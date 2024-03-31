Spotify, dünyanın en popüler dijital müzik dinleme uygulamalarından birisi. Platformda yüzlerce sanatçıya ait binlerce şarkı bulabilmek mümkün. Peki Spotify Türkiye'de haftanın en çok dinlenen sanatçıları kimler? İşte liste…
Spotify Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılar
Spotify, 22 Mart – 28 Mart tarihleri aralığında en çok dinlenen sanatçıları açıkladı. Türkiye listesine baktığımızda zirvede Lvbel C5 olduğunu görüyoruz. İkinci sıradaysa Zeynep Bastık yer alıyor. Onu, UZI takip ediyor.
Akabinde dördüncü ve beşinci sırada Semicenk ve Sezen Aksu yer alıyorken, hemen ardından onu Motive, BLOK3, cakal, Mert Demir, Mabel Matiz, Ezhel ve Hande Yener takip ediyor. İlk 12'deki isimler bu şekilde. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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Spotify Türkiye'de 22 Mart – 28 Mart tarihleri aralığında en çok dinlenen sanatçılar şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir sanatçı var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Spotify Türkiye'de Haftanın En Çok Dinlenen Sanatçıları Açıklandı - Son Dakika Monster Markut M7 V6.2.4, RTX 5000 Ada serisi ekran kartıyla birlikte gelen bir iş istasyonu olarak tasarlanmıştır. Profesyonel kullanıcılar ve yüksek performans arayanlar için ideal olan bu bilgisayar, sağlam bir yapıya sahiptir ve MIL-STD 810G sertifikasına sahiptir. Monster Markut M7 V6.2.4, 4K UHD çözünürlüğünde 17.3 inç IPS ekran, Intel Raptor Lake Core i9 13980 HX işlemci ve 16 GB GDDR6 belleğe sahip Nvidia RTX 5000 ekran kartı gibi özellikler sunmaktadır. Ayrıca, 128 GB RAM, 3 M2 SSD yuvası, WiFi 6e ve Bluetooth 5.3 gibi bağlantı özellikleriyle donatılmıştır. Son güncellemeyle Redmi Watch 4, Amazon Alexa üzerinden sesli komutlarla uyumlu hale geldi. Bu güncelleme Türkiye'deki kullanıcılar arasında talebi artırması bekleniyor. Güncelleme ile alarm kurma ve uyumlu elektronik aletlerin kullanımı da mümkün olacak. Ancak bazı özelliklerin sadece belirli ülkelerde kullanılabileceği belirtiliyor. Redmi Watch 4, AMOLED ekran, paslanmaz çelik kasa, sağlık parametrelerini izleme ve su geçirmezlik gibi özellikler sunuyor. Xiaomi, HyperOS güncellemesi alacak modelleri de açıkladı. Sharp'ın yeni yaşlı telefonu Basio Active 2, su ve sabunla yıkanabilir özelliğiyle dikkat çekiyor. Cihaz, bilinmeyen numaralardan arayanları otomatik olarak kaydediyor ve sakıncalı numaraları engelliyor. Bu özelliklerle yaşlıları dolandırıcılık vakalarından koruması bekleniyor. Fiziksel tuşlara sahip olan cihaz, kullanım kolaylığı sağlayan arayüzü ve görülmesi daha kolay ikonlarıyla yaşlılar tarafından olumlu karşılanıyor. Ayrıca yapay zeka destekli bir telesekreter de bulunuyor. Basio Active 2'nin Türkiye'de satılıp satılmayacağı henüz belli değil. Mobil iletişim teknolojisinin geleceği adına heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Xiaomi, OPPO ve Vivo gibi büyük teknoloji şirketleri arasında yapılan 5.5G teknolojisi yarışına katılarak, yeni nesil mobil bağlantıya yönelik adımlar atmaya hazırlanıyor. DXOMARK ekibi tarafından yapılan testler sonucunda, Nisan 2024 itibariyle en iyi kameraya sahip Samsung modelleri sıralandı. Listenin başında Samsung Galaxy S24 Ultra yer alırken, onu Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 Ultra ve Galaxy S24 takip etti. Tüketici tarafında kafa karışıklığına yol açan bu durumda, kamera özelliği de önemli bir faktör olarak göze çarpıyor. Samsung, amiral gemisi Galaxy S24 serisinden sonra orta segmentte yer alacak Galaxy F55 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın özellikleri arasında 6.6 inç Super AMOLED ekran, Exynos 1480 işlemci, 32 MP ön kamera ve üçlü arka kamera kurulumu bulunuyor. Ayrıca 8 GB veya 12 GB RAM, 128 GB veya 256 GB depolama alanı ve Android 14 tabanlı One UI 6.1 işletim sistemi de yer alacak. Google Play, 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Süper Haftalık Ödül çekilişi düzenleyerek Android kullanıcılarına ücretsiz Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerini dağıtmaya başladı. Çekilişe katılmak için Altın veya üstü seviyede Play Points puanına sahip olmanız gerekiyor. Türkiye'de yapılan çekilişte ise sadece Play Points puanları kazanılabiliyor ve bu puanlar Google Play Kredisi olarak kullanılabiliyor. Epic Games Store, 4 Nisan ile 11 Nisan tarihleri arasında oyunculara The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ve Thief (2014) oyunlarını ücretsiz olarak sunuyor. The Outer Worlds, Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen birinci şahıs bilim kurgu RPG oyunu olup özel içerikler içeren bir sürümdür. Thief ise Eidos Montreal tarafından geliştirilen bir oyun olup oynanış mekanikleri eleştirilere maruz kalmış olsa da hikayesi ve atmosferi olumlu eleştiriler almıştır. Bu ücretsiz oyun fırsatından yararlanmak için Epic Games Store hesabınızın olması gerekmektedir. Xiaomi, HyperOS güncellemesi alacak modelleri duyurdu. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özellikler getiriyor. Toplamda 16 modelin güncelleme alacağı açıklandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde şehir merkezinde adeta kuş uçurtmuyor. 450 farklı noktadan bin 500'den fazla KGYS kamerası ile şehir merkezi anbean takip ediliyor. KGYS kameraları okul önleri ve çevresi anlık olarak takip edilerek yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önceden tedbir alınıyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu gelişmeleri anbean takip ediyor. Huawei'nin üçe katlanabilen bir akıllı telefon için patent aldığı ortaya çıktı. Patentte görülen cihazın 'Z' şeklini aldığı ve üçüncü bölümünün de işlevsel olarak kullanılabildiği belirtiliyor. Henüz piyasaya sürülme tarihi belli olmayan telefonun mobilite açısından nasıl bir pratiklik sunacağı ise merak konusu.
SıraSanatçı1Lvbel C52Zeynep Bastık3UZI4Semicenk5Sezen Aksu6Motive7BLOK38cakal9Mert Demir10Mabel Matiz11Ezhel12Hande Yener13Dedublüman14Sagopa Kajmer15Heijan16Emir Can İğrek17Dolu Kadehi Ters Tut18Yalın19The Weeknd20Simge21Melis Kar22Gülşen23Merve Özbey24Mavi Gri25Müslüm Gürses26Muti27Cash Flow28Sertab Erener29Mustafa Sandal30Ebru Gündeş31Canozan32Ati24233Duman34Derya Uluğ35Azer Bülbül36Melike Şahin37M Lisa38Ebru Yaşar39Sefo40Batuflex41Güneş42Metro Boomin43Kalben44Amo98845Teoman46Reckol47KÖFN48Yüzyüzeyken konuşuruz49Emre Fel50Serdar Ortaç
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir sanatçı var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Spotify Türkiye'de Haftanın En Çok Dinlenen Sanatçıları Açıklandı - Son Dakika
Monster Markut M7 V6.2.4, RTX 5000 Ada serisi ekran kartıyla birlikte gelen bir iş istasyonu olarak tasarlanmıştır. Profesyonel kullanıcılar ve yüksek performans arayanlar için ideal olan bu bilgisayar, sağlam bir yapıya sahiptir ve MIL-STD 810G sertifikasına sahiptir. Monster Markut M7 V6.2.4, 4K UHD çözünürlüğünde 17.3 inç IPS ekran, Intel Raptor Lake Core i9 13980 HX işlemci ve 16 GB GDDR6 belleğe sahip Nvidia RTX 5000 ekran kartı gibi özellikler sunmaktadır. Ayrıca, 128 GB RAM, 3 M2 SSD yuvası, WiFi 6e ve Bluetooth 5.3 gibi bağlantı özellikleriyle donatılmıştır.
Son güncellemeyle Redmi Watch 4, Amazon Alexa üzerinden sesli komutlarla uyumlu hale geldi. Bu güncelleme Türkiye'deki kullanıcılar arasında talebi artırması bekleniyor. Güncelleme ile alarm kurma ve uyumlu elektronik aletlerin kullanımı da mümkün olacak. Ancak bazı özelliklerin sadece belirli ülkelerde kullanılabileceği belirtiliyor. Redmi Watch 4, AMOLED ekran, paslanmaz çelik kasa, sağlık parametrelerini izleme ve su geçirmezlik gibi özellikler sunuyor. Xiaomi, HyperOS güncellemesi alacak modelleri de açıkladı.
Sharp'ın yeni yaşlı telefonu Basio Active 2, su ve sabunla yıkanabilir özelliğiyle dikkat çekiyor. Cihaz, bilinmeyen numaralardan arayanları otomatik olarak kaydediyor ve sakıncalı numaraları engelliyor. Bu özelliklerle yaşlıları dolandırıcılık vakalarından koruması bekleniyor. Fiziksel tuşlara sahip olan cihaz, kullanım kolaylığı sağlayan arayüzü ve görülmesi daha kolay ikonlarıyla yaşlılar tarafından olumlu karşılanıyor. Ayrıca yapay zeka destekli bir telesekreter de bulunuyor. Basio Active 2'nin Türkiye'de satılıp satılmayacağı henüz belli değil.
Mobil iletişim teknolojisinin geleceği adına heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Xiaomi, OPPO ve Vivo gibi büyük teknoloji şirketleri arasında yapılan 5.5G teknolojisi yarışına katılarak, yeni nesil mobil bağlantıya yönelik adımlar atmaya hazırlanıyor.
DXOMARK ekibi tarafından yapılan testler sonucunda, Nisan 2024 itibariyle en iyi kameraya sahip Samsung modelleri sıralandı. Listenin başında Samsung Galaxy S24 Ultra yer alırken, onu Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 Ultra ve Galaxy S24 takip etti. Tüketici tarafında kafa karışıklığına yol açan bu durumda, kamera özelliği de önemli bir faktör olarak göze çarpıyor.
Samsung, amiral gemisi Galaxy S24 serisinden sonra orta segmentte yer alacak Galaxy F55 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın özellikleri arasında 6.6 inç Super AMOLED ekran, Exynos 1480 işlemci, 32 MP ön kamera ve üçlü arka kamera kurulumu bulunuyor. Ayrıca 8 GB veya 12 GB RAM, 128 GB veya 256 GB depolama alanı ve Android 14 tabanlı One UI 6.1 işletim sistemi de yer alacak.
Google Play, 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Süper Haftalık Ödül çekilişi düzenleyerek Android kullanıcılarına ücretsiz Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerini dağıtmaya başladı. Çekilişe katılmak için Altın veya üstü seviyede Play Points puanına sahip olmanız gerekiyor. Türkiye'de yapılan çekilişte ise sadece Play Points puanları kazanılabiliyor ve bu puanlar Google Play Kredisi olarak kullanılabiliyor.
Epic Games Store, 4 Nisan ile 11 Nisan tarihleri arasında oyunculara The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ve Thief (2014) oyunlarını ücretsiz olarak sunuyor. The Outer Worlds, Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen birinci şahıs bilim kurgu RPG oyunu olup özel içerikler içeren bir sürümdür. Thief ise Eidos Montreal tarafından geliştirilen bir oyun olup oynanış mekanikleri eleştirilere maruz kalmış olsa da hikayesi ve atmosferi olumlu eleştiriler almıştır. Bu ücretsiz oyun fırsatından yararlanmak için Epic Games Store hesabınızın olması gerekmektedir.
Xiaomi, HyperOS güncellemesi alacak modelleri duyurdu. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özellikler getiriyor. Toplamda 16 modelin güncelleme alacağı açıklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde şehir merkezinde adeta kuş uçurtmuyor. 450 farklı noktadan bin 500'den fazla KGYS kamerası ile şehir merkezi anbean takip ediliyor. KGYS kameraları okul önleri ve çevresi anlık olarak takip edilerek yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önceden tedbir alınıyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu gelişmeleri anbean takip ediyor.
Huawei'nin üçe katlanabilen bir akıllı telefon için patent aldığı ortaya çıktı. Patentte görülen cihazın 'Z' şeklini aldığı ve üçüncü bölümünün de işlevsel olarak kullanılabildiği belirtiliyor. Henüz piyasaya sürülme tarihi belli olmayan telefonun mobilite açısından nasıl bir pratiklik sunacağı ise merak konusu.
Sizin düşünceleriniz neler ?