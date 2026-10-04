TEKNOFEST Güneydoğu, 1 buçuk milyondan fazla ziyaretçiyle rekor kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEKNOFEST Güneydoğu, 1 buçuk milyondan fazla ziyaretçiyle rekor kırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TEKNOFEST Güneydoğu, 1 buçuk milyondan fazla ziyaretçiyle rekor kırdı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Şanlıurfa'da 5 gün süren TEKNOFEST Güneydoğu'nun kapanış töreninde konuştu. Bayraktar, Şanlıurfa'da 1.3 milyon kişiyle buluştuklarını, tüm etkinliklerde 1 buçuk milyondan fazla ziyaretçiyle rekor kırdıklarını söyledi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu Festivali'nin kapanış töreninde konuştu. Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'daki tüm etkinliklerde 1 buçuk milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdıklarını ifade etti.

Şanlıurfa'da düzenlenen ve 5 gün süren TEKNOFEST Güneydoğu Festivali'nin son gününde kapanış töreni düzenlendi. Törende konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivale ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Bayraktar, "Tarihin sıfır noktasında, medeniyetin kök saldığı bu mukaddes topraklarda, tarihi bir TEKNOFEST'i daha alnımızın akıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzda bizlere her daim öncülük eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Heyecanımıza ortak olarak bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanı Yardımcımıza teşekkür ediyorum. Bu muazzam organizasyonun mutfağında yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize, tüm paydaş kurumlarımıza, T3 Vakfı'ndaki yol arkadaşlarıma ve gece gündüz sahada ter döken fedakar gönüllülerimize minnettarım. En büyük teşekkürüm, kapılarını da, yüreğini de bizlere sonuna kadar açan Şanlıurfa'ya, Peygamberler Şehri'nin güzel insanlarınadır" dedi.

"1 buçuk milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdık"

Bayraktar, "Şanlıurfa, TEKNOFEST Güneydoğu'yu tarihe geçecek bir coşkuyla sahiplendi. TEKNOFEST'i bağrına bastı, bu meydanı beş gün boyunca doldurdu. Gençlerimizin heyecanına, çocuklarımızın hayallerine ortak oldu. Şanlıurfa'da 1.3 milyon vatandaşımızla adeta tek bir yürek olduk. TEKNOFEST Güneydoğu'daki tüm etkinliklerde 1 buçuk milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdık. Türkiye'nin yarınlarına olan inancına bir kez daha şahit olduk. Buradan ayrılırken geride sadece kupalar, dereceler ve ödüller bırakmıyoruz. Dostluklar, yeni fikirler ve yıllar sonra büyük eserlere dönüşecek hayallerin ilk adımlarını bırakıyoruz" dedi.

"Yapamazsınız diyenlere inat. Biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Sevgili gençler, sizler, binlerce yıl önce insanlığın dönüşümünün başladığı bu topraklarda, geleceğin teknolojilerine imzanızı attınız. Yapay zekadan tarıma, robotikten otonom sistemlere kadar gösterdiğiniz gayret, döktüğünüz her damla alın teri çok büyük bir alkışı hak ediyor. Milli Teknoloji Hamlesi'nin bayrağını en yüksekte dalgalandıran siz genç kardeşlerimi tek tek kutluyor ve gözlerinizden öpüyorum. İnsanlık bu topraklarda binlerce yıl önce üretmeyi öğrendi. Dün taşla başlayan üretme serüveni, bugün kodla, algoritmayla, robotla, yapay zekayla devam ediyor. Göbeklitepe'den Harran'a uzanan bu coğrafyada, insanın en güçlü tarafları hep aynı kaldı. Merakı, deneme cesareti, ve üretme iradesi. TEKNOFEST'i, sadece gençler yarışma kazansın diye yapmıyoruz. Gençlerimiz ürettiklerini görsün, problemler karşısında pes etmesin diye yapıyoruz. Kendi fikirlerine, kabiliyetlerine güvensinler diye yapıyoruz. Bizler burada sadece teknoloji yarıştırmadık. Sizlerin projelerinde Türkiye'nin öz güvenini gördük. Yapamazsınız diyenlere inat. biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız" şeklinde konuştu.

"Bizler yalnızca teknoloji üretmiyor, teknolojiyi ahlak, vicdan ve adaletle buluşturuyoruz"

Teknolojiyi ahlak, vicdan ve adaletle buluşturduklarını belirten Bayraktar, "Değerli Kardeşlerim, İnsanlığın karanlık bir dönemden geçtiği, adaletin ve vicdanın sözde kaldığı zorlu bir dünyada yaşıyoruz. Şanlıurfa'daki bu irade bir kez daha gösterdi ki, bizler yalnızca teknoloji üretmiyor, teknolojiyi ahlak, vicdan ve adaletle buluşturuyoruz. Bir kez daha yürekten inanarak söylüyorum. Tüm müesseseleriyle yıkılan bu dünyayı adalet, merhamet ve iyilik değerlerimizle medeniyetimizin güneş yüzlü gençleri, yani sizler inşa edeceksiniz. TEKNOFEST gençliği, tarihin sıfır noktasında, öz güvenimizi yeniden ayağa kaldıran gençliktir. TEKNOFEST gençliği, başkalarının çizdiği sınırlara rıza göstermeyen, kendi Kızılelma'sını, kendi hedefini belirleyen gençliktir. TEKNOFEST gençliği, yapamazsınız denildiğinde zoru başaran, imkansız denildiğinde tarih yazan gençliktir. TEKNOFEST gençliği cesarettir. TEKNOFEST gençliği Türkiye'nin tam bağımsız geleceğidir. Yolumuz açık. İstikametimiz hakikat. ufkumuz Kızılelma" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Selçuk BayraktarTeknofestTeknolojiŞanlıurfaEtkinlikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor Açılış için tarih verildi 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor! Açılış için tarih verildi
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Katliam gibi kaza En az 17 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza! En az 17 kişi hayatını kaybetti
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Bizimkiler’in Bilge’siydi Bensu Orhunöz’ün yıllar içindeki değişimi Bizimkiler'in Bilge'siydi! Bensu Orhunöz'ün yıllar içindeki değişimi
17:15
Galatasaray’da Victor Osimhen’den sevindiren gelişme
Galatasaray'da Victor Osimhen'den sevindiren gelişme!
16:43
TFF’den olağanüstü toplantı kararı
TFF'den olağanüstü toplantı kararı
16:36
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
16:11
Süper Lig ertelenecek mi İşte son gelişmeler
Süper Lig ertelenecek mi? İşte son gelişmeler
15:48
İşte rüşvetin fotoğrafı 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
İşte rüşvetin fotoğrafı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
14:54
Osmaniye’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 17:28:02. #7.13#
SON DAKİKA: TEKNOFEST Güneydoğu, 1 buçuk milyondan fazla ziyaretçiyle rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei