Snapdragon 7 Gen 3 ile güçlendirilen Oppo K12 tanıtıldı - Son Dakika
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Teknoloji

Snapdragon 7 Gen 3 ile güçlendirilen Oppo K12 tanıtıldı

Snapdragon 7 Gen 3 ile güçlendirilen Oppo K12 tanıtıldı

Oppo K12, Snapdragon 7 Gen 3 yonga setiyle çalışan bir telefon olarak bugün Çin'de tanıtıldı. Orta segment özelliklere sahip olan K12, 6,7 inç AMOLED ekran, 50 MP ana kamera, 5500 mAh pil ve 100W SuperVOOC hızlı şarj desteği gibi özellikler sunuyor. Fiyatı ise 260 dolardan başlıyor.

24.04.2024 17:09
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Snapdragon 7 Gen 3 yonga setinden güç alan Oppo K12 bugün tanıtıldı. Çin'de gerçekleşen lansmanda gözler önüne sürülen K12, özellikle fiyatı ile dikkatleri üzerine çekti. Gelin Oppo K12'nin tasarımına, özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Oppo K12 neler sunuyor?

Orta segment özellikleri ile kullanıcı dostu bir model olan Oppo K12, 6,7 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile birlikte geliyor. FHD+ kalitesinde görüntüler sunan bu panel 120Hz yenileme hızına ve 1100 nit tepe parlaklık değerine sahip. Aynı zamanda HDR10+ desteğine de sahip olan ekran, üzerinde delikli tasrıma sahip 16 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyor. Parmak izi sensörü de yine bu ekranın altında yer alıyor.

Snapdragon 7 Gen 3 ile güçlendirilen Oppo K12 tanıtıldı

Arka tarafta ana kamera olarak OIS destekli 50 Megapiksellik bir kamera taşıyan Oppo K12, bunun hemen altında 8 Megapiksellik bir ultra geniş açılı lens taşıyor. Üçlü görünümü kamera tasarımına sahip led flaş ile tamamlayan K12, elektriksel anlamda gücünü 5500 mAh'lik pilinden alıyor. 100W SuperVOOC hızlı şarj desteği ile dakikalar içerisinde şarj olan cihaz, Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile çalışıyor.

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Gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 3 yonga setinden alan Oppo K12, 8GB ve 12GB olmak üzere iki farklı RAM bellek seçeneği sunuyor. Depolama tarafında da 256GB ve 512GB olarak iki seçenekle gelen K12, IP54 ile suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Toplam 186 gram ağırlığında olan cihazın kalınlığı ise 8,7 mm olarak ölçülüyor.

Oppo K12 fiyatı ve teknik özellikleri!

8/256GB – 260 Dolar

12/256GB – 290 Dolar

12/512GB – 345 Dolar

ÖzellikDetayEkran6,7 inç AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ destekli, delikli tasarımÖn Kamera16 MegapikselArka Kameralar50 Megapiksel OIS ana kamera

8 Megapiksel ultra geniş açılı lensPil Kapasitesi5500 mAhHızlı Şarj Desteği100W SuperVOOCİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı ColorOS 14İşlemciQualcomm Snapdragon 7 Gen 3RAM Belleği8GB, 12GBDepolama256GB, 512GBDayanıklılıkIP54 suya ve toza dayanıklılıkAğırlık186 gramKalınlık8,7 mm

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Snapdragon 7 Gen 3 ile güçlendirilen Oppo K12 tanıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Snapdragon 7 Gen 3 ile güçlendirilen Oppo K12 tanıtıldı - Son Dakika
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