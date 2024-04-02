Telegram Business işletmelere yeni fırsatlar sunuyor

Yapılan son açıklamaya göre, işletmeleri hedef alan Telegram Business artık bizlerle olacak. Şirket yönetimi, bu sürümle birlikte ticari hesaplar için çok daha verimli ve etkili bir dizi fonksiyon sunacaklarını söylüyor. İşletmelerin kendi ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilen çeşitli kişiselleştirme imkanlarının da mevcut olacağı belirtilirken, satışlarda gözle görülür bir artış yaşanacağı vaat edilmekte. Mesajlaşma sektöründe oldukça ses getiren Telegram Business'ın, WhatsApp Business için de bir rakip olabileceğini öne sürenler var. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Telegram Business resmen hayata geçiyor
Business hesaplara getirilecek olan yeni nesil yapay zeka fonksiyonları sayesinde, işletmeler müşterileri ile akıllı sohbet robotları aracılığıyla iletişime geçecek ve yaşanan sorunlara eskisinden çok daha hızlı bir şekilde çözüm bulabilecekler.
Ayrıca WhatsApp tarafında mevcut olan otomatik cevap verme özelliği Telegram tarafından da sunulacak. Böylelikle önemli bir zaman tasarrufu sağlanırken, müşteriler de sordukları sorulara daha kısa bir süre içinde cevap buluyor.
Bunlara ek olarak, Telegram Business sayesinde işletmenin açık olduğu gün ve saatler de kolayca belirtilebilecek. Ancak işletme hesabının yalnızca Premium üyelik ile entegre bir şekilde çalışacağı söylenirken, bu üyeliğin 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık olmak üzere çeşitli sürümleri mevcut olacak. Bu hamlenin, şirketin 2025 yılında yapmayı planladığı büyük atılımın önemli bir parçası olduğu tahmin ediliyor. Günün sonunda, yaşanan bu gelişmenin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Telegram bu hamlesi ile birlikte iyi bir başarı elde edebilecek mi? Siz Telegram Business kullanmayı düşünüyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Telegram Business işletmelere yeni fırsatlar sunuyor - Son Dakika
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