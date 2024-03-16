ŞOK, iPhone 15'i Satışa Sunuyor - Son Dakika
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Teknoloji

ŞOK, iPhone 15'i Satışa Sunuyor

ŞOK, iPhone 15\'i Satışa Sunuyor

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan ŞOK, son dönemlerde elektronik ürünlerle dikkat çekiyor. Şimdi ise ŞOK, iPhone 15'i satışa sunuyor. 16 Mart - 19 Mart tarihleri arasında satılacak olan iPhone 15'in fiyatı 49.999 TL olarak belirlendi. Cihazın teknik özellikleri arasında 128 GB depolama alanı, A16 Bionic işlemci, 6.1 inç OLED Super Retina ekran, 6 GB RAM, 48 MP ana kamera ve 5G bağlantı desteği bulunuyor.

16.03.2024 00:30  Güncelleme: 00:32
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Türkiye'nin dört bir yanında binlerce mağazası ile en büyük zincir marketlerden ŞOK, son dönemlerde elektronik ürünler ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncu bilgisayarlarını tüketicilere sunan ŞOK, şimdi ise iPhone 15 satıyor. İşte ŞOK iPhone 15 128 GB fiyatı ve özellikleri…

iPhone 15 128 GB, ŞOK'ta kaç TL?

Perakende zincir marketler, her ayın belirli günleri teknolojik ürünler satıyor. Bu sırada akıllı telefondan konsola, klavyeden kulaklığa kadar çeşit çeşit elektronik ürünler görülebiliyor. Son olarak ŞOK da iPhone 15 satıyor.

ŞOK, iPhone 15'i Satışa Sunuyor

16 Mart – 19 Mart tarihleri arasında satılacak iPhone 15'in fiyatına geçmeden önce teknik özelliklerine bakalım. 128 GB depolama alanına sahip model için mavi ve yeşil şeklinde iki renk seçeneği sunuluyor. Cihaz, A16 Bionic işlemcisinden güç alıyor.

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6.1 inç boyutunda 2556 x 1179 piksel çözünürlüğe sahip OLED Super Retina ekranla gelen cihaz, 6 GB RAM'e sahip. Ön tarafında 12 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veriyorken, arka tarafında ise 48 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Öte yandan bataryası ile 20 saate kadar video izleme ve 80 saate kadar şarkı çalmayı mümkün kılıyor. Son olarak cihazın iOS 17 üzerinde çalıştığı, 5G bağlantı desteği olduğunu ve USB-C yuvasına yer verdiğini de belirtelim.

ŞOK, iPhone 15 128 GB modelini 49 bin 999 TL'ye satıyor. 16 Mart itibariyle tüketicilere sunulacak model, marka tarafından 58 bin 499 TL'ye satılıyor. Bu bağlamda 8 bin 500 TL'lik bir fark olduğunu söyleyebiliriz.

iPhone 15 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerEkran boyutu6.1 inçPanel türüOLED Super RetinaEkran çözünürlüğü2556 x 1179 pikselEkran yenileme hızı60 HzEkran parlaklığı1600 nit/HDR ile 2000 nitİşlemciA16 BionicRAM6 GBDepolama128 GBAna Kamera48 MegapikselUltra geniş açılı ikinci kamera12 MegapikselÖn kamera12 MegapikselBatarya kapasitesi20 saate kadar video izleme,

80 saate kadar şarkı çalmaİşletim sistemiiOS 17Bağlantı seçenekleriUSB Type-C, 5G,Kalınlık, Uzunluk ve Genişlik7.8 mm, 147.6 mm, 71.6 mmAğırlık171 gram

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 15 ŞOK fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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