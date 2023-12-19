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Sony, oyunlarında adaptif zorluk sistemi kullanacak - Son Dakika
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Sony, oyunlarında adaptif zorluk sistemi kullanacak

Sony, oyuncuların oyun oynama alışkanlıklarını değiştirecek bir adım atıyor. Şirketin yeni aldığı patent ile birlikte oyuncular artık oyunlarda zorluk seçmeyecek. Bunun yerine oyuncuya adapte olan bir zorluk sistemi gelecek. Sony, oyunlarının zorluk seviyelerini bireysel oyuncu performansına göre dinamik olarak ayarlama potansiyeline işaret eden bir patent başvurusunda bulundu. Patent, her kullanıcı için özel ve optimize edilmiş bir deneyim sağlamak amacıyla oyun sırasında zorluk ayarlarını hassas bir şekilde ayarlamak için algoritmaların kullanıyor.

Sony, oyunlarında adaptif zorluk sistemi kullanacak
19.12.2023 - 01:13,  Güncelleme: 01:15
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Sony, oyuncuların oyun oynama alışkanlıklarını değiştirecek bir adım atıyor. Şirketin yeni aldığı patent ile birlikte oyuncular artık oyunlarda zorluk seçmeyecek. Bunun yerine oyuncuya adapte olan bir zorluk sistemi gelecek.

Sony, oyunlarında artık adaptif zorluk sistemi kullanacak

Sony kısa bir süre önce, oyunlarının zorluk seviyelerini bireysel oyuncu performansına göre dinamik olarak ayarlama potansiyeline işaret eden bir patent başvurusunda bulundu. Patent, her kullanıcı için özel ve optimize edilmiş bir deneyim sağlamak amacıyla oyun sırasında zorluk ayarlarını hassas bir şekilde ayarlamak için algoritmaların kullanıyor.

Sony, oyunlarında adaptif zorluk sistemi kullanacak

Benzer uyarlanabilir zorluk sistemleri bazı oyunlarda zaten kullanılıyor olsa da, Sony 'nin patenti daha kişiselleştirilmiş bir yaklaşıma sahip. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü aracılığıyla erişilebilen patent, kullanıcıların farklı türde oyunlar oynarken nasıl veri toplandığının yöntemlerini açıklıyor. Bu veriler daha sonra oyunun zorluğunun değiştirilip değiştirilmeyeceğini belirlemek için analiz ediliyor.

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Patentte özellikle, kullanıcı oyun performans seviyelerinin beklenen seviyelere göre değerlendirilmesini içeriyor. Bir kullanıcının performansı beklenen seviyeden saptığında, sistem otomatik olarak zorlukla ilgili parametreleri ayarlıyor.

Bu parametreler hareket hızı, gecikme veya tereddüt, karakter güçleri, rakip sayısı veya diğer ölçütleri içeriyor. Ayarlamalar, kullanıcının performansı beklenen seviyeyle aynı hizaya gelene kadar aşamalı olarak yapılıyor.

Patent, kullanıcılar zaman içinde becerilerini geliştirdikçe, kullanıcı performansına yönelik beklenti seviyesinin de değişebileceğini gösteriyor. Bu, oyuncunun gelişen yeteneklerine uyum sağlayan dinamik ve gelişen bir zorluk sistemine sahip olacağımız anlamına geliyor.

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Patentte özetlenen konsept, oyun teknolojisi ve kullanıcı deneyiminin geleceği hakkında ilginç soruları da gündeme getiriyor. Uyarlanabilir zorluk özellikleri tamamen yeni olmasa da, Sony 'nin yaklaşımı daha ayrıntılı ve duyarlı bir sisteme odaklanmış gibi görünüyor. Böyle bir sistemin pratikte nasıl uygulanacağı ve oyuncuların bireysel performansa göre zorluk derecesini dinamik olarak ayarlayan bir oyuna nasıl tepki vereceği merak konusu.

Siz Sony 'nin bu patenti ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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