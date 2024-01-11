STMicroelectronics, küresel çapta hizmet veren bir yarı iletken üreticisi olarak müşterilerine yaşamlarını olumlu yönde etkileyen inovatif çözümler sunmaktadır. Elektronik dünyasındaki değişimleri anlamakla kalmayıp aynı zamanda piyasaya sürdüğü yenilikçi ürünlerle değişime öncülük etmektedir.

STMicroelectronics ile güçlü işbirliği! Ürün çeşitliliğinde büyük adım

ST, binlerce mühendis tarafından günlük olarak geliştirilen geniş ürün yelpazesi ve 20 binden fazla patenti ile teknoloji portföyünü sürekli olarak iyileştirmektedir. 200 binden fazla müşteriye hizmet veren ST ürünleri, milyonlarca günlük cihazda kendine yer bulmaktadır.

ST'nin inovasyon odakları, enerji üretimi ve yönetimi, iletişim sistemleri, IoT ve akıllı mobilite alanlarında sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sürdürülebilirlik odaklı yaklaşım, ST ürünlerinin hem yenilikçi hem de güvenli bir şekilde tasarlanmasını ve üretilip test edilmesini sağlamaktadır.

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TME ve STMicroelectronics arasındaki işbirliği, müşterilere daha fazla ürüne erişim sağlama hedefi taşımaktadır. Binlerce farklı tipte entegre devreler, transistörler ve diyotlar gibi çeşitli ürünler, bu işbirliği kapsamında sunulmaktadır. İşbirliği anlaşması aynı zamanda teknik malzemelere daha kolay erişimi de beraberinde getirmektedir.

Bu güçlü işbirliği, ST ürünlerinin TME'nin faaliyet gösterdiği neredeyse 150 ülkeye daha etkili bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır. TME'nin 30 yılı aşkın deneyimi, otomatik dağıtım merkezleri ve kapsamlı kalite kontrol sistemleri, müşterilere hassas yarı iletken ürünlere daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşma imkanı sunmaktadır, aynı zamanda üretici tarafından belirtilen parametrelerden sapma olmamasını garanti etmektedir.