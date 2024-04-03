Tesla, 2024'ün İlk Çeyreğinde Zayıf Satış Performansı Sergiledi - Son Dakika
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Teknoloji

Tesla, 2024'ün İlk Çeyreğinde Zayıf Satış Performansı Sergiledi

Tesla, 2024\'ün İlk Çeyreğinde Zayıf Satış Performansı Sergiledi

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin satış verilerini paylaştı. Şirket, son iki yılın en kötü üç aylık performansını sergiledi ve beklentileri karşılayamadı. Detaylar haberimizde.

03.04.2024 23:12
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Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin satış verilerini paylaştı. Buna göre şirket, son iki yılın en kötü üç aylık performansını sergiledi. Peki şirket kaç otomobil sattı? İşte Tesla satış sayısı…

Tesla satış sayısı (2024 – 1. çeyrek)

Rapora Tesla, yeni yılın ilk çeyreğini pek de iyi geçirmedi. Aktarılan bilgilere göre şirket, 2024'ün ilk üç ayında toplamda 412 bin 376 adet Model Y ve Model 3 üretti. Bu üretilen araçlardan sadece 369 bin 783'ünü teslim etti.

Tesla, 2024'ün İlk Çeyreğinde Zayıf Satış Performansı Sergiledi

Tesla Model Y ve Model 3 dışındaki diğer araçlardan ise toplamda 20 bin 995 adet üretildi ve 17 bin 27 tanesi teslim edildi. Aktarılan bilgilere göre şirket, beklentileri karşılayamadı. Beklentiler, toplamda 477 bin teslimat yapılması yönündeydi.

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Tesla, 2023'ün son çeyreğine kıyasla yüzde 20,1, bir önceki döneme göreyse yüzde 8,4 oranında bir düşüş yaşadı. 2022'den bu yana en düşük performansı sergilediği belirtilen firmanın hisse fiyatlarında da bir düşüş olduğu bildiriliyor.

Tesla satış sayıları şu şekilde;

ModelÜretimTeslimatModel Y/ Model 3: 412 bin 376369 bin 783Diğer modeller: 20 bin 99517 bin 27Toplam433 bin 371386 bin 810

Tesla, finansal verileri ise 23 Nisan'da açıklayacak. Böylelikle şirketin kaç para zarar ettiği görülebilecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tesla, 2024'ün İlk Çeyreğinde Zayıf Satış Performansı Sergiledi - Son Dakika

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