TEKNOFEST Pardus yarışmasında Türkiye birinciliğini Başakşehir MTAL kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEKNOFEST Pardus yarışmasında Türkiye birinciliğini Başakşehir MTAL kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TEKNOFEST Pardus yarışmasında Türkiye birinciliğini Başakşehir MTAL kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Başakşehir MTAL öğrencileri, 30 Eylül-4 Ekim 2026'da Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2026 Pardus Hata Yakalama ve Öneri Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu. Okul müdürü Figen Sönmez, öğrencileri ve danışman öğretmeni tebrik etti.

Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Pardus Hata Yakalama ve Öneri Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

TEKNOFEST 2026 yarışması, 30 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında, Şanlıurfa GAP Havalimanında gerçekleştirildi. yarışmaya katılan Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Pardus Hata Yakalama ve Öneri dalında Türkiye birinciliği kazandı.

Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Figen Sönmez, "Öğrencilerimizin yerli işletim sistemimiz Pardus'a sundukları yenilikçi katkılar ve elde ettikleri bu anlamlı şampiyonluk için danışman öğretmenimizi ve geleceğin teknoloji lideri öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi.

Kaynak: İHA
Şanlıurfa GAP HavalimanıBorsa İstanbulBaşakşehirTeknolojiTeknofestTürkiyeEğitimEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
Galatasaray’da Icardi sürprizi Bunu kimse tahmin edemezdi Galatasaray'da Icardi sürprizi! Bunu kimse tahmin edemezdi
12:43
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu! Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
12:42
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
12:03
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
11:29
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
11:24
Fenerbahçe’ye Greenwood şoku O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
11:10
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu Herkes onu konuşuyor
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 12:50:35. #7.13#
SON DAKİKA: TEKNOFEST Pardus yarışmasında Türkiye birinciliğini Başakşehir MTAL kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei