TEKNOFEST Güneydoğu'da T-70'le iplere tutunan Özel Harekat polisleri bayrak açtı - Son Dakika
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TEKNOFEST Güneydoğu'da T-70'le iplere tutunan Özel Harekat polisleri bayrak açtı

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TEKNOFEST Güneydoğu\'da T-70\'le iplere tutunan Özel Harekat polisleri bayrak açtı
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TEKNOFEST Güneydoğu'da Havacılık Daire Başkanlığı ile Özel Harekat Başkanlığı ekipleri ortaklaşa helikopter gösterisi düzenledi. Yerli T-70 helikopterden iplere tutunan özel harekat polisleri, Türk bayrağı eşliğinde binlerce vatandaşı selamladı.

TEKNOFEST Güneydoğu festivalinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ile Özel Harekat Başkanlığı ekipleri ortaklaşa helikopter gösterisi gerçekleştirdi.

Havacılık Daire Başkanlığına ait helikopterle festival alanı üzerinde süzülen özel harekat polisleri, sarkıtılan iplerin üzerinde tutundu. Yerli üretim T-70 helikopter ile gerçekleştirilen gösteride Türk Bayrakları da havada dalgalandı. Helikopterden iplere tutunarak ay-yıldızlı bayrak eşliğinde alandaki binlerce vatandaşı selamlayan kahraman timlerin bu tehlikeli ve gurur dolu şovu, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: TEKNOFEST Güneydoğu'da T-70'le iplere tutunan Özel Harekat polisleri bayrak açtı - Son Dakika
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