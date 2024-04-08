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Sokaklarda, caddelerde iyiden iyiye elektrikli otomobil görmeye alıştık. Şu anda bir elektrikli otomobil sahibi olmasak bile komşumuzun, arkadaşımızın elektrikli otomobiline binerek deneyimleme şansı elde ettik. Bu araçlar beraberlerinde avantajlar ile gelseler de bazı dezavantajları da var. Onlardan biri de ağırlık. Stellantis CEO'su yaptığı açıklamada bu durumun düzeleceğini belirtti. İşte detaylar…

Stellantis: Batarya ağırlıklarını yarı yarıya azaltmamız gerekiyor!

Stellantis CEO'su Carlos Tavares geçtiğimiz günlerde Freedom of Mobility etkinliğine katıldı. Etkinlikte yaptığı açıklamasında elektrifikasyonu çevresel açıdan daha anlamlı kılmak için önümüzdeki 10 yıl içerisinde pilleri yarı yarıya hafifletmek gerektiğini belirtti. Bununla beraber otomobillerin ağırlıklarında da önemli değişimlerin yapılması gerektiği vurgulandı.

Bir otomobilde ağırlık oldukça önemli. Zira yakıt ekonomisi veya elektrikliler adına menzil ekonomisi yapabilmek adına daha hafif otomobiller kullanmamız gerekiyor. Ancak batarya oldukça ağır bir komponent ve elektrikli otomobillere bir dezavantaj olarak bu konu yansıyor. Ekstra ağırlıklar da eklenince menzilde ciddi düşüşler yaşanıyor.

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CEO Tavares açıklamasının devamında bahsi geçen bataryaların 400 kilometre menzil sunan bir elektrikli otomobile ekstradan 1000 pound maliyet ve 500 kilogram ağırlık getirdiğini de bildirdi. Bununla birlikte hafifletmenin önemine vurgu yapan CEO, önümüzdeki 10 yıl içinde bunun mümkün olabileceğini de dile getirdi.

Burada dikkat çekilmesi gereken bir nokta daha var: Batarya ağırlıklarının yarı yarıya düşürmek beraberinde hammadde kullanımındaki azalmaya da işaret ediyor. Zira batarya paketindeki yüzde 50'lik düşüş beraberinde geleneksel bir otomobile göre hammadde kullanımında da azalma anlamına geliyor. Bu da özellikle lityum kıtlığı yaşanan bu dönemlerde oldukça önemli bir hamle.

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