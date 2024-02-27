Akıllı telefon dünyasında son dönemin yükselen isimlerinden birisi olan TECNO, ürettiği modellerle kendine has bir kitle oluşturmuş durumda. Şirket, bugün başlayan Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024'te yeni modelini tanıttı.
TECNO Pova 6 Pro, 12 GB RAM ve MediaTek 6080 ile tanıtıldı
TECNO, MWC 2024'te oyun odaklı orta-üst segment bir model tanıttı. TECNO Pova 6 Pro, gösterişli tasarımı ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. "Dinamik Teknoloji Tasarımı" olarak adlandırılmış özelleştirilebilen 210 LED'li dinamik MiniLED aydınlatma sistemine sahip.
LED'ler, gelen mesajlara, aramalara, müziğe ve oyunlara göre özel aydınlatma sunuyor. İşlemci koltuğunda MediaTek 6080 yer alıyor. 12GB'lık RAM belleği yükseltmelerle 24GB'a kadar genişleyebiliyor. Oyun odaklı TECNO Pova 6 Pro, POVA Süper Soğutma Sistemi ile oyun sırasında ısınmayı en aza indirmeyi sağlayan bir sistemle tanıtıldı.
Tecno'dan dünyada ilk! AR gözlüklü el konsolu
TECNO Pova 6 Pro modelinin ön paneline baktığımızda 120Hz yenileme hızına sahip yüksek frekanslı PWM karartmalı FHD+ AMOLED ekran yer alıyor. 7,88 inçlik kasaya sahip model, 11 saatten fazla oyun vadeden 6.000 mAh batarya ile sahne aldı. Ek olarak batarya 70W kablolu şarjı ve 10W ters şarjı destekliyor. Cihazın fiyatı henüz açıklanmadı ama yaklaşık 200 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.
TECNO Pova 6 Pro özellikleri
Son Dakika › Teknoloji › TECNO, MWC 2024'te yeni modelini tanıttı: TECNO Pova 6 Pro - Son Dakika Survivor All Star'da Sema Aydemir ile Pınar Saka arasında yaşanan kavganın nedeni ortaya çıktı. Yarışmacı Nagihan, kavgaya ilişkin, Sema ve Pınar arasındaki anlaşmazlığın 2011 yılında dünya şampiyonasında madalya aldıktan sonra bayraklı yarışa çıktıkları süreçten kaynaklandığını ifade etti. Olayın ardından Acun Ilıcalı, kavga eden yarışmacılarla ilgili kararını verip Sema Aydemir'i diskalifiye etti. Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının hakemine tepki gösterdi. Kararları eleştiren Yalçın, ''Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın'' dedi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından sert bir açıklama yaptı. Pekin'in paylaşımında, ''Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro'' ifadeleri yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş'ın, mal varlığını kamuoyuyla paylaşması sonrası AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da mal varlığını açıkladı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Kurum, ''Ankara'da ve İstanbul'da evimiz var, 1 tane arabamız var, biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu.'' ifadelerini kullandı. AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a katıldığı canlı yayında, Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılış töreninde Binali Yıldırım'la arasında yaşananlar soruldu. Protokol krizi olmadığını söyleyen Kurum, ''Çok samimi bir şekilde Binali Abi'ye dedik ki 'Sayın Başbakanım sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır.' dedim. O da nezaket gösterip, ''Murat Bey sen İBB adayısın, sen buraya geç' dedi. O kadar nezaket sahibi bir abimiz. Gülerek bu kriz yaşanır mı?'' ifadelerini kullandı. Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken çektiği bir videoyla kredi kartı taksitlerinin kaldırıldığını iddia ederek tepki gösterdi. Sarıgül, ekonomiyi ve yoksulluğu eleştirerek, ''Kredi kartları olmadan yaşamınızı geçindirebiliyor musunuz?'' diye sordu. Hakkari-Van kara yolunda bir minibüsün üzerine çığ düştü. Düşen çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı. Çığın altında kalan minibüsteki 1 kadın hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir açılışta yaptığı konuşmadaki ''İnşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz.'' sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu yanıt verdi. İmamoğlu, ''Beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin.'' dedi.
Ekran6,78 inç AMOLED, 120Hz, 1080 x 2436 piksel, 1300 nit parlaklıkİşlemciMediatek Dimensity 6080RAM8GB, 12GBDepolama256GBArka Kamera108 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel derinlik sensörü, 0.08 Megapiksel süs kamerasıÖn Kamera32 MegapikselBatarya6000 mAh batarya, 70 Watt hızlı şarj, 10 Watt ters şarjBağlantıçift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, 3,5 mm ses jakı, Bluetooth v5.3, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, stereo hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucuRenkGöktaşı Grisi, Kuyruklu Yıldız YeşiliBoyutlar165.5 x 76.1 x 7.9 mm
Son Dakika › Teknoloji › TECNO, MWC 2024'te yeni modelini tanıttı: TECNO Pova 6 Pro - Son Dakika
Survivor All Star'da Sema Aydemir ile Pınar Saka arasında yaşanan kavganın nedeni ortaya çıktı. Yarışmacı Nagihan, kavgaya ilişkin, Sema ve Pınar arasındaki anlaşmazlığın 2011 yılında dünya şampiyonasında madalya aldıktan sonra bayraklı yarışa çıktıkları süreçten kaynaklandığını ifade etti. Olayın ardından Acun Ilıcalı, kavga eden yarışmacılarla ilgili kararını verip Sema Aydemir'i diskalifiye etti.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının hakemine tepki gösterdi. Kararları eleştiren Yalçın, ''Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın'' dedi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından sert bir açıklama yaptı. Pekin'in paylaşımında, ''Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro'' ifadeleri yer aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş'ın, mal varlığını kamuoyuyla paylaşması sonrası AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da mal varlığını açıkladı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Kurum, ''Ankara'da ve İstanbul'da evimiz var, 1 tane arabamız var, biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu.'' ifadelerini kullandı.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a katıldığı canlı yayında, Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılış töreninde Binali Yıldırım'la arasında yaşananlar soruldu. Protokol krizi olmadığını söyleyen Kurum, ''Çok samimi bir şekilde Binali Abi'ye dedik ki 'Sayın Başbakanım sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır.' dedim. O da nezaket gösterip, ''Murat Bey sen İBB adayısın, sen buraya geç' dedi. O kadar nezaket sahibi bir abimiz. Gülerek bu kriz yaşanır mı?'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken çektiği bir videoyla kredi kartı taksitlerinin kaldırıldığını iddia ederek tepki gösterdi. Sarıgül, ekonomiyi ve yoksulluğu eleştirerek, ''Kredi kartları olmadan yaşamınızı geçindirebiliyor musunuz?'' diye sordu.
Hakkari-Van kara yolunda bir minibüsün üzerine çığ düştü. Düşen çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı. Çığın altında kalan minibüsteki 1 kadın hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir açılışta yaptığı konuşmadaki ''İnşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz.'' sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu yanıt verdi. İmamoğlu, ''Beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin.'' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?