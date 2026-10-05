TEKNOFEST Pardus yarışmasında Türkiye birinciliğini Başakşehir MTAL kazandı

Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Pardus Hata Yakalama ve Öneri Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

TEKNOFEST 2026 yarışması, 30 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında, Şanlıurfa GAP Havalimanında gerçekleştirildi. yarışmaya katılan Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Pardus Hata Yakalama ve Öneri dalında Türkiye birinciliği kazandı.

Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Figen Sönmez, "Öğrencilerimizin yerli işletim sistemimiz Pardus'a sundukları yenilikçi katkılar ve elde ettikleri bu anlamlı şampiyonluk için danışman öğretmenimizi ve geleceğin teknoloji lideri öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi.