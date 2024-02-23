Dijital oyun mağazası Steam, dikkat çeken etkinlikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Platformda neredeyse her hafta büyük bir kampanya başlıyor. Son olarak Steam, popüler strateji oyunu Sid Meier's Civilization 6'yı ücretsiz erişime açtı. Peki nasıl oynanır? İşte bilmeniz gerekenler…
Sid Meier's Civilization 6, Steam'de ücretsiz erişime açıldı
Dijital platformlar veya oyun geliştiricileri, kendi yapımlarını tanıtma amacıyla bazen ücretsiz erişim kampanyası düzenleyebiliyor. Bu sayede oyuncular, oyunu bedelsiz olarak deneyebiliyor ve dilerlerse de satın alabiliyorlar. Yani buradaki amaç kullanıcıların herhangi bir para ödemeden oyunu deneyimlemesini sağlamak.
2K Games tarafından yayınlanan Sid Meier's Civilization 6 oyunu, 25 Şubat saat 19.00'a kadar ücretsiz erişime açıldı. Söz konusu yapımı bu tarihe kadar herhangi bir ücret ödemeden oynayabilirsiniz. Tabii süre sonra erince erişimi kaybedeceğinizi belirtelim. Yani oyun, kütüphanenize kalıcı olmayacak.
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Sid Meier's Civilization 6, oyuncuların bir uygarlık kurup bu uygarlığı taş devrinden bilgi çağına kadar yönetmesi üzerine kurulu. Oyunda kültürel, teknolojik, askeri ve politik birçok unsur bulunuyor. Bu bağlamda strateji türünü sevenlerin mutlaka göz atması gereken yapımlar arasında yer alıyor.
Sid Meier's Civilization 6 oyununu ücretsiz olarak oynayabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;
1. Adım: İlk olarak buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşın.
2. Adım: "Sid Meier's Civilization 6 Oynayın" başlıklı kısımdan "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın.
3. Adım: İndirme işlemini başlatın.
4. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.
Sid Meier's Civilization 6 sistem gereksinimleri
Son Dakika › Teknoloji › Steam, Sid Meier's Civilization 6'yı ücretsiz erişime açtı - Son Dakika Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Konferans Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise eşleşmesini değerlendirdi. Kuradan pek memnun kalmayan Baki, "Genetik şanssızlığımız sürdü yine. Kurada en iyi topu oynayan takımlardan birini çektik" açıklamalarında bulundu. İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı dedesi Mehmet A.'yı (74) tabancayla bacağından vuran torunu Kadir Emre K. (17), tutuklandı. Bursa Gemlik'te saat 15.14'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedilerek kısa süreli panik nedeni oldu. Depremle ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, sarsıntının 'öncü' deprem sayılamayacağını, 'Olağan bir gerginlik boşalması' özelliği taşıdığını açıkladı. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde eşleştiği Belçika takımı Union Saint-Gilloise'nin bu sezonki Avrupa macerasını yakından inceliyoruz. Union Saint-Gilloise, Avrupa Ligi gruplarında 3. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı. Belçika ekibi, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 20 maçı da kaybetmedi. Amerikalı ressam Bob Ross'un ilk televizyon tablosu 'Ormanda Yürüyüş', ABD'de düzenlenen bir müzayedede 9,8 milyon dolara alıcı buldu. Ross'un 1983 yılında canlı yayınlanan 'Resim Sevinci' programının ilk bölümünde yaptığı bu tabloyu kimliği bilinmeyen bir kişi satın aldı. Afrika'da cadı olarak suçlanan bir kadın diri diri yakıldı. El ve ayakları bağlanarak ateşe verilen kadının alevler içinde kaldığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı. AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.86 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti. 25 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD'nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte eski görevine getirildi. Tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri karara tepki göstererek, "Bu atamalar görüyoruz ki başka katliamların yaşanmasına kapı aralıyor" yorumunda bulundu.
GereksinimMinimumTavsiye Edilen İşletim Sistemi: Windows 10Windows 10İşlemci: Intel Core i3 2.5 Ghz/ AMD Phenom II 2.6 Ghz4. Nesil Intel Core i5 2.5 Ghz/ AMD FX8350 4.0 GhzRAM: 4 GB8 GBEkran Kartı: AMD 5570/ NVIDIA 450/ Intel Integrated Graphics 530 – 1 GBAMD 7970 veya NVIDIA 770 – 2 GBDirectX: Sürüm 11Sürüm 11Depolama: 17 GB kullanılabilir alan23 GB kullanılabilir alan
Son Dakika › Teknoloji › Steam, Sid Meier's Civilization 6'yı ücretsiz erişime açtı - Son Dakika
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Konferans Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise eşleşmesini değerlendirdi. Kuradan pek memnun kalmayan Baki, "Genetik şanssızlığımız sürdü yine. Kurada en iyi topu oynayan takımlardan birini çektik" açıklamalarında bulundu.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı dedesi Mehmet A.'yı (74) tabancayla bacağından vuran torunu Kadir Emre K. (17), tutuklandı.
Bursa Gemlik'te saat 15.14'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedilerek kısa süreli panik nedeni oldu. Depremle ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, sarsıntının 'öncü' deprem sayılamayacağını, 'Olağan bir gerginlik boşalması' özelliği taşıdığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde eşleştiği Belçika takımı Union Saint-Gilloise'nin bu sezonki Avrupa macerasını yakından inceliyoruz. Union Saint-Gilloise, Avrupa Ligi gruplarında 3. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı. Belçika ekibi, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 20 maçı da kaybetmedi.
Amerikalı ressam Bob Ross'un ilk televizyon tablosu 'Ormanda Yürüyüş', ABD'de düzenlenen bir müzayedede 9,8 milyon dolara alıcı buldu. Ross'un 1983 yılında canlı yayınlanan 'Resim Sevinci' programının ilk bölümünde yaptığı bu tabloyu kimliği bilinmeyen bir kişi satın aldı.
Afrika'da cadı olarak suçlanan bir kadın diri diri yakıldı. El ve ayakları bağlanarak ateşe verilen kadının alevler içinde kaldığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.86 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
25 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD'nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte eski görevine getirildi. Tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri karara tepki göstererek, "Bu atamalar görüyoruz ki başka katliamların yaşanmasına kapı aralıyor" yorumunda bulundu.
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