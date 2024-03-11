TECNO'nun merakla beklenen yeni akıllı telefonu SPARK 20 Pro, Türkiye pazarında satışa sunuldu. Cihaz, özellikle fiyat-performans etkinliğiyle öne çıkıyor. Peki kullanıcılara neler sunuyor? İşte TECNO SPARK 20 Pro fiyatı ve özellikleri…
TECNO SPARK 20 Pro fiyatı ve özellikleri
TECNO SPARK 20 Pro, 6,78 inç boyutunda FHD+ (2460 x 1080 piksel) ve 120 Hz tazeleme hızı sunan bir ekrana sahip. Cihaz, 6nm üretim sürecinden çıkan sekiz çekirdekli G99 ultra boost işlemci ile geliyor. 8 GB RAM, 8 GB genişletilmiş RAM desteği ile 16 GB'a kadar çıkabiliyor. Depolama alanı 256 GB. Batarya kapasitesi ise 5000mAh ve 33W hızlı şarj desteğine sahip.
Kamera tarafında 108 Megapiksel ana kamerası 3X optik ve 10X dijital zoom özellikleri, f/1,75 diyafram ve 1/1,67¨ sensör boyutu ile dikkat çekiyor. Ön kamera ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde. Cihaz ayrıca 9-in-1 piksel birleştirme teknolojisine ve Super Night Mode'a sahip.
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TECNO SPARK 20 Pro fiyatı 11 bin 999 TL ve 12 bin 256 TL arasında değişiyor.
Son Dakika › Teknoloji › TECNO SPARK 20 Pro: Fiyatı ve Özellikleri - Son Dakika Bitcoin fiyatı tarihinde ilk kez 71 bin doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Kripto para piyasalarındaki bu artış, büyük finans kuruluşlarının ilgisini çekiyor ve yatırımcıların uzun vadeli olarak kripto para tutma stratejisi benimsediğini gösteriyor. ABD'de Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasıyla birlikte, emeklilik tasarruflarında ve emekli maaşlarında kripto para yatırımlarına erişim sağlanması da bu artışı destekliyor. Diğer büyük piyasalardaki kurumlar da kripto para birimlerini giderek daha fazla benimsemekte ve Ethereum fiyatı da yeni bir rekor kırmıştır. WhatsApp, Android beta sürümünde kullanıcıların sohbetlerinin uçtan uca şifreli olduğunu gösteren bir özellik deniyor. Konuşma ekranında yer alan kişi ve grup adının altında yeni bir uçtan uca şifreleme göstergesi görülebilecek. Bu özellik, kullanıcıların güvenli sohbetleri kolayca bulmasını sağlayacak. Apple, Epic Games'in iOS platformundaki geliştirici hesabının engelini kaldırarak, Fortnite gibi birçok sevilen oyunun iOS kullanıcıları için tekrar erişilebilir hale gelmesini sağladı. Bu karar, Avrupa Birliği'nin müdahalesi sonucunda alındı ve AB, Apple'dan uygulama mağazasıyla ilgili değişiklikler yapmasını talep etti. Epic Games yönetimi ise Apple'ın Avrupa Birliği düzenlemeleri sayesinde hesaplarının yeniden açıldığını ve kendi uygulama mağazalarını açmak için çalışmalara başladıklarını belirtti. Dünya çapında lider olan çip üreticisi Qualcomm, yeni amiral gemisi Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisini Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden tanıttı. Snapdragon 8s Gen 3'ün özellikleri ve performansıyla ilgili bilgiler merakla bekleniyor. Microsoft, geçtiğimiz yılın sonlarında çift ekranlı Surface Duo modelinden desteğini çekerek cihazın sonunu getirdi. Ancak yeni patentler, şirketin Surface Duo konseptini 'Surface Phone' olarak yeniden canlandırmak istediğini ortaya koyuyor. Microsoft'un ilk katlanabilir telefonları aslında iki ayrı ekrandan oluşuyordu. Son patentler ise Microsoft'un tek bir esnek ekran üzerinde çalıştığını gösterdi. Patent çizimleri, merkezi bir menteşe etrafına sarılan tek bir esnek ekranı gözler önüne serdi. Microsoft yeni bir Surface Duo veya Surface Phone planlarını doğrulamadı, ancak yakın zamanda alınan patentler, Microsoft'un ayrı ekranlar yerine tek bir esnek ekranı kullanabileceğini gösteriyor. OnePlus, uygun fiyatlı orta segment modeli OnePlus Nord CE 4'ü duyurdu. Cihaz, sekiz çekirdekli Snapdragon 7 Gen 3 işlemciye sahip olacak ve Nord CE 3'ün yerini alacak. OnePlus, yeni telefonun CPU performansında %15, GPU performansında %50 ve güç tasarrufunda %20 artış sağlayacağını belirtiyor. Nord CE 4, Koyu Krom ve Seladon Mermer renk seçenekleriyle sunulacak. Telefonun diğer özellikleri henüz açıklanmadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Makine OSB'de toplam 6 milyar 847 milyon lira yatırım bedelindeki toplu temel atma ve açılış törenine katıldı. Bakan Kacır, Yalova'nın sanayide ve teknolojide başarı grafiğini daha yukarıya taşıyacak yatırımların önünü açmaya devam edeceğiz TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen bir söyleşide, TÜBİTAK'ın sosyal ve beşeri bilimler alanına daha fazla odaklandığını ve projelerin çoğunun Eğitim Bilimleri Fakültesinden geldiğini belirtti. Mandal, toplumla birlikte bilgi üretmenin önemine vurgu yaparak, üniversite-sanayi-kamu işbirliği yapısının dönüşümünü anlattı. Apple, otonom elektrikli araç projesini iptal etti ancak yeni iddialar, Apple Car tasarımının nasıl olabileceğini ortaya koydu. Şirket içerisindeki kaynaklara göre araç, minimalist bir iç mekana sahip olacak ve 'martı kanadı' kapılarıyla farkını ortaya koyacaktı. Ancak teknolojik zorluklar ve yüksek maliyetler nedeniyle proje iptal edildi.
Özellik TECNO SPARK 20 ProEkran6,78 inç FHD+ (2460 x 1080 piksel) ekran, 120Hz ekran yenileme hızıKamera– 108MP ana kamera, 3X sensör içi ve 10X dijital yakınlaştırma, f/1,75 diyafram, 1/1,67¨ sensör– 32MP ön kamera– 9-in-1 piksel birleştirme teknolojisi, Super Night Mode– 2K 30fps video kaydı destekli arka kameralar– Çift video özelliği, geniş açılı selfie moduSes TeknolojisiDTS ve Yüksek Çözünürlüklü ses, çift hoparlör, Volume Plusİşlemci ve DepolamaG99 ultra boost işlemci, 6nm, 256GB depolama, 16GB RAM (8 genişletilmiş RAM)Batarya ve Şarj5000mAh batarya, 33W hızlı şarjTasarımŞeffaf DECO tasarımı, metal çerçeveler, alüminyum alaşımlı kamera modülü, ergonomik hatlarRenk SeçenekleriBuzlu fildişi, ay ışığı siyahı, gün batımı allığıDayanıklılıkIP53 sertifikalı suya ve toza dayanıklılıkYapay Zeka ÖzellikleriYapay zeka destekli kamera, dinamik rozet, benzersiz duvar kağıtları oluşturmaSatış BilgileriSatış Noktaları: MediaMarkt, Vatan, Teknosa, Vodafone, Turkcell, Türk Telekom mağazaları ve online satış noktaları
Son Dakika › Teknoloji › TECNO SPARK 20 Pro: Fiyatı ve Özellikleri - Son Dakika
Bitcoin fiyatı tarihinde ilk kez 71 bin doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Kripto para piyasalarındaki bu artış, büyük finans kuruluşlarının ilgisini çekiyor ve yatırımcıların uzun vadeli olarak kripto para tutma stratejisi benimsediğini gösteriyor. ABD'de Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasıyla birlikte, emeklilik tasarruflarında ve emekli maaşlarında kripto para yatırımlarına erişim sağlanması da bu artışı destekliyor. Diğer büyük piyasalardaki kurumlar da kripto para birimlerini giderek daha fazla benimsemekte ve Ethereum fiyatı da yeni bir rekor kırmıştır.
WhatsApp, Android beta sürümünde kullanıcıların sohbetlerinin uçtan uca şifreli olduğunu gösteren bir özellik deniyor. Konuşma ekranında yer alan kişi ve grup adının altında yeni bir uçtan uca şifreleme göstergesi görülebilecek. Bu özellik, kullanıcıların güvenli sohbetleri kolayca bulmasını sağlayacak.
Apple, Epic Games'in iOS platformundaki geliştirici hesabının engelini kaldırarak, Fortnite gibi birçok sevilen oyunun iOS kullanıcıları için tekrar erişilebilir hale gelmesini sağladı. Bu karar, Avrupa Birliği'nin müdahalesi sonucunda alındı ve AB, Apple'dan uygulama mağazasıyla ilgili değişiklikler yapmasını talep etti. Epic Games yönetimi ise Apple'ın Avrupa Birliği düzenlemeleri sayesinde hesaplarının yeniden açıldığını ve kendi uygulama mağazalarını açmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.
Dünya çapında lider olan çip üreticisi Qualcomm, yeni amiral gemisi Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisini Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden tanıttı. Snapdragon 8s Gen 3'ün özellikleri ve performansıyla ilgili bilgiler merakla bekleniyor.
Microsoft, geçtiğimiz yılın sonlarında çift ekranlı Surface Duo modelinden desteğini çekerek cihazın sonunu getirdi. Ancak yeni patentler, şirketin Surface Duo konseptini 'Surface Phone' olarak yeniden canlandırmak istediğini ortaya koyuyor. Microsoft'un ilk katlanabilir telefonları aslında iki ayrı ekrandan oluşuyordu. Son patentler ise Microsoft'un tek bir esnek ekran üzerinde çalıştığını gösterdi. Patent çizimleri, merkezi bir menteşe etrafına sarılan tek bir esnek ekranı gözler önüne serdi. Microsoft yeni bir Surface Duo veya Surface Phone planlarını doğrulamadı, ancak yakın zamanda alınan patentler, Microsoft'un ayrı ekranlar yerine tek bir esnek ekranı kullanabileceğini gösteriyor.
OnePlus, uygun fiyatlı orta segment modeli OnePlus Nord CE 4'ü duyurdu. Cihaz, sekiz çekirdekli Snapdragon 7 Gen 3 işlemciye sahip olacak ve Nord CE 3'ün yerini alacak. OnePlus, yeni telefonun CPU performansında %15, GPU performansında %50 ve güç tasarrufunda %20 artış sağlayacağını belirtiyor. Nord CE 4, Koyu Krom ve Seladon Mermer renk seçenekleriyle sunulacak. Telefonun diğer özellikleri henüz açıklanmadı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Makine OSB'de toplam 6 milyar 847 milyon lira yatırım bedelindeki toplu temel atma ve açılış törenine katıldı. Bakan Kacır, Yalova'nın sanayide ve teknolojide başarı grafiğini daha yukarıya taşıyacak yatırımların önünü açmaya devam edeceğiz
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen bir söyleşide, TÜBİTAK'ın sosyal ve beşeri bilimler alanına daha fazla odaklandığını ve projelerin çoğunun Eğitim Bilimleri Fakültesinden geldiğini belirtti. Mandal, toplumla birlikte bilgi üretmenin önemine vurgu yaparak, üniversite-sanayi-kamu işbirliği yapısının dönüşümünü anlattı.
Apple, otonom elektrikli araç projesini iptal etti ancak yeni iddialar, Apple Car tasarımının nasıl olabileceğini ortaya koydu. Şirket içerisindeki kaynaklara göre araç, minimalist bir iç mekana sahip olacak ve 'martı kanadı' kapılarıyla farkını ortaya koyacaktı. Ancak teknolojik zorluklar ve yüksek maliyetler nedeniyle proje iptal edildi.
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