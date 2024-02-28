Oyunun geliştiricisi olan Eric Barone (ConcernedApe), yeni büyük güncellemeyi ne zaman geleceğini açıkladı. Stardew Valley güncellemesi, PC oyuncularına sekiz kişilik çoklu oyuncu desteği de dahil olmak üzere yeni festivaller, eşyalar, diyalog satırları ve oyunun geç aşama içeriği gibi birçok yeni özellik sunacak.
Stardew Valley, uzun zamandır beklenen 1.6 güncellemesini Mart ayında alıyor
Stardew Valley'in sekizinci yıldönümü ile aynı tarihte duyurulan 1.6 güncellemesi, PC (Windows/macOS/Linux) oyuncuları için 19 Mart'ta yayınlanacak ve konsol ve mobil platformlar için de mümkün olan en kısa sürede gelecek.
Eylül ayında ConcernedApe tarafından paylaşılan bir fotoğraf sayesinde gelecek içerik hakkında birkaç şey biliyoruz. Bu içerik, biri büyük ve diğer ikisi küçük olan üç adı belirtilmemiş festivali içeriyor. Bunların yanı sıra yeni eşyalar, zanaat tarifleri, billboard görevleri için ödüller ve her biri tarım, balıkçılık, madencilik, doğadan toplama ve dövüş gibi beş beceriyi genişleten geç oyun içeriği de bulunuyor.
Yerel köylüler için 100'den fazla yeni diyalog satırı eklenirken, yeni kış kıyafetleri de oyuna eklenecek.
Ayrıca, son oyun görevleri için Joja temalı alternatifler ve henüz açıklanmayan yeni bir çiftlik türü görebiliriz. Yeni sırlar ve küçük eklemeler gibi diğer belirsizlikler de kısmen ortaya çıktı ancak daha fazla detay için tam yama notlarını beklememiz gerekecek. Son olarak, PC için çoklu oyuncu desteği dörtten sekize oyuncuya genişletiliyor.
Battlefield serisinde yolun sonuna mı geldik?
Neredeyse on yıl boyunca bir oyunun hayran kitlesine sürekli yeni içerikler sunmak küçümsenecek bir başarı değil, özellikle de bu oyunun tek kişi tarafından geliştirilen bir proje olarak başlaması düşünüldüğünde.
Siz Stardew Valley güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Stardew Valley 1.6 Güncellemesi Mart Ayında Geliyor - Son Dakika
Premier Lig'de Liverpool ve Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, İngiltere FA Kupası'nda Luton Town'a konuk oldu. Mücadeleyi 6-2 kazanan Manchester City çeyrek finale yükselen taraf olurken geceye 5 golle, Norveçli yıldız Erling Haaland damgasını vurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki askeri faaliyetlerini durduracağını ve haftaya bir ateşkes anlaşmasına varılabileceğini duyurdu. 30 bine takın insanın hayatını kaybettiği katliamla ilgili Biden'ın dondurmacıda elinde külahla bu açıklamayı yapması büyük tepki çekti.
İçişleri Bakanı olduğu dönemde muhalefet partileri için "terörist" benzetmeleri yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir hamle geldi. CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen'in seçim standına uğrayan Soylu, fotoğrafları da paylaştığı mesajına "Gülüştük, çünkü onlar oyumuza talip oldu. 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de 'Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin' dedim. Siyasetin nazireleri vardır" notunu düştü.
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Slovenya'da buluştu. Ilıcalı, Ceferin'e gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti. Bu buluşma hakkında Slovenya basınında Olimpija Ljubljana ile ilgilendiği iddiası yer aldı.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklik yapılacağına yönelik iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevden affını istediği ve durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği öne sürülürken, basında yer alan haberler jet bir açıklamayla yalanlandı.
Ocak ayında mide bölgesinden bir ameliyat olan ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalan Galler Prensesi Kate Middleton, nisan ayına kadar dinlenme kararı aldı. İnzivaya çekilen Middleton, dün Windsor kalesinde planlanan etkinliğe de katılmadı. Galler Prensi etkinliklere katılmayınca davetin ev sahipliğini de Camilla üstlendi.
Sosyal medyada çektiği vintage karelerle tanınan Miles Myerscough-Harris isimli fotoğraf sanatçısı, İsveç Allsvenskan Ligi'nde 127 yıllık kamerayla futbol maçı çekimi yaptı, görüntüler medyada viral oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifa ettiğini ve yerine Cem Satman'ın getirildiğini açıkladı.
Kamuoyunda ''Yüksek Karlı Gizli Fon'' olarak bilinen ve 2'si tutuklu olmak üzere toplam 7 sanığın yer aldığı dolandırıcılık davasında Seçil Erzan'ın Fatih Terim'e 10 milyon dolar para ödediğini gösteren kayıt bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?