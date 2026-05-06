Tekirdağ\'da Model Uçak Yarışması Başladı

06.05.2026 00:46
2. BİLSEM Model Uçak Yarışması, 100'e yakın öğrencinin katılımıyla Tekirdağ'da düzenleniyor.

Tekirdağ'da 2. Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Model Uçak ve Lastik Motorlu Model Uçak yarışması başladı.

Bilim ve Sanat Merkezi tarafından 13 Kasım Stadı'nda düzenlenen yarışmaya, 17 okuldan 100'e yakın öğrenci katıldı.

Yarışmada bugün ilk ve ortaokul öğrencileri, yarın lise öğrencileri planör tipi ve lastik motorlu model uçak kategorilerinde mücadele edecek.

Tekirdağ BİLSEM Müdürü Güner Evren, gazetecilere, yarışmayı 2 yıldır düzenlediklerini söyledi.

Yarışmaya 100'den fazla öğrencinin katılmasının sevindirici olduğunu dile getiren Evren, "İki gün boyunca öğrencilerin mücadelesi sürecek. Yarışmanın sonuçları 17 Mayıs'ta belli olacak. Bu etkinlikle öğrencilerin geleceğe olan bakış açısında dijital dünyadan kurtularak daha gerçekçi bir ortam içinde bulunmalarını istedik. Türkiye'nin hava araçlarıyla ilgili birçok çalışması var. Bu projeler için çocukların ufkunu açmak istiyoruz. Kendilerinin idealleri olmasına katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

Evren, gençleri ve çocukları geleceğe hazırlayarak bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

