Spotify Android uygulaması çökme sorunu yaşıyor

Popüler uygulamaların beta sürümlerinde çökmesi alışıldık bir durum. Ancak Spotify'ın Android cihazlardaki son güncellemesi, hafta sonundan bu yana çökme sorunları yüzünden kullanılamaz hale geldi. Kullanıcılar, uygulamayı açtıktan hemen sonra çöktüğünü dile getirdi.

Spotify Android uygulamasında çökme sorunları yaşanıyor

Spotify uygulamasının son beta sürümünde (8.9.2.169) önemli hatalar olduğu bildirildi. Android sahiplerinin açıklamalarına göre, uygulama tam olarak başlatılamıyor ve açıldıktan sonra birkaç saniye içinde kapanıyor.

Bu da Spotify'da müzik dinlemek, çalma listelerine göz atmak veya Android Auto gibi hizmetlere bağlamak isteyen kullanıcıları hayal kırıklığına uğratıyor. Şikayetlere göre beta sürümünde bu işlevlerin hiçbirini gerçekleştirmek mümkün değil.

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Sorunlar ilk olarak 30 Aralık'ta bildirmeye başlandı. Hafta sonundan bu yana Twitter gibi platformlardaki şikayetler, çökmenin devam ettiğini gösteriyor. Spotify'dan henüz bir düzeltme gelmediğinin de altını çizmek gerekiyor.

Kullanıcılara göre uygulamayı kaldırmak ve yeniden yüklemek gibi klasik sorun giderme adımları işe yaramıyor. Ancak Spotify beta programından ayrılarak kararlı sürüme geçebilir ve Google Play'den kararlı uygulama sürümünü yükleyerek Spotify'a erişebilirsiniz.

Spotify henüz sorunu kabul etmedi. Bu da Android'de etkilenen 8.9.2.169 beta sürümüne yönelik bir düzeltmenin ne zaman yayınlanacağı dair soru işareti yaratıyor. Bakalım şirket konuyla ilgili resmi açıklamayı ne zaman yapacak, göreceğiz.

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