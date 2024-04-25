Steam, erken erişim oyunlarında iade şartlarını değiştirdi - Son Dakika
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Teknoloji

Steam, erken erişim oyunlarında iade şartlarını değiştirdi

Steam, erken erişim oyunlarında iade şartlarını değiştirdi

Steam, erken erişim oyunlarında yapılan iadeler için 2 saatlik oynama şartı getirdi. Artık erken erişim ve Advanced Access oyunları, 2 saatten fazla oynanmamışsa 14 gün içinde iade edilebilecek. Bu politika, oyunun çıkış tarihinden önce de geçerli olacak. Bu değişiklik, Steam'in iade esnekliğini sürdürürken adaleti ve dürüstlüğü koruma çabasını yansıtıyor.

25.04.2024 01:09
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Steam, oyunculara sunduğu oyun iade kolaylığını revize ederek pratik bir iade açığını kapattı. Önceki politikada, Steam üzerinden satın alınan oyunlar 2 saatten fazla oynanmamışsa 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden iade edilebiliyordu. Ancak artık işler değişti…

Steam, erken erişim oyunlarında da iade talebine 2 saat şartı getirdi

Erken erişim programı kapsamında oyuncular, çıkış tarihinden önce saatlerce oynayıp ardından iade edebiliyordu. Valve, bu suistimali önlemek için iade politikasında değişiklikler yaptı. Artık, Early Access (erken erişim) ve Advanced Access oyunları, yalınca iki saatten fazla oynanmamışsa 14 gün içinde iade edilebilecek.

Steam, erken erişim oyunlarında iade şartlarını değiştirdi

Bu politika, oyunun çıkış tarihinden önce de geçerli. Eğer oyunu önceden satın aldıysanız ve oynamadıysanız, çıkış tarihinden önce iade edebilirsiniz. Çıkış tarihinden sonra, 14 gün içinde ve iki saatten fazla oynamadıysanız iade edilebilir.

Bu yeni politika, Steam'in iade esnekliğini sürdürürken platformda adaleti ve dürüstlüğü koruma çabasını yansıtıyor. İade politikalarındaki bu değişiklik, platformda erken erişim oyunlarına yönelik tutumları değiştirebilir ve oyuncuların satın alma kararlarını da tabi ki etkileyecektir.

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Valve'nin bu değişikliği, erken erişim ve Advanced Access programlarında yer alan oyunları satın alan oyuncuların iade politikalarını daha dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurmalarını gerektiriyor. Oyuncuların, oyunun çıkış tarihinden önce oynanma süresine dikkat etmeleri ve iki saatlik sınırlamayı aşmamaları gerekiyor.

Steam'in bu yeni politikası, oyun geliştiricilerinin ve oyuncuların platformdaki deneyimlerini dengeli bir şekilde yönetmeyi amaçlıyor. Peki siz bu karara katılıyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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