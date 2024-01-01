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Spotify Android uygulaması çökme sorunu yaşıyor - Son Dakika
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Spotify Android uygulaması çökme sorunu yaşıyor

Spotify'ın Android cihazlardaki son güncellemesi, çökme sorunları nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Kullanıcılar, uygulamayı açtıktan hemen sonra çöktüğünü dile getirdi. Sorunlar henüz çözülmedi ve kullanıcılar kararlı sürüme geçmeyi deneyebilir.

Spotify Android uygulaması çökme sorunu yaşıyor
01.01.2024 - 18:27,
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Popüler uygulamaların beta sürümlerinde çökmesi alışıldık bir durum. Ancak Spotify'ın Android cihazlardaki son güncellemesi, hafta sonundan bu yana çökme sorunları yüzünden kullanılamaz hale geldi. Kullanıcılar, uygulamayı açtıktan hemen sonra çöktüğünü dile getirdi.

Spotify Android uygulamasında çökme sorunları yaşanıyor

Spotify uygulamasının son beta sürümünde (8.9.2.169) önemli hatalar olduğu bildirildi. Android sahiplerinin açıklamalarına göre, uygulama tam olarak başlatılamıyor ve açıldıktan sonra birkaç saniye içinde kapanıyor.

Spotify Android uygulaması çökme sorunu yaşıyor

Bu da Spotify'da müzik dinlemek, çalma listelerine göz atmak veya Android Auto gibi hizmetlere bağlamak isteyen kullanıcıları hayal kırıklığına uğratıyor. Şikayetlere göre beta sürümünde bu işlevlerin hiçbirini gerçekleştirmek mümkün değil.

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Sorunlar ilk olarak 30 Aralık'ta bildirmeye başlandı. Hafta sonundan bu yana Twitter gibi platformlardaki şikayetler, çökmenin devam ettiğini gösteriyor. Spotify'dan henüz bir düzeltme gelmediğinin de altını çizmek gerekiyor.

Kullanıcılara göre uygulamayı kaldırmak ve yeniden yüklemek gibi klasik sorun giderme adımları işe yaramıyor. Ancak Spotify beta programından ayrılarak kararlı sürüme geçebilir ve Google Play'den kararlı uygulama sürümünü yükleyerek Spotify'a erişebilirsiniz.

Spotify Android uygulaması çökme sorunu yaşıyor

Spotify henüz sorunu kabul etmedi. Bu da Android'de etkilenen 8.9.2.169 beta sürümüne yönelik bir düzeltmenin ne zaman yayınlanacağı dair soru işareti yaratıyor. Bakalım şirket konuyla ilgili resmi açıklamayı ne zaman yapacak, göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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