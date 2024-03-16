Son yıllarda akıllı telefon pazarındaki rekabet bir hayli kızışmış durumda. Üreticiler, rakiplerini geride bırakabilmek ürün yelpazesini sürekli olarak genişletiyor. Tabii sadece bununla kalmayıp, daha yeni teknolojiler geliştirmek için de yatırımlar yapıyor.
Tüm bu yatırımlar ve giderek genişleyen ürün yelpazesi ise markaların pazar paylarını etkiliyor. Peki akıllı telefon sektöründe son durum ne? En çok satış yapan üretici hangisi? İşte Şubat 2024 verilerine göre dünyada en çok satan akıllı telefon markaları…
Dünyada en çok satan akıllı telefon üreticileri (Şubat 2024)
Teknoloji ile ilgili veriler yayınlayan Statcounter'ın son raporuna göre Apple, en çok satan akıllı telefon üreticisi konumunda. Şirketin pazar payı yüzde 27.84 seviyesinde. Hemen ardından onu Samsung takip ediyor. Güney Koreli şirketin pazar payının ise yüzde 23.77 olduğu görülüyor.
Listenin üçüncü sırasında ise yüzde 11.74 pazar payı ile Xiaomi yer alıyor. Çinli marka, son birkaç yıl içerisinde attığı adımlar ile Asya bir yana Avrupa kıtasında da ciddi bir popülerlik kazandı.
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Verilere göre şubat ayında satılan telefonların yüzde 7.43'ü, belirsiz bir markaya ait olarak kayıtlara geçti. Bu durum, kaçak ya da resmi kayıtlara geçirilmemiş telefon satışlarını işaret ediyor. Listenin devamında ise yüzde 6.3 ile OPPO, yüzde 5.12 ile vivo, yüzde 3.98 ile Realme, yüzde 3.98 ile Huawei, yüzde 2.07 ile Motorola ve yüzde 1.51 ile Tecno markalarını da görüyoruz. Sıralamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Şubat 2024 itibariyle en çok satan akıllı telefon markaları şu şekilde sıralandı;
Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Şubat 2024'te En Çok Satılan Akıllı Telefon Markaları - Son Dakika Samsung, Galaxy S24 serisini tanıttı. Serinin en üst modeli olan Galaxy S24 Ultra, Tesla Cybertruck temalı bir tasarıma sahip. Tasarım firması Caviar tarafından oluşturulan telefonun fiyatı 8 bin 770 dolardan başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilecek olan Terminal İstanbul projesi, Atatürk Havalimanı terminal binalarını dünyanın en büyük girişimcilik merkezine dönüştürecek. Bu proje ile İstanbul, dünya teknoloji haritasında önemli bir yere sahip olmayı hedefliyor. Terminal İstanbul'un tanıtım etkinliği, ülkenin teknoloji ve girişimcilik yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olacak ve endüstri liderleri, yatırımcılar ve teknoloji sektörünün önemli figürleri katılacak. Merkezde, girişimcilere ve yenilikçi işletmelere geniş destek mekanizmaları sunulacak ve en modern araştırma ve geliştirme laboratuvarları, ofis alanları, hızlandırıcı merkezler ve eğitim ve konferans salonları yer alacak. Terminal İstanbul, sadece yerel bir teknoloji kalesi olmakla kalmayıp, Avrupa ve Orta Doğu'da da merkezi bir teknoloji hub'ı olmayı hedefliyor. Bu proje ile ülkeye önemli yatırımlar çekilmesi ve yeni iş fırsatları yaratılması bekleniyor, böylece ekonomi de güçlendirilecek. Atatürk Havalimanı'nın Terminal İstanbul dönüşümü, Türkiye'nin teknoloji odaklı geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayacak. Plodsi, sürücülere zaman ve işlem kolaylığı sağlayan, Türkiye'nin ilk ve tek plakadan ödeme sistemi olan 'Plodsi Akıllı Plaka' uygulamasını kullanıma sundu. 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Hindistan Rekabet Kurumu, 60 gün sürecek detaylı bir soruşturma süreci başlattı. Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan ŞOK, son dönemlerde elektronik ürünlerle dikkat çekiyor. Şimdi ise ŞOK, iPhone 15'i satışa sunuyor. 16 Mart - 19 Mart tarihleri arasında satılacak olan iPhone 15'in fiyatı 49.999 TL olarak belirlendi. Cihazın teknik özellikleri arasında 128 GB depolama alanı, A16 Bionic işlemci, 6.1 inç OLED Super Retina ekran, 6 GB RAM, 48 MP ana kamera ve 5G bağlantı desteği bulunuyor. vivo, katlanabilir akıllı telefon pazarında çok konuşulacak X Fold 3 serisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Serinin tanıtım tarihi 26 Mart olarak sızdırıldı. Modeller, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB RAM, 1 TB depolama, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj, 5.000 mAh ve 5.800 mAh batarya kapasitesi ve Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile öne çıkıyor. Skoda, elektrikli araçlar konusundaki yenilikçi yaklaşımını ileri taşıyarak Epiq isimli yeni küçük SUV modelini tanıttı. 2025 yılında piyasaya sürülecek olan araç, geniş yaşam alanı ve yüksek bagaj hacmi ile konforlu bir sürüş deneyimi sunacak. Epiq, 400 km'den fazla menzil sunan elektrikli bir SUV olarak tasarlandı. Google, Pinterest benzeri yapısıyla dikkat çeken Keen adlı sosyal medya platformunu kapatma kararı aldı. Şirket, platformun düşük kullanıcı sayısı ve reklam gelirleri nedeniyle projeyi sürdürmeme kararı verdi. Bu durum, Google'ın sosyal medya alanında başarısız olduğu eleştirilerini güçlendirdi. Keen, makine öğrenmesiyle isabetli içerik önerileri sunmayı hedefliyordu ancak beklenen başarıyı elde edemedi. Google'ın gelecekteki sosyal medya hamlesi ise merak konusu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Teknoloji, Uzay ve Dijital Dönüşüm" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin teknolojik gelişimini ve atılımlarını anlattı. İleri, siyasi iradenin etkisiyle teknoparklar, AR-GE merkezleri, yazılımcı okulları gibi önemli adımların atıldığını belirtti. Ayrıca, savunma sanayisi ve bilişim sektöründe hedeflenen ihracat rakamlarını paylaştı ve Türkiye'nin teknoloji alanında ivme kazandığını vurguladı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Edirne'de gençlerle buluşmasında yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler bünyesinde yapılan çalışmalarla artık ülkelerin kontrolsüz bir şekilde uzay aracı ve uydular gönderemeyeceğini belirtti. Gezeravcı, ayrıca uzay çöplüğüne dönen pek çok uzay aracının olduğunu ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
SıraMarkaPazar Payı1AppleYüzde 27.842SamsungYüzde 23.773XiaomiYüzde 11.744Bilinmeyen (Kaçak/ Kaydedilmemiş)Yüzde 7.435OPPOYüzde 6.36vivoYüzde 5.127RealmeYüzde 3.988HuaweiYüzde 3.629MotorolaYüzde 2.0710TecnoYüzde 1.51–DiğerYüzde 6.61
Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Şubat 2024'te En Çok Satılan Akıllı Telefon Markaları - Son Dakika
Samsung, Galaxy S24 serisini tanıttı. Serinin en üst modeli olan Galaxy S24 Ultra, Tesla Cybertruck temalı bir tasarıma sahip. Tasarım firması Caviar tarafından oluşturulan telefonun fiyatı 8 bin 770 dolardan başlıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilecek olan Terminal İstanbul projesi, Atatürk Havalimanı terminal binalarını dünyanın en büyük girişimcilik merkezine dönüştürecek. Bu proje ile İstanbul, dünya teknoloji haritasında önemli bir yere sahip olmayı hedefliyor. Terminal İstanbul'un tanıtım etkinliği, ülkenin teknoloji ve girişimcilik yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olacak ve endüstri liderleri, yatırımcılar ve teknoloji sektörünün önemli figürleri katılacak. Merkezde, girişimcilere ve yenilikçi işletmelere geniş destek mekanizmaları sunulacak ve en modern araştırma ve geliştirme laboratuvarları, ofis alanları, hızlandırıcı merkezler ve eğitim ve konferans salonları yer alacak. Terminal İstanbul, sadece yerel bir teknoloji kalesi olmakla kalmayıp, Avrupa ve Orta Doğu'da da merkezi bir teknoloji hub'ı olmayı hedefliyor. Bu proje ile ülkeye önemli yatırımlar çekilmesi ve yeni iş fırsatları yaratılması bekleniyor, böylece ekonomi de güçlendirilecek. Atatürk Havalimanı'nın Terminal İstanbul dönüşümü, Türkiye'nin teknoloji odaklı geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayacak.
Plodsi, sürücülere zaman ve işlem kolaylığı sağlayan, Türkiye'nin ilk ve tek plakadan ödeme sistemi olan 'Plodsi Akıllı Plaka' uygulamasını kullanıma sundu. Bu yenilikçi uygulama sayesinde sürücüler, araç plakalarını bir kredi kartı veya dijital cüzdanları ile eşleştirerek, akaryakıt istasyonlarında plakadan ödeme, otomatik otopark geçişleri, hızlı ve güvenli yıkama hizmeti, sigorta ve kasko işlemleri, servis ve bakım randevuları, lastik değişimi ve yol yardımı, ve vale park hizmeti gibi birçok işlemi tek bir platform üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca, uygulama kullanıcılarına zaman tasarrufu, hızlı ve kolay ödeme imkanı, güvenli alışveriş, özel indirimler ve kampanyalara erişim gibi avantajlar da sunuyor.
Hindistan hükümeti, Google firmasının ülkede tekel durumuna gelmesi üzerine bir soruşturma başlattı. Şirketin uygulama mağazasını adil olmayan yöntemlerle idare ettiği iddialarıyla ilgili rapor hazırlandı. Google'ın kendi uygulamalarını öne çıkardığı ve diğer uygulamaları arka plana attığı belirtiliyor. Ayrıca yüksek komisyon ücretleri aldığı da söyleniyor. Hindistan Rekabet Kurumu, 60 gün sürecek detaylı bir soruşturma süreci başlattı.
Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan ŞOK, son dönemlerde elektronik ürünlerle dikkat çekiyor. Şimdi ise ŞOK, iPhone 15'i satışa sunuyor. 16 Mart - 19 Mart tarihleri arasında satılacak olan iPhone 15'in fiyatı 49.999 TL olarak belirlendi. Cihazın teknik özellikleri arasında 128 GB depolama alanı, A16 Bionic işlemci, 6.1 inç OLED Super Retina ekran, 6 GB RAM, 48 MP ana kamera ve 5G bağlantı desteği bulunuyor.
vivo, katlanabilir akıllı telefon pazarında çok konuşulacak X Fold 3 serisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Serinin tanıtım tarihi 26 Mart olarak sızdırıldı. Modeller, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB RAM, 1 TB depolama, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj, 5.000 mAh ve 5.800 mAh batarya kapasitesi ve Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile öne çıkıyor.
Skoda, elektrikli araçlar konusundaki yenilikçi yaklaşımını ileri taşıyarak Epiq isimli yeni küçük SUV modelini tanıttı. 2025 yılında piyasaya sürülecek olan araç, geniş yaşam alanı ve yüksek bagaj hacmi ile konforlu bir sürüş deneyimi sunacak. Epiq, 400 km'den fazla menzil sunan elektrikli bir SUV olarak tasarlandı.
Google, Pinterest benzeri yapısıyla dikkat çeken Keen adlı sosyal medya platformunu kapatma kararı aldı. Şirket, platformun düşük kullanıcı sayısı ve reklam gelirleri nedeniyle projeyi sürdürmeme kararı verdi. Bu durum, Google'ın sosyal medya alanında başarısız olduğu eleştirilerini güçlendirdi. Keen, makine öğrenmesiyle isabetli içerik önerileri sunmayı hedefliyordu ancak beklenen başarıyı elde edemedi. Google'ın gelecekteki sosyal medya hamlesi ise merak konusu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Teknoloji, Uzay ve Dijital Dönüşüm" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin teknolojik gelişimini ve atılımlarını anlattı. İleri, siyasi iradenin etkisiyle teknoparklar, AR-GE merkezleri, yazılımcı okulları gibi önemli adımların atıldığını belirtti. Ayrıca, savunma sanayisi ve bilişim sektöründe hedeflenen ihracat rakamlarını paylaştı ve Türkiye'nin teknoloji alanında ivme kazandığını vurguladı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Edirne'de gençlerle buluşmasında yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler bünyesinde yapılan çalışmalarla artık ülkelerin kontrolsüz bir şekilde uzay aracı ve uydular gönderemeyeceğini belirtti. Gezeravcı, ayrıca uzay çöplüğüne dönen pek çok uzay aracının olduğunu ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
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