Steam, Sid Meier\'s Civilization 6\'yı ücretsiz erişime açtı

Teknoloji

Dijital oyun mağazası Steam, dikkat çeken etkinlikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Platformda neredeyse her hafta büyük bir kampanya başlıyor. Son olarak Steam, popüler strateji oyunu Sid Meier's Civilization 6'yı ücretsiz erişime açtı. Peki nasıl oynanır? İşte bilmeniz gerekenler…

Sid Meier's Civilization 6, Steam'de ücretsiz erişime açıldı

Dijital platformlar veya oyun geliştiricileri, kendi yapımlarını tanıtma amacıyla bazen ücretsiz erişim kampanyası düzenleyebiliyor. Bu sayede oyuncular, oyunu bedelsiz olarak deneyebiliyor ve dilerlerse de satın alabiliyorlar. Yani buradaki amaç kullanıcıların herhangi bir para ödemeden oyunu deneyimlemesini sağlamak.

2K Games tarafından yayınlanan Sid Meier's Civilization 6 oyunu, 25 Şubat saat 19.00'a kadar ücretsiz erişime açıldı. Söz konusu yapımı bu tarihe kadar herhangi bir ücret ödemeden oynayabilirsiniz. Tabii süre sonra erince erişimi kaybedeceğinizi belirtelim. Yani oyun, kütüphanenize kalıcı olmayacak.

Ubisoft'un geliştirdiği Skull and Bones'ın oyuncu sayısı belli oldu!

Sid Meier's Civilization 6, oyuncuların bir uygarlık kurup bu uygarlığı taş devrinden bilgi çağına kadar yönetmesi üzerine kurulu. Oyunda kültürel, teknolojik, askeri ve politik birçok unsur bulunuyor. Bu bağlamda strateji türünü sevenlerin mutlaka göz atması gereken yapımlar arasında yer alıyor.

Sid Meier's Civilization 6 oyununu ücretsiz olarak oynayabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: İlk olarak buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşın.

2. Adım: "Sid Meier's Civilization 6 Oynayın" başlıklı kısımdan "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın.

3. Adım: İndirme işlemini başlatın.

4. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Sid Meier's Civilization 6 sistem gereksinimleri