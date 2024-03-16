Türkiye'nin dört bir yanında binlerce mağazası ile en büyük zincir marketlerden ŞOK, son dönemlerde elektronik ürünler ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncu bilgisayarlarını tüketicilere sunan ŞOK, şimdi ise iPhone 15 satıyor. İşte ŞOK iPhone 15 128 GB fiyatı ve özellikleri…
iPhone 15 128 GB, ŞOK'ta kaç TL?
Perakende zincir marketler, her ayın belirli günleri teknolojik ürünler satıyor. Bu sırada akıllı telefondan konsola, klavyeden kulaklığa kadar çeşit çeşit elektronik ürünler görülebiliyor. Son olarak ŞOK da iPhone 15 satıyor.
16 Mart – 19 Mart tarihleri arasında satılacak iPhone 15'in fiyatına geçmeden önce teknik özelliklerine bakalım. 128 GB depolama alanına sahip model için mavi ve yeşil şeklinde iki renk seçeneği sunuluyor. Cihaz, A16 Bionic işlemcisinden güç alıyor.
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6.1 inç boyutunda 2556 x 1179 piksel çözünürlüğe sahip OLED Super Retina ekranla gelen cihaz, 6 GB RAM'e sahip. Ön tarafında 12 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veriyorken, arka tarafında ise 48 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor.
Öte yandan bataryası ile 20 saate kadar video izleme ve 80 saate kadar şarkı çalmayı mümkün kılıyor. Son olarak cihazın iOS 17 üzerinde çalıştığı, 5G bağlantı desteği olduğunu ve USB-C yuvasına yer verdiğini de belirtelim.
ŞOK, iPhone 15 128 GB modelini 49 bin 999 TL'ye satıyor. 16 Mart itibariyle tüketicilere sunulacak model, marka tarafından 58 bin 499 TL'ye satılıyor. Bu bağlamda 8 bin 500 TL'lik bir fark olduğunu söyleyebiliriz.
iPhone 15 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
80 saate kadar şarkı çalmaİşletim sistemiiOS 17Bağlantı seçenekleriUSB Type-C, 5G,Kalınlık, Uzunluk ve Genişlik7.8 mm, 147.6 mm, 71.6 mmAğırlık171 gram Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 15 ŞOK fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › ŞOK, iPhone 15'i Satışa Sunuyor - Son Dakika Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilecek olan Terminal İstanbul projesi, Atatürk Havalimanı terminal binalarını dünyanın en büyük girişimcilik merkezine dönüştürecek. Bu proje ile İstanbul, dünya teknoloji haritasında önemli bir yere sahip olmayı hedefliyor. Terminal İstanbul'un tanıtım etkinliği, ülkenin teknoloji ve girişimcilik yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olacak ve endüstri liderleri, yatırımcılar ve teknoloji sektörünün önemli figürleri katılacak. Merkezde, girişimcilere ve yenilikçi işletmelere geniş destek mekanizmaları sunulacak ve en modern araştırma ve geliştirme laboratuvarları, ofis alanları, hızlandırıcı merkezler ve eğitim ve konferans salonları yer alacak. Terminal İstanbul, sadece yerel bir teknoloji kalesi olmakla kalmayıp, Avrupa ve Orta Doğu'da da merkezi bir teknoloji hub'ı olmayı hedefliyor. Bu proje ile ülkeye önemli yatırımlar çekilmesi ve yeni iş fırsatları yaratılması bekleniyor, böylece ekonomi de güçlendirilecek. Atatürk Havalimanı'nın Terminal İstanbul dönüşümü, Türkiye'nin teknoloji odaklı geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayacak. Plodsi, sürücülere zaman ve işlem kolaylığı sağlayan, Türkiye'nin ilk ve tek plakadan ödeme sistemi olan 'Plodsi Akıllı Plaka' uygulamasını kullanıma sundu. Bu yenilikçi uygulama sayesinde sürücüler, araç plakalarını bir kredi kartı veya dijital cüzdanları ile eşleştirerek, akaryakıt istasyonlarında plakadan ödeme, otomatik otopark geçişleri, hızlı ve güvenli yıkama hizmeti, sigorta ve kasko işlemleri, servis ve bakım randevuları, lastik değişimi ve yol yardımı, ve vale park hizmeti gibi birçok işlemi tek bir platform üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca, uygulama kullanıcılarına zaman tasarrufu, hızlı ve kolay ödeme imkanı, güvenli alışveriş, özel indirimler ve kampanyalara erişim gibi avantajlar da sunuyor. Hindistan hükümeti, Google firmasının ülkede tekel durumuna gelmesi üzerine bir soruşturma başlattı. Şirketin uygulama mağazasını adil olmayan yöntemlerle idare ettiği iddialarıyla ilgili rapor hazırlandı. Google'ın kendi uygulamalarını öne çıkardığı ve diğer uygulamaları arka plana attığı belirtiliyor. Ayrıca yüksek komisyon ücretleri aldığı da söyleniyor. Hindistan Rekabet Kurumu, 60 gün sürecek detaylı bir soruşturma süreci başlattı. vivo, katlanabilir akıllı telefon pazarında çok konuşulacak X Fold 3 serisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Serinin tanıtım tarihi 26 Mart olarak sızdırıldı. Modeller, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB RAM, 1 TB depolama, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj, 5.000 mAh ve 5.800 mAh batarya kapasitesi ve Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile öne çıkıyor. Skoda, elektrikli araçlar konusundaki yenilikçi yaklaşımını ileri taşıyarak Epiq isimli yeni küçük SUV modelini tanıttı. 2025 yılında piyasaya sürülecek olan araç, geniş yaşam alanı ve yüksek bagaj hacmi ile konforlu bir sürüş deneyimi sunacak. Epiq, 400 km'den fazla menzil sunan elektrikli bir SUV olarak tasarlandı. Google, Pinterest benzeri yapısıyla dikkat çeken Keen adlı sosyal medya platformunu kapatma kararı aldı. Şirket, platformun düşük kullanıcı sayısı ve reklam gelirleri nedeniyle projeyi sürdürmeme kararı verdi. Bu durum, Google'ın sosyal medya alanında başarısız olduğu eleştirilerini güçlendirdi. Keen, makine öğrenmesiyle isabetli içerik önerileri sunmayı hedefliyordu ancak beklenen başarıyı elde edemedi. Google'ın gelecekteki sosyal medya hamlesi ise merak konusu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Teknoloji, Uzay ve Dijital Dönüşüm" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin teknolojik gelişimini ve atılımlarını anlattı. İleri, siyasi iradenin etkisiyle teknoparklar, AR-GE merkezleri, yazılımcı okulları gibi önemli adımların atıldığını belirtti. Ayrıca, savunma sanayisi ve bilişim sektöründe hedeflenen ihracat rakamlarını paylaştı ve Türkiye'nin teknoloji alanında ivme kazandığını vurguladı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Edirne'de gençlerle buluşmasında yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler bünyesinde yapılan çalışmalarla artık ülkelerin kontrolsüz bir şekilde uzay aracı ve uydular gönderemeyeceğini belirtti. Gezeravcı, ayrıca uzay çöplüğüne dönen pek çok uzay aracının olduğunu ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
ÖzellikDeğerEkran boyutu6.1 inçPanel türüOLED Super RetinaEkran çözünürlüğü2556 x 1179 pikselEkran yenileme hızı60 HzEkran parlaklığı1600 nit/HDR ile 2000 nitİşlemciA16 BionicRAM6 GBDepolama128 GBAna Kamera48 MegapikselUltra geniş açılı ikinci kamera12 MegapikselÖn kamera12 MegapikselBatarya kapasitesi20 saate kadar video izleme,
80 saate kadar şarkı çalmaİşletim sistemiiOS 17Bağlantı seçenekleriUSB Type-C, 5G,Kalınlık, Uzunluk ve Genişlik7.8 mm, 147.6 mm, 71.6 mmAğırlık171 gram
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 15 ŞOK fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › ŞOK, iPhone 15'i Satışa Sunuyor - Son Dakika
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilecek olan Terminal İstanbul projesi, Atatürk Havalimanı terminal binalarını dünyanın en büyük girişimcilik merkezine dönüştürecek. Bu proje ile İstanbul, dünya teknoloji haritasında önemli bir yere sahip olmayı hedefliyor. Terminal İstanbul'un tanıtım etkinliği, ülkenin teknoloji ve girişimcilik yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olacak ve endüstri liderleri, yatırımcılar ve teknoloji sektörünün önemli figürleri katılacak. Merkezde, girişimcilere ve yenilikçi işletmelere geniş destek mekanizmaları sunulacak ve en modern araştırma ve geliştirme laboratuvarları, ofis alanları, hızlandırıcı merkezler ve eğitim ve konferans salonları yer alacak. Terminal İstanbul, sadece yerel bir teknoloji kalesi olmakla kalmayıp, Avrupa ve Orta Doğu'da da merkezi bir teknoloji hub'ı olmayı hedefliyor. Bu proje ile ülkeye önemli yatırımlar çekilmesi ve yeni iş fırsatları yaratılması bekleniyor, böylece ekonomi de güçlendirilecek. Atatürk Havalimanı'nın Terminal İstanbul dönüşümü, Türkiye'nin teknoloji odaklı geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayacak.
Plodsi, sürücülere zaman ve işlem kolaylığı sağlayan, Türkiye'nin ilk ve tek plakadan ödeme sistemi olan 'Plodsi Akıllı Plaka' uygulamasını kullanıma sundu. Bu yenilikçi uygulama sayesinde sürücüler, araç plakalarını bir kredi kartı veya dijital cüzdanları ile eşleştirerek, akaryakıt istasyonlarında plakadan ödeme, otomatik otopark geçişleri, hızlı ve güvenli yıkama hizmeti, sigorta ve kasko işlemleri, servis ve bakım randevuları, lastik değişimi ve yol yardımı, ve vale park hizmeti gibi birçok işlemi tek bir platform üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca, uygulama kullanıcılarına zaman tasarrufu, hızlı ve kolay ödeme imkanı, güvenli alışveriş, özel indirimler ve kampanyalara erişim gibi avantajlar da sunuyor.
Hindistan hükümeti, Google firmasının ülkede tekel durumuna gelmesi üzerine bir soruşturma başlattı. Şirketin uygulama mağazasını adil olmayan yöntemlerle idare ettiği iddialarıyla ilgili rapor hazırlandı. Google'ın kendi uygulamalarını öne çıkardığı ve diğer uygulamaları arka plana attığı belirtiliyor. Ayrıca yüksek komisyon ücretleri aldığı da söyleniyor. Hindistan Rekabet Kurumu, 60 gün sürecek detaylı bir soruşturma süreci başlattı.
vivo, katlanabilir akıllı telefon pazarında çok konuşulacak X Fold 3 serisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Serinin tanıtım tarihi 26 Mart olarak sızdırıldı. Modeller, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB RAM, 1 TB depolama, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj, 5.000 mAh ve 5.800 mAh batarya kapasitesi ve Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile öne çıkıyor.
Skoda, elektrikli araçlar konusundaki yenilikçi yaklaşımını ileri taşıyarak Epiq isimli yeni küçük SUV modelini tanıttı. 2025 yılında piyasaya sürülecek olan araç, geniş yaşam alanı ve yüksek bagaj hacmi ile konforlu bir sürüş deneyimi sunacak. Epiq, 400 km'den fazla menzil sunan elektrikli bir SUV olarak tasarlandı.
Google, Pinterest benzeri yapısıyla dikkat çeken Keen adlı sosyal medya platformunu kapatma kararı aldı. Şirket, platformun düşük kullanıcı sayısı ve reklam gelirleri nedeniyle projeyi sürdürmeme kararı verdi. Bu durum, Google'ın sosyal medya alanında başarısız olduğu eleştirilerini güçlendirdi. Keen, makine öğrenmesiyle isabetli içerik önerileri sunmayı hedefliyordu ancak beklenen başarıyı elde edemedi. Google'ın gelecekteki sosyal medya hamlesi ise merak konusu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Teknoloji, Uzay ve Dijital Dönüşüm" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin teknolojik gelişimini ve atılımlarını anlattı. İleri, siyasi iradenin etkisiyle teknoparklar, AR-GE merkezleri, yazılımcı okulları gibi önemli adımların atıldığını belirtti. Ayrıca, savunma sanayisi ve bilişim sektöründe hedeflenen ihracat rakamlarını paylaştı ve Türkiye'nin teknoloji alanında ivme kazandığını vurguladı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Edirne'de gençlerle buluşmasında yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler bünyesinde yapılan çalışmalarla artık ülkelerin kontrolsüz bir şekilde uzay aracı ve uydular gönderemeyeceğini belirtti. Gezeravcı, ayrıca uzay çöplüğüne dönen pek çok uzay aracının olduğunu ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
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