanı çekemeyen, kendinden iyi olan herkesi mahvetmek isteyen rezalet bir yapıya sahip. Türkiye'den bir b*k olmaz. Umutsuzluk da aşılamak istemiyorum ama halk bu zihniyetteyken, ahlak bu seviyedeyken y***ak gibi bir geleceğimiz olacak. İmkanı olan defolsun gitsin. Burada yaşayacaksanız da en azından çevrenizi daha düzgün hale getirmeye çalışın. Bomboş insanlarla muhatap olmayın."

"AĞZIMA SAĞLIK ÇOK GÜZEL SÖYLEMİŞİM"

Gelen tepkilere Diamond Tema'nın cevabı da skandal oldu. Söylediklerini savunmaya devam eden Tema şu ifadeleri kullandı: "Ağzıma sağlık çok güzel söylemişim. Son iki aydır gördüğüm her şey bin kere haklılığımı ispatladı. Ülkenin profesörlerinin bile çoğu leş kendimizi kandırmayalım. Sırf Arnavut olduğum için batmış bu sözler. Söyleyen 7 kuşaktır Türk olan biri olsaydı alkışlardınız. Şunu gündem ederek bana sallamaya çalışmanız bile sözlerimi haklı çıkarıyor. Milliyetçilik kendi milletini övmekle başlar, sonra gerçeği görüp sövmekle biter."

Skandal videoya savunması daha beter! Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu

Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Skandal videoya savunması daha beter! Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat eser: Bu çocuk inançsız evet ama böyle değildi son zamanlarda sinirleri bozuk gerginlik var üstünde umarım düzeltir kendini arada bir dinlerim youtubede kendisini özünde saygılı çocuktur 27 103 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ: acıtan gerçekler... 35 22 Yanıtla
  • İshak Klein: Her sözünün altına imzamı atarım.. Neyse onu söylemiş arkadaş… 24 32 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Kendini özetlemiş olabilir. 37 13 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: top mu bu ne 30 16 Yanıtla
  • emre araçlı: Devletin umrumda değil bi tipler, bu tipler ilgiyi sever ve gürültü yapmayı sever, umduğu gibi gitmezsede rol değiştirir bukadar basit.NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE. 29 6 Yanıtla
  • ferhat eser: Zürafalar dağların zirvesinde kış uykusuna yatarken, kelebekler çölün ortasında çiçekler dikiyordu. Aynı anda, köpekler bulutların arasında kayak yapıyor, sincaplar ise denizde yelken açıyordu. 4 27 Yanıtla
  • Emirhan Uslu: Herkes er yada geç gerçek yüzünü ortaya çıkarır. 16 3 Yanıtla
  • Ezel Bayraktar: Önemsiz bir kişilik 5 1 Yanıtla
  • Ömer Faruk DEVRAN: Son zamanlarda dini yönden söylediği her kelimeye karşı mantıklı ve güzel cevaplar gelince sinirleri gerilmiş. (Hisar kapısı tavsiye ederim dinleyin) 2 0 Yanıtla
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