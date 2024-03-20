Steam\'de En Popüler PC Oyunları

Teknoloji

Oyun dünyasındaki hareketliliğin tüm hızıyla sürdüğü 2024 yılında günden güne yeni bir oyun piyasaya sürülüyor. Bu durum özellikle oyunlara gelen zamlar sonrası hareket alanı kısıtlı olan Türk oyuncuları bir hayli zorluyor. Bu nedenle popülaritesini kanıtlamış ve oyuncular tarafından sevilen yapımlara yönelmek daha mantıklı. Peki an itibariyle en popüler PC oyunları hangileri? İşte Steam en popüler oyunlar!

Steam en popüler PC oyunları listesi – Güncel

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanları listesini kısa bir süre önce güncelledi. Buna göre uzunca bir süredir zirvede bulunan Helldivers 2 ikinci sıraya geriledi ve liderliği FPS türünün önde gelen isimlerinden Counter-Strike 2'ye kaptırdı.

Listenin üçüncüsü 22 Mart'ta çıkışını yapacak Dragon's Dogma 2 olurken, dördüncü sıradaysa Valve'ın el konsolu Steam Deck bulunuyor. Ancak markanın konsolunun oyunlarla birlikte listeye sokulma nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi maalesef mevcut değil. PUBG ise beşinci sıradan karşımıza çıkıyor.

Steam'den tarihi rekor! Oyuncular durmuyor

İşte geçen haftanın Steam en popüler PC oyunları:

Counter-Strike 2

Helldivers 2

Dragon's Dogma 2

Steam Deck

PUBG

Tom Clancy's Rainbow Six® Siege

Baldur's Gate 3

Dead by Daylight

Cyberpunk 2077

EA SPORTS FC 24

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi oyun kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!