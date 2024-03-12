Steam, dünya genelinde milyonlarca oyuncuyu bir araya getiren en büyük dijital oyun platformu olarak biliniyor. Her gün milyonlarca kişinin buluşma noktası olan platform, yeni bir başarıya daha imza attı. Steam, eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu tazeledi.
Steam, eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu tazeledi
Steam tarafından paylaşılan verilere göre eş zamanlı oyuncu sayısı, 10 Mart yani geçtiğimiz gün 35 milyon 348 bin 999'a ulaştı. Böylelikle rekor tazelenmiş oldu. Platformun bir önceki rekoru ise 34 milyon 298 bin idi.
Steam'de en çok oynanan oyunlara baktığımızda ilk sırada Counter-Strike 2 olduğunu görüyoruz. Hemen ardından onu PUBG: BATTLEGROUNDS, Dota 2, Apex Legends, NARAKA: BLADEPOINT ve HELLDIVERS 2 takip ediyor.
Efsane geri döndü! En çok indirilen PlayStation oyunları
Akabinde listenin devamında Grand Theft Auto (GTA) 5, Palworld, Last Epoch, Wallpaper Engine, Monster Hunter: World, Rust, ELDEN RING ve War Thunder oyunları da yer alıyor. Tüm sıralamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Steam'de en çok oynanan oyunlar şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Steam, Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı Rekorunu Tazeledi - Son Dakika Intel, 2024 yılının sonlarında piyasaya sürülecek yeni nesil Lunar Lake-U serisi mobil işlemciler için çalışmalarını hızlandırdı. Meteor Lake-U işlemcilere kıyasla yüzde 50'ye varan performans artışı yaşayacak bu modeller, üçüncü nesil Core Ultra mimarisini kullanacak. Lunar Lake-U serisi işlemcilerin, Core Ultra mimarisini baz alacağı ve çoklu iş parçacığı performansının yüzde 50 daha iyi olacağı belirtiliyor. Hyper-Threading teknolojisinin kaldırılmasıyla elde edilen performans artışının, Intel'in güç ve önbellek yüklerini azaltmasına yardımcı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Lunar Lake serisi işlemcilerin güç ihtiyacının 17W olacağı ve 30W'a kadar güçlendirmeyi destekleyeceği aktarılıyor. Yapılan performans testleri, Lunar Lake'in Meteor Lake'e göre yaklaşık 1,5 kat daha yüksek puanlar aldığını gösteriyor. 2024 Akademi Ödülleri'nde Netflix ve Apple, dijital platformların tereddütünü gözler önüne seren başarısız bir gece geçirdi. Netflix sadece bir Oscar ödülü kazanırken, Apple'ın hiçbir projesi ödül alamadı. Bu durum, Hollywood dünyasının dijital platformları benimseme konusundaki tereddütünü ortaya koydu. Apple, Çin pazarında eski günlerine dönmek için Şanghay'da yeni bir mağaza açmaya hazırlanıyor. Bu yeni mağaza, şirketin Çin'deki 8. mağazası olacak ve Çin, Apple'ın en geniş satış ağına sahip olduğu ikinci ülke olmaya devam edecek. Ancak, iPhone satışlarının düşmesi şirket yönetimini endişelendiriyor ve yeni mağazalar açarak bu durumu düzeltmeye çalışıyor. Samsung, orta segmente hitap eden Galaxy A55 5G modelini resmi olarak tanıttı. Telefon, uygun fiyat noktasında amiral gemisi performansı sunmayı hedefliyor. 6,6 inç FHD+ AMOLED ekran, Exynos 1480 yonga seti, 12GB RAM, 256GB depolama alanı ve 5000mAh batarya gibi özelliklere sahip olan Galaxy A55 5G, dört nesil Android sistem yükseltmesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi taahhüdüyle geliyor. Üçlü kamera kurulumu ve 32MP ön kamera ile donatılan telefon, çeşitli renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Samsung, bugün iki yeni bütçe dostu Android akıllı telefon duyurdu. Galaxy A35 5G, Exynos 1380 işlemci, 6.6 inç Super AMOLED ekran, 6 GB / 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama, 50 MP ana kamera, 5.000 mAh batarya gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Fiyatı ise 415 dolar ile 490 dolar arasında değişiyor. Huawei ve BAIC'in ortak girişimi, Çin'in premium elektrikli araç (EV) sahnesinde devrim yaratmayı hedefliyor. Huawei'nin ilk lüks elektrikli otomobili Nisan ayında görücüye çıkacak ve yeni markanın Xiangjie olarak adlandırılacağı söylentileri dolaşıyor. Bu ortaklık, premium EV piyasasını yeniden şekillendirebilecek cesur üretim hedefleriyle dikkat çekiyor. Helldivers 2, çıkışından haftalar sonra 5 milyon adet satış rakamına ulaştı. Sony tarafından resmi olarak doğrulanmasa da, oyunun satışları rekor seviyede devam ediyor. İngiltere'de ikinci haftasında yüzde 100'ün üzerinde bir artış kaydeden oyun, kullanıcı incelemelerinde de çok olumlu geri dönüşler alıyor. Arrowhead tarafından yayınlanan güncellemeler ve yeni içeriklerle oyuncuların ilgisini çeken Helldivers 2, PlayStation platformunda önemli bir başarı elde etti. Türk akademisyen ve hafız, on bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte İslam alemi için bir ilke imza attı. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyarak 14 dildeki mealiyle birlikte dijital ortamda yayımladı. Böylece, Kur'an-ı Kerim'in sesini tüm dünyaya duyurmayı başardı.
SıraOyunFiyatı1Counter-Strike 2Oynaması Ücretsiz2PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz3Dota 2Oynaması Ücretsiz4Apex LegendsOynaması Ücretsiz5NARAKA: BLADEPOINTOynaması Ücretsiz6HELLDIVERS 239.99 dolar7Grand Theft Auto 514.80 (-63%)8Palworld14.99 dolar9Last Epoch18.00 dolar10Wallpaper Engine2.79 dolar11Monster Hunter: World7.42 dolar (-67%)12Rust18.99 dolar13ELDEN RING39.99 dolar14War ThunderOynaması Ücretsiz15Call of Duty16Baldur's Gate 334.99 dolar17Crab GameOynaması Ücretsiz18Team Fortress 2Oynaması Ücretsiz19WarframeOynaması Ücretsiz20Football Manager 202439.99 dolar
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Steam, Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı Rekorunu Tazeledi - Son Dakika
Intel, 2024 yılının sonlarında piyasaya sürülecek yeni nesil Lunar Lake-U serisi mobil işlemciler için çalışmalarını hızlandırdı. Meteor Lake-U işlemcilere kıyasla yüzde 50'ye varan performans artışı yaşayacak bu modeller, üçüncü nesil Core Ultra mimarisini kullanacak. Lunar Lake-U serisi işlemcilerin, Core Ultra mimarisini baz alacağı ve çoklu iş parçacığı performansının yüzde 50 daha iyi olacağı belirtiliyor. Hyper-Threading teknolojisinin kaldırılmasıyla elde edilen performans artışının, Intel'in güç ve önbellek yüklerini azaltmasına yardımcı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Lunar Lake serisi işlemcilerin güç ihtiyacının 17W olacağı ve 30W'a kadar güçlendirmeyi destekleyeceği aktarılıyor. Yapılan performans testleri, Lunar Lake'in Meteor Lake'e göre yaklaşık 1,5 kat daha yüksek puanlar aldığını gösteriyor.
2024 Akademi Ödülleri'nde Netflix ve Apple, dijital platformların tereddütünü gözler önüne seren başarısız bir gece geçirdi. Netflix sadece bir Oscar ödülü kazanırken, Apple'ın hiçbir projesi ödül alamadı. Bu durum, Hollywood dünyasının dijital platformları benimseme konusundaki tereddütünü ortaya koydu.
Apple, Çin pazarında eski günlerine dönmek için Şanghay'da yeni bir mağaza açmaya hazırlanıyor. Bu yeni mağaza, şirketin Çin'deki 8. mağazası olacak ve Çin, Apple'ın en geniş satış ağına sahip olduğu ikinci ülke olmaya devam edecek. Ancak, iPhone satışlarının düşmesi şirket yönetimini endişelendiriyor ve yeni mağazalar açarak bu durumu düzeltmeye çalışıyor.
Samsung, orta segmente hitap eden Galaxy A55 5G modelini resmi olarak tanıttı. Telefon, uygun fiyat noktasında amiral gemisi performansı sunmayı hedefliyor. 6,6 inç FHD+ AMOLED ekran, Exynos 1480 yonga seti, 12GB RAM, 256GB depolama alanı ve 5000mAh batarya gibi özelliklere sahip olan Galaxy A55 5G, dört nesil Android sistem yükseltmesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi taahhüdüyle geliyor. Üçlü kamera kurulumu ve 32MP ön kamera ile donatılan telefon, çeşitli renk seçenekleriyle satışa sunulacak.
Samsung, bugün iki yeni bütçe dostu Android akıllı telefon duyurdu. Galaxy A35 5G, Exynos 1380 işlemci, 6.6 inç Super AMOLED ekran, 6 GB / 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama, 50 MP ana kamera, 5.000 mAh batarya gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Fiyatı ise 415 dolar ile 490 dolar arasında değişiyor.
Huawei ve BAIC'in ortak girişimi, Çin'in premium elektrikli araç (EV) sahnesinde devrim yaratmayı hedefliyor. Huawei'nin ilk lüks elektrikli otomobili Nisan ayında görücüye çıkacak ve yeni markanın Xiangjie olarak adlandırılacağı söylentileri dolaşıyor. Bu ortaklık, premium EV piyasasını yeniden şekillendirebilecek cesur üretim hedefleriyle dikkat çekiyor.
Helldivers 2, çıkışından haftalar sonra 5 milyon adet satış rakamına ulaştı. Sony tarafından resmi olarak doğrulanmasa da, oyunun satışları rekor seviyede devam ediyor. İngiltere'de ikinci haftasında yüzde 100'ün üzerinde bir artış kaydeden oyun, kullanıcı incelemelerinde de çok olumlu geri dönüşler alıyor. Arrowhead tarafından yayınlanan güncellemeler ve yeni içeriklerle oyuncuların ilgisini çeken Helldivers 2, PlayStation platformunda önemli bir başarı elde etti.
Türk akademisyen ve hafız, on bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte İslam alemi için bir ilke imza attı. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyarak 14 dildeki mealiyle birlikte dijital ortamda yayımladı. Böylece, Kur'an-ı Kerim'in sesini tüm dünyaya duyurmayı başardı.
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