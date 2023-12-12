 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Star Wars serisi hangi sırayla izlenir? - Son Dakika
Üye Girişi

Star Wars serisi hangi sırayla izlenir?

Star Wars serisi, çıkış yılına göre veya hikayeye göre farklı izleme sıralarına sahiptir. İşte Star Wars serisi izleme sırası ve detayları...

Star Wars serisi hangi sırayla izlenir?
12.12.2023 - 13:13,  Güncelleme: 15:18
Abone Ol

Yıldız Savaşları olarak da bilinen efsanevi seri Star Wars oldukça eski bir yapım diyebiliriz. İlk filmi Star Wars Bölüm 1: Gizli Tehlike olarak 1999 yılında vizyona giren serinin toplamda 9 filmi bulunmakta. Bu seriyi izlemek isteyenler için 2 farklı sıralama ortaya çıkıyor ilki seri filmlerinin çıkış yılına göre izleme sırası bir diğeri de hikayeye göre izleme sırası. Peki Star Wars serisi hangi sırayla izlenir? İşte Star Wars serisi izleme sırası ve detayları…

Star Wars serisi hangi sırayla izlenir? Star Wars izleme sırası!

George Lucas tarafından yaratılmış olan Star Wars serisi tüm dünyada ilk olarak filmleriyle daha sonrasında da çizgi romanları, çizgi filmleri, oyuncakları ve kostümleriyle birlikte popülerleşti. Serinin aslında ilk üçlemesi 1977 yılında Star Wars Bölüm 4: Yeni Bir Umut ile başladı ve devamında Star Wars Bölüm 5: İmparator (1980), Star Wars Bölüm 6: Jedi'ın Dönüşü (1983) filmleri geldi.

Star Wars serisi hangi sırayla izlenir?

Serinin sıra olarak ilk filmi ise 1999 yılında yayınlanan Star Wars Bölüm 1: Gizli Tehlike filmi. Peki sıralar bu kadar karışmışken filmin izleme sırası hangisi? "Star Wars serisi hangi sırayla izlenir?" sorusuna cevabımız bu şekilde:

Çıkış yılına göre izleme sırası:

Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut

Star Wars: Bölüm V – İmparator

Star Wars: Bölüm VI – Jedi'ın Dönüşü

Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike

Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı

Star Wars: Bölüm III – Sith'in İntikamı

Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor

Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi

Star Wars: Bölüm IX – Skywalker'ın Yükselişi

Çıkış yılına göre ara filmlerle Star Wars izleme sırası:

Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut

Star Wars: Bölüm V – İmparator

Star Wars: Bölüm VI – Jedi'ın Dönüşü

Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike

Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı

Star Wars: Bölüm III – Sith'in İntikamı

Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi

Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi

Star Wars: Bölüm IX – Skywalker'ın Yükselişi

Hızlı ve Öfkeli hangi sırayla izlenir? İşte sıralaması!

Hikayeye göre izleme sırası:

Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike

Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı

Star Wars: Bölüm III – Sith'in İntikamı

Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut

Star Wars: Bölüm V – İmparator

Star Wars: Bölüm VI – Jedi'ın Dönüşü

Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor

Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi

Star Wars: Bölüm IX – Skywalker'ın Yükselişi

Ara filmlerle hikayeye Göre izleme sırası:

Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike

Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı

Star Wars: Bölüm III – Sith'in İntikamı

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi

Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut

Star Wars: Bölüm V – İmparator

Star Wars: Bölüm VI – Jedi'ın Dönüşü

Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor

Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi

Star Wars: Bölüm IX – Skywalker'ın Yükselişi

Hikayeye göre diziler ve ara filmlerle izleme sırası:

Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike

Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı

Klon Savaşları

Star Wars: Bölüm III – Sith'in İntikamı

The Bad Batch

Obi-Wan Kenobi

Andor

Asiler

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi

Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut

Star Wars: Bölüm V – İmparator

Star Wars: Bölüm VI – Jedi'ın Dönüşü

The Mandalorian

The Book of Boba Fett

Resistance

Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor

Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi

Star Wars: Bölüm IX – Skywalker'ın Yükselişi

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Han Solo, Umut, Star, Sinema, Teknoloji, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Star Wars serisi hangi sırayla izlenir? - Son Dakika


20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 yendi Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 yendi
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:26:31. #1.12#
SON DAKİKA: Star Wars serisi hangi sırayla izlenir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement