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Spotify Türkiye'de Haftanın En Çok Dinlenen Sanatçıları Açıklandı - Son Dakika
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Teknoloji

Spotify Türkiye'de Haftanın En Çok Dinlenen Sanatçıları Açıklandı

Spotify Türkiye\'de Haftanın En Çok Dinlenen Sanatçıları Açıklandı

Spotify, 22 Mart - 28 Mart tarihleri aralığında Türkiye'de en çok dinlenen sanatçıları açıkladı. Lvbel C5 listenin zirvesinde yer alırken, Zeynep Bastık ikinci sırada yer aldı. Semicenk, Sezen Aksu, Motive, BLOK3, cakal, Mert Demir, Mabel Matiz, Ezhel ve Hande Yener gibi sanatçılar da listede yer aldı.

31.03.2024 23:08  Güncelleme: 23:10
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Spotify, dünyanın en popüler dijital müzik dinleme uygulamalarından birisi. Platformda yüzlerce sanatçıya ait binlerce şarkı bulabilmek mümkün. Peki Spotify Türkiye'de haftanın en çok dinlenen sanatçıları kimler? İşte liste…

Spotify Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılar

Spotify, 22 Mart – 28 Mart tarihleri aralığında en çok dinlenen sanatçıları açıkladı. Türkiye listesine baktığımızda zirvede Lvbel C5 olduğunu görüyoruz. İkinci sıradaysa Zeynep Bastık yer alıyor. Onu, UZI takip ediyor.

Akabinde dördüncü ve beşinci sırada Semicenk ve Sezen Aksu yer alıyorken, hemen ardından onu Motive, BLOK3, cakal, Mert Demir, Mabel Matiz, Ezhel ve Hande Yener takip ediyor. İlk 12'deki isimler bu şekilde. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Spotify Türkiye'de 22 Mart – 28 Mart tarihleri aralığında en çok dinlenen sanatçılar şu şekilde sıralandı;

SıraSanatçı1Lvbel C52Zeynep Bastık3UZI4Semicenk5Sezen Aksu6Motive7BLOK38cakal9Mert Demir10Mabel Matiz11Ezhel12Hande Yener13Dedublüman14Sagopa Kajmer15Heijan16Emir Can İğrek17Dolu Kadehi Ters Tut18Yalın19The Weeknd20Simge21Melis Kar22Gülşen23Merve Özbey24Mavi Gri25Müslüm Gürses26Muti27Cash Flow28Sertab Erener29Mustafa Sandal30Ebru Gündeş31Canozan32Ati24233Duman34Derya Uluğ35Azer Bülbül36Melike Şahin37M Lisa38Ebru Yaşar39Sefo40Batuflex41Güneş42Metro Boomin43Kalben44Amo98845Teoman46Reckol47KÖFN48Yüzyüzeyken konuşuruz49Emre Fel50Serdar Ortaç

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir sanatçı var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Spotify Türkiye'de Haftanın En Çok Dinlenen Sanatçıları Açıklandı - Son Dakika

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