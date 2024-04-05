Saber Interactive CEO'su Matthew Karch, verdiği son röportajda Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) Remake hakkında önemli detaylar paylaştı. İlk olarak 2021'de duyurulan oyun, geride kalan üç yıl boyunca çok sayıda değişiklikle karşılaştı. Hatta Saber'dan önce, farklı bir stüdyo tarafından geliştiriliyordu.
Star Wars KOTOR Remake ölmedi
CEO Matthew Karch ise Saber Interactive'in Embracer Group'tan ayrılmasının ardından, KOTOR Remake'in haklarını elinde tuttuğunu doğruladı. Konuyla ilgili olarak Karch, "Bu oyunun üzerinde çalıştığımız açık ve net. Basında defalarca yer aldı. Söyleyeceğim şey, oyunun hayatta ve iyi durumda olduğu" dedi.
Karch, oyunla ilgili güvence vermesine rağmen, geliştirme süreci veya çıkış tarihi hakkında ayrıntı paylaşmadı. Embracer CEO'su Lars Wingefors ise bir yatırımcı görüşmesi sırasında, KOTOR Remake'in önünde hala "önemli bir süre" olabileceğini dile getirdi.
3121313232
İlk olarak 2021'de duyurulan oyunun, oldukça çalkantılı bir geçmişi bulunuyor. Aspyr'de üç yıl boyunca geliştirildiğini, ardından stüdyodan alındığını biliyoruz. Bu süreçte Saber Interactive'a transfer edildi, ancak bir süre boyunca beklemeye alındı.
Saber Interactive'in Embracer Group'tan ayrılması ise KOTOR Remake için iyi haberleri beraberinde getiriyor. KOTOR'un hala geliştirilmekte olduğunu söylense de, yakın gelecekte çıkması olası değil gibi duruyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Star Wars KOTOR iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz Star Wars için ümitli misiniz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) Remake Hakkında Önemli Detaylar Paylaşıldı - Son Dakika
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ile birlikte Erzurum Teknik Üniversitesi'nin inovasyon merkezlerinden olan Kristal Girişimcilik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Merkezin çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, girişimcilere sunulan destekler ve ticarileşen projeler hakkında bilgi aldı.
Ramazan Bayramı yaklaşırken aile fotoğrafları çekmenin önemi ve zorlukları yeniden gündeme geldi. Geçmişte büyük aile fotoğraflarını çekmek için büyük fotoğraf makineleri, tripodlar kullanmak ve herkesin kadraja sığması için uzun uğraşlar vermek gerekiyordu. Ancak günümüzde, teknolojideki ilerlemeler bu süreci kolaylaştırıyor. Özellikle gelişmiş kamera özellikleri ile vivo V30 sayesinde çekeceğiniz fotoğraflarda kadraja tüm sevdiklerinizi kolayca sığdırabileceksiniz. vivo V30, kullanıcıların yüksek kalitede fotoğraflar çekmelerini sağlamak üzere tasarlanan gelişmiş kamera özellikleri ile geliyor. Bu akıllı telefonda çeşitli çekim senaryolarında esneklik ve yaratıcılığı maksimize etmek için üçlü ana kamera düzeni bulunuyor. Birincil 50 MP geniş açı kamerası f/1.9 diyafram açıklığına, büyük bir sensöre ve yüksek çözünürlüklü bir görüntü sensörüne sahip. Bu da düşük ışık koşullarında bile net fotoğraflar çekmesini sağlıyor. Optik görüntü sabitleme ve faz algılamalı otomatik odaklama özellikleri her zaman net sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. 50 MP ultra geniş açı kamerası geniş manzaraları ve büyük grup fotoğraflarını yakalamak için birebir. Zira 119 derecelik geniş bir görüş alanı sunuyor. Üçüncü lens de makro çekimler ve derinlik algısı için yardımcı oluyor. V30'un kamera yetenekleri sadece fotoğraflarla sınırlı değil. Aynı zamanda 4K çözünürlükte video kaydı da yapabiliyor. Burada kullanılan elektronik görüntü sabitleme hareket halindeyken dahi stabil görüntüler elde etmenize olanak sağlıyor. Özçekim kamerası da 50 MP geniş açı lensi ile yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor. Ayrıca arka kameranın hemen altında alışa geldiğimiz flaş sistemlerinden farklı olarak Star Işığı kullanıldığını da belirtelim.
Meta, 2023'ün dördüncü çeyreğine ilişkin finansal raporunu paylaştı. Şirketin 2024'ün dördüncü çeyreğinde 40,1 milyar dolar gelir elde ettiği ve yıllık bazda yüzde 25 artış yaşandığı bildirildi. Meta'nın dördüncü çeyrekteki maliyet ve giderlerinin ise 23,73 milyar dolar olduğu ve yıllık bazda yüzde 8 oranında azalma olduğu belirtildi. Metaverse birimi ise 46,5 milyar dolar zarar bildirdi.
Bu yılın sonlarına doğru kullanıma sunulması beklenen Android 15 için geri sayım resmen başladı. Google'ın Android 15 ile birlikte kullanıcılara Bluetooth'u kapatmanıza izin vermeyeceği ortaya çıktı. Ancak Bluetooth duraklatma seçeneği sunulacak. Bu durum pil süreleri üzerinde olumsuz etki yaratabilir, ancak pil performansınızı düşürmeden Cihazımı Bul hizmetini kullanmaya devam edebileceksiniz.
Güneş enerjisi alanında ince film güneş paneli alternatifleri, geleneksel panellere göre daha ince yapılarıyla öne çıkıyor. Esnek ve hafif olmaları sayesinde küçük ölçekli uygulamalar ve mobil kullanımlar için ideal bir alternatif sunuyor. Bu teknolojik gelişme, güneş enerjisi sektöründe önemli bir potansiyele işaret ediyor. İnce film paneller, farklı türleriyle belirli ihtiyaç ve koşullara göre değişken avantajlar sağlıyor. Amorf Silikon (a-Si), Organik Fotovoltaik (OPV), Kadmiyum Tellürit (CdTe) ve Bakır İndiyum Galyum Selenid (CIGS) paneller, farklı verimlilik oranları ve kullanım ömürleriyle dikkat çekiyor. Bu panellerin daha da geliştirilmesiyle, güneş enerjisi teknolojisinin geleceği için yeni bir yol açılabilir.
Xiaomi, mi 10 ve mi 11 serisi için HyperOS güncellemesinin nisan ayında yayınlanacağını duyurdu. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özelleştirme seçenekleri sunacak.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönergesi ile ilgili bilgilendirme programı düzenlendi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Aydın, programda yaptığı konuşmada, üniversitenin Ar-Ge ve proje destek süreçlerinin daha etkili sürdürülebilmesi için BAP Yönergesi'nde değişikliklere gidildiğini belirtti. Tarım ve gıda alanında Öncelikli Alanlar Proje (ÖNAP) çağrısına çıkıldığını aktaran Aydın, yapılan düzenlemelerin üniversitenin hedeflerine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Programda ayrıca BAP Koordinatörlüğü ve proje destek süreçleri hakkında bilgi verildi ve yeni başlıkların eklendiği belirtildi.
İzmir Atatürk Lisesi öğrencisi Çağla Atalayman, Tunus'ta düzenlenen Uluslararası Mühendislik Bilimi ve Teknolojisi Festivali'nde gümüş madalya kazandı. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Atalayman, çevre bilimi dalında hazırladığı proje ile 2. olarak gümüş madalya aldı. Projesinde Ay, Venüs ve Jüpiter'in Dünya'ya uyguladığı kütle çekim kuvvetinin buzul depremleri üzerindeki etkisi araştırılıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?