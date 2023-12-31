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Steam Hesabım Kaç TL? Steam Hesap Değeri Öğrenme - Son Dakika
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Steam Hesabım Kaç TL? Steam Hesap Değeri Öğrenme

Steam, dünyanın en büyük dijital oyun mağazası konumunda yer alıyor. Oyun denince ilk akla gelen bu platformda aksiyondan simülasyona, hikayeliden birinci şahıs nişancıya (FPS) kadar pek çok türde yapımı bulabilirsiniz. Tabii birçok kategoride binlerce oyun seçeneği olması, oyuncuların Steam'i tercih etmesi için geçerli bir neden oluyor ve platformun kullanıcı sayısı sürekli artıyor. Kullanıcılar zaman ilerledikçe ücret ödeyerek daha fazla oyun satın alıyor ve kütüphaneleri büyüyor. Bu doğrultuda oyuncular, hesaplarının ne kadar değerli olduğunu merak ediyor. Tam bu noktada devreye giren bir web sitesi ise Steam hesap değerini anında hesaplayıp, kullanıcıların 'Steam hesabım kaç TL?' sorusuna hızlıca yanıt veriyor.

Steam Hesabım Kaç TL? Steam Hesap Değeri Öğrenme
31.12.2023 - 00:28,
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Steam, dünyanın en büyük dijital oyun mağazası konumunda yer alıyor. Oyun denince ilk akla gelen bu platformda aksiyondan simülasyona, hikayeliden birinci şahıs nişancıya (FPS) kadar pek çok türde yapımı bulabilirsiniz. Tabii birçok kategoride binlerce oyun seçeneği olması, oyuncuların Steam'i tercih etmesi için geçerli bir neden oluyor ve platformun kullanıcı sayısı sürekli artıyor.

Kullanıcılar zaman ilerledikçe ücret ödeyerek daha fazla oyun satın alıyor ve kütüphaneleri büyüyor. Bu doğrultuda oyuncular, hesaplarının ne kadar değerli olduğunu merak ediyor. Tam bu noktada devreye giren bir web sitesi ise Steam hesap değerini anında hesaplayıp, kullanıcıların "Steam hesabım kaç TL?" sorusuna hızlıca yanıt veriyor.

Steam hesabım kaç TL? İşte Steam hesap değeri öğrenme

Steam hesap değerini öğrenmek için manuel olarak bir hesaplama yapmak mümkün fakat bu bir zaman kaybı. SteamDB Calculator sitesini kullanarak bu işlemi hem daha hızlı hem de daha detaylı şekilde yapabilirsiniz.

Steam Hesabım Kaç TL? Steam Hesap Değeri Öğrenme

Nasıl yapabileceğinize geçmeden önce platform üzerinde hesabınıza giriş yapmanızın gerek olmadığını belirtelim. Yalnızca Steam hesabınızın kullanıcı adını bilmeniz yeterlidir. O halde adım adım anlatıma geçelim.

Steam'de şimdiye kadar toplam kaç para harcadığınızı nasıl öğrenirsiniz?

"Steam hesabım kaç TL?" sorusuna yanıt veren web sitesini kullanarak değer hesaplamak için şu adımları takip etmelisiniz;

Steam Hesabım Kaç TL? Steam Hesap Değeri Öğrenme

1. Adım: Öncelikle buraya tıklayarak Steam hesap değeri hesaplama sayfasına ulaşın.

2. Adım: Sayfanın ortasındaki metin kutusuna Steam kullanıcı adınızı yazın.

3. Adım: "Enter" tuşuna tıklayın.

Bu adımları takip ettiğinizde Steam hesabınız ile ilgili bilgiler karşınıza çıkacak. Burada ise "Account value" ve "Today's prices" şeklinde değerler var. Peki bu değerler ne anlama geliyor?

Account value: Hesabınızdaki oyun ve yazılımlar için ödediğiniz toplam para. İndirimler sırasında satın aldığınız içerikler normal fiyatından sayılmaz.

Today's prices: Hesabınızdaki oyun ve yazılımları bugün satın almaya çalışırsanız ödeyeceğiniz toplam ücret.

Steam hesabınızın değerini gösteren alan ise "Account value". Dijital oyun mağazası, 2023 yılının sonlarına doğru ne yazık ki Türk Lirasını kullanımdan kaldırıp MENA-USD'ye geçiş yaptığı için yazan değeri güncel dolar kuru ile çarpmanız gerekiyor. Böylelikle Steam hesap değerine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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