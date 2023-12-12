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Snapchat My AI Sohbet Botu Nasıl Kaldırılır? - Son Dakika
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Snapchat My AI Sohbet Botu Nasıl Kaldırılır?

Snapchat, yapay zekasını kullanarak My AI özelliğini sunuyor. Ancak bazı kullanıcılar bu yapay zeka uygulamasını sinir bozucu buluyor ve kaldırmak istiyor. Snapchat My AI sohbet botunu kaldırmak için yapmanız gereken adımlar ve detaylar haberimizde.

Snapchat My AI Sohbet Botu Nasıl Kaldırılır?
12.12.2023 - 15:13,
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Kimilerine göre eski kimilerine göre hala popüler sayılan Snapchat yeni özellikler deniyor. Yapay zekanın popülerleşmesiyle birlikte My AI özelliğini getiren Snapchat, platform içinde kendi kendine öğrenen ve geliştiren bir yapıya sahip olan yapay zekasını kullanıyor.

Ancak bazı kullanıcılar bu yapay zeka uygulamasını sadece "sinir bozucu" olarak görüyor ve kaldırmak istiyor. Peki Snapchat My AI sohbet botu nasıl kaldırılır? İşte Snapchat My AI botu kaldırma/silme yöntemi ve detayları…

Snapchat My AI yapay zeka botu nasıl kaldırılır?

Snapchat ChatGPT tarafından desteklenen yapay zeka botu My AI sohbet robotunu 2023'ün başlarında tanıttı. Sohbet robotu başlangıçta Snapchat+ abonelerine özel bir uygulamaydı ancak daha sonra tüm kullanıcılara sunuldu. Bu sohbet robotu sizin hesabınıza bir arkadaş gibi eklendi ve kullanıcılarla paylaştığınız snap paylaşımlarını almaya başladı.

Snapchat My AI Sohbet Botu Nasıl Kaldırılır?

Burada sinir bozucu olabilecek olan durum bu botun sizin paylaşımlarınızı analiz ederek çeşitli yorumlar yapıyor. Bu ilk başlarda ilginç gelebilir bir makineyle konuşuyor olmak bazı kullanıcıları eğlendirdi fakat sürekli bildirim geliyor olması da rahatsız edici olmaya başladı. Bu sebeple kullanıcılar forumlarda: "Snapchat My AI yapay zeka sohbet robotu nasıl kapatılır?", "Snapchat My AI nasıl silinir?" sorularını sormaya başladı. İşte sizin için hazırladığımız rehber:

Whatsapp sesli mesajlara 'nihayet' dedirten özellik geldi!

Önemli bir detay vermek zorundayız bu bot sadece Snapchat+ abonesi olan kullanıcılar için kaldırılabiliyor. Snapchat+ aboneleri için My AI sohbet robotu kaldırma yöntemi şu şekilde:

Sohbetlerinizi açmak için kamera ekranını sağa kaydırın.

My AI botuna basılı tutun.

"Sohbet Ayarları" seçeneğine dokunun.

Sohbet akışından "Temizle" seçeneğine dokunun.

Peki Snapchat+ üyeliğiniz yoksa ne yapabilirsiniz?

Maalesef Snapchat+'a abone olmak istemiyorsanız yakın bir geleceğe kadar My AI sohbet botuna maruz kalmaya devam edeceksiniz. Ancak My AI botuyla paylaştığınız tüm içerikleri onun veri tabanından silebilirsiniz. Bunun için "Profil Ayarları>Gizlilik Ayarları (Hesap Eylemleri)> My AI verilerini temizle" adımlarını uygulayabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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