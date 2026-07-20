TEI, Farnborough Fuarı'nda Türk Motorlarını Sergileyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEI, Farnborough Fuarı'nda Türk Motorlarını Sergileyecek

TEI, Farnborough Fuarı\'nda Türk Motorlarını Sergileyecek
20.07.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEI, 20-24 Temmuz'da İngiltere'de milli motorlarını tanıtacak ve yeni iş birlikleri arayacak.

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, 20-24 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'de düzenlenecek Farnborough Havacılık Fuarı'nda milli motorlarını, üretim kabiliyetlerini ve teknolojilerini sergileyecek ve yeni iş birlikleri için görüşmeler yapacak.

Kapılarını ilk kez 1948 yılında açan ve dünya havacılık sektörünü bir araya getiren Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda katılımcılar, Türkiye'nin ilk uçak motoru TEI-TF6000, Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400, Türkiye'nin ilk milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170, mini turbojet motorları TEI-TJ90 ve TEI-TJ65 ile Türkiye'nin ilk iki zamanlı benzinli havacılık motoru TEI-PG50 ürünlerini yakından inceleyebilecek.

Küresel havacılığa sunduğu imalat yetenekleriyle gökyüzündeki her iki uçaktan birinde TEI imzalı parçaların yer almasını sağlayan şirket, en büyük tedarikçisi olduğu LEAP motor programı kapsamında ürettiği parçaların yanı sıra ileri üretim teknolojilerindeki yetkinliğini ortaya koyan eklemeli imalat parçalarını da sergileyecek.

Dünyanın en prestijli havacılık fuarlarından biri olan Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı boyunca TEI, sektör temsilcileri ve uluslararası delegasyonlarla bir araya gelerek yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, İngiltere, Havacılık, Ekonomi, Üretim, TEI, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TEI, Farnborough Fuarı'nda Türk Motorlarını Sergileyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Eski eş evi ateşe verdi anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu Eski eş evi ateşe verdi; anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu
Otel odasında ölü bulundu, yanındaki maddeler ekipleri alarma geçirdi Otel odasında ölü bulundu, yanındaki maddeler ekipleri alarma geçirdi
İran, Kuveyt’te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu İran, Kuveyt'te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
Haliç’te köprüye çarpan tekneden düşen personelin cansız bedeni 8 saatte bulundu Haliç'te köprüye çarpan tekneden düşen personelin cansız bedeni 8 saatte bulundu

16:50
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
15:56
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
15:43
Evlere neden giriyorlar Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
Evlere neden giriyorlar? Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 17:02:21. #7.13#
SON DAKİKA: TEI, Farnborough Fuarı'nda Türk Motorlarını Sergileyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.