Spotify Türkiye\'de Haftanın En Çok Dinlenen Sanatçıları Açıklandı

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Spotify, dünyanın en popüler dijital müzik dinleme uygulamalarından birisi. Platformda yüzlerce sanatçıya ait binlerce şarkı bulabilmek mümkün. Peki Spotify Türkiye'de haftanın en çok dinlenen sanatçıları kimler? İşte liste…

Spotify Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılar

Spotify, 22 Mart – 28 Mart tarihleri aralığında en çok dinlenen sanatçıları açıkladı. Türkiye listesine baktığımızda zirvede Lvbel C5 olduğunu görüyoruz. İkinci sıradaysa Zeynep Bastık yer alıyor. Onu, UZI takip ediyor.

Akabinde dördüncü ve beşinci sırada Semicenk ve Sezen Aksu yer alıyorken, hemen ardından onu Motive, BLOK3, cakal, Mert Demir, Mabel Matiz, Ezhel ve Hande Yener takip ediyor. İlk 12'deki isimler bu şekilde. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Spotify Türkiye'de 22 Mart – 28 Mart tarihleri aralığında en çok dinlenen sanatçılar şu şekilde sıralandı;