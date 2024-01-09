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Stranger Things 5. sezon çekimleri başladı - Son Dakika
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Stranger Things 5. sezon çekimleri başladı

Dünyanın en popüler dizilerinden Stranger Things, 4. sezonun son bölümüyle seyircinin karşısına çıktıktan sonra 5. sezon çekimlerine başladı. Bilim kurgu ve gerilim türlerini harmanlayan dizi, hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Netflix, 5. sezonun yayın tarihini henüz açıklamadı.

Stranger Things 5. sezon çekimleri başladı
09.01.2024 - 10:29,
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Dünyanın en popüler dizilerinden Stranger Things, 2016 yılında yayınlanmaya başladı. Korku türündeki yapım, dünyanın dört bir yanından hayran kitlesine sahip oldu ve bu doğrultuda birkaç sezon yayınlandı. 1 Temmuz 2022'de 4. sezonun son bölümü ile seyircinin karşısına çıkan Stranger Things için beklenen haber geldi.

Stranger Things 5. sezon çekimleri başladı

Bilim kurgu ve gerilim türlerini harmanlayan Stranger Things, kaybolan bir çocuğun onu arayan arkadaşları, farklı dünyalardan gelen güçlü varlıklar ve yaşanan gizemli olaylar etrafında dönüyor. Hareketli bir atmosfer sunan dizi, karakter odaklı hikayeye sahip olmasıyla izleyicileri kendine çekiyor. Neyse ki Stranger Things, 5. sezonuyla da dizi severleri kendine çekecek.

Şimdi Vecna düşünsün, Hawkins çetesi geri dönüyor. Stranger Things 5. sezon çekimleri başladı. pic.twitter.com/bdASIwAZ62

— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) January 8, 2024

Sosyal medyada 4. sezon ile final yaptığı sanılan Stranger Things, sürpriz bir duyuruyla hayranlarını heyecanlandırdı. Netflix Türkiye'nin resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre Stranger Things 5. sezon çekimleri başladı.

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Netflix, Stranger Things 5. sezon yayın tarihini açıklamadı. Bu noktada tahminler, yılın son aylarını gösteriyor. Yani şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Stranger Things oyuncu kadrosu

Duffer Kardeşler'in yönetmen koltuğunda oturduğu Stranger Things, birçok ünlü ismi oyuncu kadrosunda barındırıyor. Dizinin oyuncuları şu şekilde sıralandı;

Millie "Eleven" Bobby Brown

Noah "Will" Schnapp

Finn "Mike" Wheeler

Caleb "Lucas" McLaughlin

Sadie "Max" Sink

Gaten "Dustin" Matarazzo

Joe "Steve" Keery

David "Jim" Harbour

Natalia "Nancy" Dyer

Winona "Joyce" Ryder

Charlie "Jonathan" Heaton

Maya "Robin" Hawke

Dacre "Billy" Montgomery

Matthew "Martin" Modine

Jamie "Henry" Campbell Bower

Joseph "Eddie" Quinn

Brett "Muarray" Gelman

Priah "Erica" Ferguson

Cara "Karen" Buono

Paul "Sam" Reiser

Grace "Chrissy" Van Dien

Sean "Bob" Astin

Amybeth "Vickie" McNulty

Shannon "Barbara" Purser

Netflix'in yakın zamanda Stranger Things 5. sezon yayın tarihini açıklaması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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