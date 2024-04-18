Steam\'den en fazla gelir elde eden oyun yayımcıları belli oldu

Teknoloji

Son yıllarda giderek büyüyen oyun sektörüyle birlikte dünyanın en popüler dijital oyun platformlarından Steam de popülaritesini yükseltti. Bu da firmaların kazançlarını artırdı. Son olarak Steam üzerinden en fazla gelir elde eden oyun yayımcıları belli oldu.

Steam'den en fazla gelir elde eden oyun yayımcıları

Paylaşılan verilere baktığımızda Steam üzerinden en fazla gelir elde eden oyun yayımcısının Valve olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda mağazanın sahibi olan ve Counter-Strike serisi ile tanınan Valve, 31 adet oyun piyasaya sürdü. Şimdiye kadar elde ettiği toplam gelir ise 9.6 milyar dolar olarak açıklandı.

PUBG oyunu ile tanınan KRAFTON Inc. ise 4.2 milyar dolar ikinci sırada. Hemen ardından onu takip eden Electronic Arts firması 3 milyar dolarla üçüncü sıradayken, listede 1.9 milyar dolar ile Ubisoft ve 1.4 milyar dolar ile SEGA da yer aldı.

Bu oyun, daha çıkmadan Steam'in en çok satanı oldu!

Steam üzerinden en fazla gelir elde eden oyun yayımcıları şu şekilde sıralandı;