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Steam, dünya genelinde milyonlarca oyuncuyu bir araya getiren en büyük dijital oyun platformu olarak biliniyor. Her gün milyonlarca kişinin buluşma noktası olan platform, yeni bir başarıya daha imza attı. Steam, eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu tazeledi.

Steam, eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu tazeledi

Steam tarafından paylaşılan verilere göre eş zamanlı oyuncu sayısı, 10 Mart yani geçtiğimiz gün 35 milyon 348 bin 999'a ulaştı. Böylelikle rekor tazelenmiş oldu. Platformun bir önceki rekoru ise 34 milyon 298 bin idi.

Steam'de en çok oynanan oyunlara baktığımızda ilk sırada Counter-Strike 2 olduğunu görüyoruz. Hemen ardından onu PUBG: BATTLEGROUNDS, Dota 2, Apex Legends, NARAKA: BLADEPOINT ve HELLDIVERS 2 takip ediyor.

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Akabinde listenin devamında Grand Theft Auto (GTA) 5, Palworld, Last Epoch, Wallpaper Engine, Monster Hunter: World, Rust, ELDEN RING ve War Thunder oyunları da yer alıyor. Tüm sıralamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Steam'de en çok oynanan oyunlar şu şekilde sıralandı;