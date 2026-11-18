Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren Subaşı Robotics takımı, okul bünyesinde bulunan atık ve kullanılmayan malzemeleri geri dönüştürerek kendi robotik yarışma sahalarını inşa etti. Öğrencilerin hem çevre bilincine dikkat çektiği hem de kısıtlı imkanlarla çözüm ürettiği çalışma takdir topladı.

Tavşanlı'da teknoloji ve yazılım alanında çalışmalar yürüten Subaşı Robotics ekibi, üretkenlik ve sürdürülebilirlik ilkelerini bir araya getiren anlamlı bir projeye imza attı. Yarışmalara hazırlanmak için ihtiyaç duydukları çalışma sahasını dışarıdan temin etmek yerine kendi imkanlarıyla üretmeye karar veren öğrenciler, okullarında atıl durumda bulunan ve kullanılmayan malzemeleri değerlendirdi. Geri dönüşüm malzemelerini büyük bir titizlikle işleyerek standartlara uygun bir yarışma platformu haline getiren takım üyeleri, bu sayede hem maliyet tasarrufu sağladı hem de sıfır atık ve çevre duyarlılığı konusunda örnek bir davranış sergiledi.

Yaptıkları çalışmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Subaşı Robotics ekibi üyeleri, asıl hedeflerinin sadece robot tasarlamak olmadığını vurgulayarak, "Üretmenin, dönüştürmenin ve sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha gösterdik. Okulumuzda bulunan atık ve kullanılmayan malzemeleri değerlendirerek kendi yarışma sahamızı oluşturduk. Hem geri dönüşüme katkı sağladık hem de imkanlarımızı üretkenliğimizle birleştirerek ortaya güzel bir çalışma çıkardık. Bizim için önemli olan yalnızca bir robot yapmak değil, elimizdeki imkanlarla çözüm üretmek ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürmektir" ifadelerini kullandılar.