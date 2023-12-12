Yıldız Savaşları olarak da bilinen efsanevi seri Star Wars oldukça eski bir yapım diyebiliriz. İlk filmi Star Wars Bölüm 1: Gizli Tehlike olarak 1999 yılında vizyona giren serinin toplamda 9 filmi bulunmakta. Bu seriyi izlemek isteyenler için 2 farklı sıralama ortaya çıkıyor ilki seri filmlerinin çıkış yılına göre izleme sırası bir diğeri de hikayeye göre izleme sırası. Peki Star Wars serisi hangi sırayla izlenir? İşte Star Wars serisi izleme sırası ve detayları…
Star Wars serisi hangi sırayla izlenir? Star Wars izleme sırası!
George Lucas tarafından yaratılmış olan Star Wars serisi tüm dünyada ilk olarak filmleriyle daha sonrasında da çizgi romanları, çizgi filmleri, oyuncakları ve kostümleriyle birlikte popülerleşti. Serinin aslında ilk üçlemesi 1977 yılında Star Wars Bölüm 4: Yeni Bir Umut ile başladı ve devamında Star Wars Bölüm 5: İmparator (1980), Star Wars Bölüm 6: Jedi'ın Dönüşü (1983) filmleri geldi.
Serinin sıra olarak ilk filmi ise 1999 yılında yayınlanan Star Wars Bölüm 1: Gizli Tehlike filmi. Peki sıralar bu kadar karışmışken filmin izleme sırası hangisi? "Star Wars serisi hangi sırayla izlenir?" sorusuna cevabımız bu şekilde:
Çıkış yılına göre izleme sırası:
Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut
Star Wars: Bölüm V – İmparator
Star Wars: Bölüm VI – Jedi'ın Dönüşü
Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike
Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı
Star Wars: Bölüm III – Sith'in İntikamı
Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor
Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi
Star Wars: Bölüm IX – Skywalker'ın Yükselişi
Çıkış yılına göre ara filmlerle Star Wars izleme sırası:
Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut
Star Wars: Bölüm V – İmparator
Star Wars: Bölüm VI – Jedi'ın Dönüşü
Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike
Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı
Star Wars: Bölüm III – Sith'in İntikamı
Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor
Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi
Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi
Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
Star Wars: Bölüm IX – Skywalker'ın Yükselişi
Hızlı ve Öfkeli hangi sırayla izlenir? İşte sıralaması!
Hikayeye göre izleme sırası:
Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike
Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı
Star Wars: Bölüm III – Sith'in İntikamı
Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut
Star Wars: Bölüm V – İmparator
Star Wars: Bölüm VI – Jedi'ın Dönüşü
Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor
Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi
Star Wars: Bölüm IX – Skywalker'ın Yükselişi
Ara filmlerle hikayeye Göre izleme sırası:
Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike
Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı
Star Wars: Bölüm III – Sith'in İntikamı
Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi
Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut
Star Wars: Bölüm V – İmparator
Star Wars: Bölüm VI – Jedi'ın Dönüşü
Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor
Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi
Star Wars: Bölüm IX – Skywalker'ın Yükselişi
Hikayeye göre diziler ve ara filmlerle izleme sırası:
Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike
Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı
Klon Savaşları
Star Wars: Bölüm III – Sith'in İntikamı
The Bad Batch
Obi-Wan Kenobi
Andor
Asiler
Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi
Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut
Star Wars: Bölüm V – İmparator
Star Wars: Bölüm VI – Jedi'ın Dönüşü
The Mandalorian
The Book of Boba Fett
Resistance
Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor
Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi
Star Wars: Bölüm IX – Skywalker'ın Yükselişi
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