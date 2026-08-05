SpaceX Roketi Ay\'a Çarpacak

Bir SpaceX roketinin uzayda başıboş bir parçası, saatte yaklaşık 8.690 km hızla ilerliyor ve Ay'a çarpacak bir güzergahta ilerliyor.Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çarpmanın "Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmadığını" belirtti.Çarpışmanın TSİ 09.35 civarında gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.Çarpışma çıplak gözle görülemeyecek, ancak gelişmiş bir teleskopa erişimi olanlar Ay yüzeyinden yansıyan bir parıltıyı görebilecekler.4.000 kg ağırlığındaki roket parçası çarptıktan sonra, tahminen bir milyon kilogramlık enkaz uzaya saçılacak.SpaceX Falcon 9 roketi Ocak 2025'te fırlatılmış ve şu anda Ay'a doğru ilerleyen üst bölümü görev sonunda ayrılmıştı.Falcon 9 şirketin ifadesiyle "insanların ve malzemelerin Dünya yörüngesine ve ötesine güvenilir ve emniyetli bir şekilde taşınması" için tasarlanıp üretilmiş, yeniden kullanılabilir ve iki aşamalı bir roket.Bu roket geçen yıl Ay'a iki adet Ay iniş aracı ve bilimsel ekipman taşıyan bir ABD-Japonya ortak görevi kapsamında fırlatılmıştı.Falcon 9'un bir kısmı yeniden kullanılabilir nitelikte ve bir sonraki görevi için Dünya'ya geri dönecek şekilde tasarlanmış. Ancak roketin bazı parçaları uzayda bırakılır; bu parçalar, başka bir gök cismiyle çarpışmadıkları sürece yörüngede kalmaya devam ederler.NASA'nın Yakın Dünya Cisimleri Çalışmaları Merkezi'ne (CNEOS) göre, Ay'a "çarpacak" olan cisim, bu roketlerden birinin üst bölümü.NASA, bağımsız gökbilimcilerin kamuya açık verileri kullanarak, Ocak 2025'teki bir fırlatmadan kalan roket parçasının Ay ile kazara çarpışacak bir rotada ilerlediğini tespit etmelerinin ardından bu sonuca vardı.Sözkonusu parça, yaklaşık beş katlı bir bina büyüklüğünde ve Dünya'daki ağırlığı en az 4.000 kilogram.