Tecno Mobile, Spark serisinin en yeni üyesi olan Spark 20 Pro'yu tanıttı. Bu yeni telefon, güçlü performansı, etkileyici kamera özellikleri ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor. TECNO SPARK 20 Pro inceleme sizlerle.
TECNO SPARK 20 Pro inceleme
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Özellikle, MediaTek Helio G88 işlemcisi ve geniş 6.82 inçlik HD+ Dot-in Ekranı ile donatılmış olması, kullanıcıları cezbeden özellikler arasında yer alıyor. Kamera konusunda da iddialı olan Spark 20 Pro, 48 MP ana kamera ve 32 MP selfie kamerasıyla yüksek kaliteli fotoğraf ve videolar çekme imkanı sunuyor.
Ayrıca, 5000 mAh pil kapasitesiyle uzun süreli kullanım vaat ediyor. Telefonun fiyatı da dikkat çekici: 4 GB RAM + 128 GB depolama modeli 8.999 TL, 8 GB RAM + 256 GB depolama modeli ise 9.999 TL olarak belirlenmiş. Bu özellikleriyle, Tecno Spark 20 Pro, uygun fiyatıyla bütçesi kısıtlı kullanıcılar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Tecno Spark 20 Pro'nun güçlü işlemcisi, geniş ekranı, etkileyici kamerası ve uzun pil ömrü, giriş seviyesi bir telefon için oldukça cazip bir seçenek sunuyor. Özellikle, uygun fiyatıyla da dikkat çeken telefon, bütçesi kısıtlı olan kullanıcılar için ideal bir tercih olabilir.
FHD+ çözünürlük 120 Hz yenileme hızıArka Kameralar108 Megapiksel, 1/1.67¨, f/1,75 ana kamera; İki adet QVGA yardımcı kameraÖn Kamera32 MegapikselİşlemciMediaTek Helio G99RAM8 GBDepolama256 GBİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı HiOSBatarya5.000 mAhŞarj Hızı33WBağlantı4G, Bluetooth 5.2, WIFI 2.4+5GHz, NFCParmak İzi OkuyucusuVarDiğerIP53 koruma MicroSD desteği Dynamic PortBoyutlar168.61 x 76.61 x 8.40mm Son Dakika › Teknoloji › TECNO Spark 20 Pro: Güçlü Performans ve Etkileyici Kamera Özellikleri - Son Dakika Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede yapımı devam eden yatırımları inceleyerek, bir otomotiv firmasının test ve AR-GE merkezinde incelemelerde bulundu. Demirbaş, fabrika yetkilileri ve firma sorumlularıyla bir araya gelerek, ilçede hizmete girecek olan Avrupa'nın önemli test ve AR-GE merkezinin ilçeye büyük katkı sağlayacağını belirtti. Yatırımın ilçede istihdama olumlu etkisi olacağını dile getiren Demirbaş'a, belediye meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç eşlik etti. Sony'nin PlayStation 5 Pro üzerinde çalıştığı iddiaları gündemde. Ancak geliştiriciler, mevcut neslin optimizasyon sorunları olduğunu ve PS5 Pro'ya ihtiyaç olmadığını savunuyor. Öte yandan, bazı kullanıcılar PS5'in yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanılması gerektiğini düşünüyor. PS5 Pro'nun daha yüksek işlemci gücü ve 8K çözünürlük desteği gibi özellikleri bulunuyor. OpenAI'ın GPT-4 tabanlı modeli, Anthropic tarafından geliştirilen Claude-3 Opus modelinin gerisinde kaldı. LMSys Chatbot Arena Leaderboard'a göre Claude-3 Opus, en yüksek puanı alarak liderlik koltuğuna oturdu. İşte en iyi yapay zeka modelleri listesi ve Claude Opus'un rekor kırması. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uşak'a gelerek bir dizi ziyaret ve inceleme yapacak. Programı kapsamında gençlerle buluşacak olan Bakan Kacır, Uşak Valiliği, Uşak Üniversitesi ve Uşak Belediyesi'ni ziyaret edecek. 29 yaşındaki felçli Noland Arbaugh, Neuralink'in çipini kullanarak bir gece boyunca Civilization 6 oyununu kontrol etmeyi başardı. Arbaugh, beyin dalgalarını ölçen çip sayesinde saatlerce oyunu oynayabildiğini belirtti. Bu gelişme, beyin-bilgisayar arayüzlerinin felçli veya ampute insanlara hareket kabiliyetini geri kazandırabileceğini gösteriyor. vivo, Çin'de düzenlediği etkinlikte X Fold 3 ve Pad 3 Pro'yu tanıttı. Ayrıca TWS 4 ve TWS 4 Hi-Fi kulaklıklarını da duyurdu. Kulaklıklar, gelişmiş ses kalitesi ve aktif gürültü engelleme özellikleri sunuyor. TWS 4 modelleri Koyu Mavi ve Beyaz renk seçenekleriyle satışa sunuldu. Tesla'nın en büyük batarya tedarikçilerinden biri olan CATL, daha hızlı şarjı mümkün kılacak yeni elektrokimyasal bataryalar üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte Tesla araçlarının şarj hızı önemli ölçüde artacak ve Çinli şirketlerin batarya teknolojileriyle rekabet edebilecek hale gelecek. CATL bilim insanları, yeni bataryaların sadece 15 dakika içinde tamamen şarj olabileceğini ve elektrikli otomobillere 700 km'den fazla menzil sağlayabileceğini öne sürdü. Bu gelişmeyle birlikte Tesla'nın Gigafactory'deki pil kapasitesi de genişleyecek. Yapay zekanın gelişimiyle birlikte tercümanlık mesleğinin tehdit altında olduğu belirtiliyor. Keltis Yapay Zeka A.Ş. CEO'su Dr. Ekrem Teymur, yapay zekanın profesyonel tercümanlardan daha kaliteli işler çıkardığını ve çevirmenlerin yeni iş tanımları bulmaları gerektiğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kendi uydularımızı, kendi teknolojimizle uzaya çıkartmanın yollarını arıyoruz, projelerini geliştiriyoruz.
ÖzellikAyrıntıEkran6,78 inç – IPS LCD
FHD+ çözünürlük
120 Hz yenileme hızıArka Kameralar108 Megapiksel, 1/1.67¨, f/1,75 ana kamera; İki adet QVGA yardımcı kameraÖn Kamera32 MegapikselİşlemciMediaTek Helio G99RAM8 GBDepolama256 GBİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı HiOSBatarya5.000 mAhŞarj Hızı33WBağlantı4G, Bluetooth 5.2, WIFI 2.4+5GHz, NFCParmak İzi OkuyucusuVarDiğerIP53 koruma
MicroSD desteği
Dynamic PortBoyutlar168.61 x 76.61 x 8.40mm
Son Dakika › Teknoloji › TECNO Spark 20 Pro: Güçlü Performans ve Etkileyici Kamera Özellikleri - Son Dakika
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede yapımı devam eden yatırımları inceleyerek, bir otomotiv firmasının test ve AR-GE merkezinde incelemelerde bulundu. Demirbaş, fabrika yetkilileri ve firma sorumlularıyla bir araya gelerek, ilçede hizmete girecek olan Avrupa'nın önemli test ve AR-GE merkezinin ilçeye büyük katkı sağlayacağını belirtti. Yatırımın ilçede istihdama olumlu etkisi olacağını dile getiren Demirbaş'a, belediye meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç eşlik etti.
Sony'nin PlayStation 5 Pro üzerinde çalıştığı iddiaları gündemde. Ancak geliştiriciler, mevcut neslin optimizasyon sorunları olduğunu ve PS5 Pro'ya ihtiyaç olmadığını savunuyor. Öte yandan, bazı kullanıcılar PS5'in yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanılması gerektiğini düşünüyor. PS5 Pro'nun daha yüksek işlemci gücü ve 8K çözünürlük desteği gibi özellikleri bulunuyor.
OpenAI'ın GPT-4 tabanlı modeli, Anthropic tarafından geliştirilen Claude-3 Opus modelinin gerisinde kaldı. LMSys Chatbot Arena Leaderboard'a göre Claude-3 Opus, en yüksek puanı alarak liderlik koltuğuna oturdu. İşte en iyi yapay zeka modelleri listesi ve Claude Opus'un rekor kırması.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uşak'a gelerek bir dizi ziyaret ve inceleme yapacak. Programı kapsamında gençlerle buluşacak olan Bakan Kacır, Uşak Valiliği, Uşak Üniversitesi ve Uşak Belediyesi'ni ziyaret edecek.
29 yaşındaki felçli Noland Arbaugh, Neuralink'in çipini kullanarak bir gece boyunca Civilization 6 oyununu kontrol etmeyi başardı. Arbaugh, beyin dalgalarını ölçen çip sayesinde saatlerce oyunu oynayabildiğini belirtti. Bu gelişme, beyin-bilgisayar arayüzlerinin felçli veya ampute insanlara hareket kabiliyetini geri kazandırabileceğini gösteriyor.
vivo, Çin'de düzenlediği etkinlikte X Fold 3 ve Pad 3 Pro'yu tanıttı. Ayrıca TWS 4 ve TWS 4 Hi-Fi kulaklıklarını da duyurdu. Kulaklıklar, gelişmiş ses kalitesi ve aktif gürültü engelleme özellikleri sunuyor. TWS 4 modelleri Koyu Mavi ve Beyaz renk seçenekleriyle satışa sunuldu.
Tesla'nın en büyük batarya tedarikçilerinden biri olan CATL, daha hızlı şarjı mümkün kılacak yeni elektrokimyasal bataryalar üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte Tesla araçlarının şarj hızı önemli ölçüde artacak ve Çinli şirketlerin batarya teknolojileriyle rekabet edebilecek hale gelecek. CATL bilim insanları, yeni bataryaların sadece 15 dakika içinde tamamen şarj olabileceğini ve elektrikli otomobillere 700 km'den fazla menzil sağlayabileceğini öne sürdü. Bu gelişmeyle birlikte Tesla'nın Gigafactory'deki pil kapasitesi de genişleyecek.
Yapay zekanın gelişimiyle birlikte tercümanlık mesleğinin tehdit altında olduğu belirtiliyor. Keltis Yapay Zeka A.Ş. CEO'su Dr. Ekrem Teymur, yapay zekanın profesyonel tercümanlardan daha kaliteli işler çıkardığını ve çevirmenlerin yeni iş tanımları bulmaları gerektiğini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kendi uydularımızı, kendi teknolojimizle uzaya çıkartmanın yollarını arıyoruz, projelerini geliştiriyoruz.
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