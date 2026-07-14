Soyuz MS-29 Uzay Aracı ISS'ye Gönderildi - Son Dakika
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Soyuz MS-29 Uzay Aracı ISS'ye Gönderildi

14.07.2026 19:48
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İki Rus kozmonot ve bir NASA astronotu Soyuz MS-29 ile ISS'ye yolculuğa başladı.

Rusya'ya ait Soyuz MS-29 uzay aracı ile İki Rus kozmonot ve bir NASA astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi. NASA Başkanı Jared Isaacman, 8 yıl sonra Baykonur Uzay Üssü'ne ziyaret eden ilk NASA yöneticisi oldu.

NASA ve Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) üst düzey yöneticileri, bugün nadir görülen etkinlik vesilesiyle bir araya geldi. NASA astronotu Anil Menon ile Rus kozmonotlar Pyotr Dubrov ve Anna Kikina, TSİ 17.47'de Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Soyuz MS-29 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderildi. Mürettebat ve Soyuz aracı, fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra yörüngeye ulaştı. Mürettebat, böylece ISS'ye yaklaşık üç saat sürecek yolculuğuna başlamış oldu.

ISS'ye kenetlenmenin TSİ 20.56'da gerçekleşmesi bekleniyor. Kenetlenmeden kısa süre sonra ise Soyuz ile ISS arasındaki kapakların açılması ve mürettebatın istasyona geçmesi planlanıyor. Mürettebatın ISS'de yaklaşık sekiz ay kalmaları ve görevlerini tamamlamanın ardından önümüzdeki yıl nisan ayında dünyaya dönmeleri bekleniyor.

Isaacman Baykonur üssünü ziyaret eden ilk NASA yöneticisi

Fırlatma, Roskosmos Başkanı Dmitry Bakanov ve NASA Başkanı Jared Isaacman tarafından birlikte takip edildi. Isaacman, 2018'den bu yana Rusya'nın Kazakistan'daki Baykonur üssünü 8 yıl sonra ziyaret eden ilk NASA yöneticisi oldu. Rusya ve ABD arasındaki bu şekildeki temaslar, ABD'nin eski Başkanı Joe Biden döneminde engellenmişti. - ASTANA

Kaynak: İHA

Uzay Aracı, Teknoloji, Havacılık, Dünya, NASA, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Soyuz MS-29 Uzay Aracı ISS'ye Gönderildi - Son Dakika

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