Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin satış verilerini paylaştı. Buna göre şirket, son iki yılın en kötü üç aylık performansını sergiledi. Peki şirket kaç otomobil sattı? İşte Tesla satış sayısı…
Tesla satış sayısı (2024 – 1. çeyrek)
Rapora Tesla, yeni yılın ilk çeyreğini pek de iyi geçirmedi. Aktarılan bilgilere göre şirket, 2024'ün ilk üç ayında toplamda 412 bin 376 adet Model Y ve Model 3 üretti. Bu üretilen araçlardan sadece 369 bin 783'ünü teslim etti.
Tesla Model Y ve Model 3 dışındaki diğer araçlardan ise toplamda 20 bin 995 adet üretildi ve 17 bin 27 tanesi teslim edildi. Aktarılan bilgilere göre şirket, beklentileri karşılayamadı. Beklentiler, toplamda 477 bin teslimat yapılması yönündeydi.
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Tesla, 2023'ün son çeyreğine kıyasla yüzde 20,1, bir önceki döneme göreyse yüzde 8,4 oranında bir düşüş yaşadı. 2022'den bu yana en düşük performansı sergilediği belirtilen firmanın hisse fiyatlarında da bir düşüş olduğu bildiriliyor.
Tesla satış sayıları şu şekilde;
Tesla, finansal verileri ise 23 Nisan'da açıklayacak. Böylelikle şirketin kaç para zarar ettiği görülebilecek. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Tesla, 2024'ün İlk Çeyreğinde Zayıf Satış Performansı Sergiledi - Son Dakika OnePlus, telefon sektöründe geliştirdiği yapay zeka özelliği AI Eraser ile fotoğraf düzenleme konusunda önemli bir adım attı. OnePlus kullanıcıları, istenmeyen öğeleri kolayca kaldırabilecek ve fotoğrafları sorunsuz bir şekilde düzenleyebilecekler. Dünyaca ünlü motor üreticisi General Electric, marka ismini değiştirerek uzay çağına göz kırptı. Yeni ismi GE Aerospace olan firma, gelecekteki projelerine dikkat çekiyor. General Electric'in yeni isim hamlesiyle uzay çağı için hazırlandığı ve büyük projelerin geleceği mesajı veriliyor. Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ), Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ve Burgbad AG ile yeşil hidrojenin seramik üretiminde kullanımını araştırmak için bir projeye başladı. Proje kapsamında, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nin üretim tesislerinde güneş enerjisi santralleri aracılığıyla yeşil hidrojen üretilecek ve seramik üretiminde kullanılacak. Oyun dünyasındaki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. SteamDB'nin güncellediği verilere göre, Counter-Strike 2 liderliği geri aldı ve en popüler PC oyunu oldu. Helldivers 2 ikinci sırada yer alırken, Apex Legends üçüncü sıraya yerleşti. Forbes'in 2024 yılı için açıkladığı dünyanın en zengin insanları listesinde Türkiye'den de birkaç isim yer aldı. Murat Ülker, 5.1 milyar dolar net servetiyle Türkiye'nin en zengin insanı oldu. İşte Türkiye'nin en zenginleri ve sıralamaları... Realme GT Neo 6 SE modeli için geri sayım başladı. Cihazın fiyat performans unsurlarına sahip olacağı belirtilirken, batarya özellikleriyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Tasarımı, özellikleri ve tanıtım tarihi hakkında bilgiler veriliyor. Tayvan'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonucunda TSMC'nin bazı fabrikalarında üretim durduruldu. Bu durum küresel yarı iletken pazarında tedarik problemlerine yol açabilir. YouTube, izleyicilerin uzun içerikleri taramak zorunda kalmayacağı bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirketin sunacağı yenilik sayesinde videoların önemli bölümleri zaman çizelgesinde gösterilecek. "Önemli Anlar" adlı bu özellik ile her videodaki sadece önemli kısımlara atlayabileceksiniz. Çin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan kenti, enerji tasarrufu ve karbon azaltma teknolojileri konusunda araştırma yeteneğini geliştirerek otomobil sektörünü yükseltmeyi amaçlıyor. Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklara siber güvenlik ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgi verildi.
ModelÜretimTeslimatModel Y/ Model 3: 412 bin 376369 bin 783Diğer modeller: 20 bin 99517 bin 27Toplam433 bin 371386 bin 810
Tesla, finansal verileri ise 23 Nisan'da açıklayacak. Böylelikle şirketin kaç para zarar ettiği görülebilecek.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Tesla, 2024'ün İlk Çeyreğinde Zayıf Satış Performansı Sergiledi - Son Dakika
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Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ), Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ve Burgbad AG ile yeşil hidrojenin seramik üretiminde kullanımını araştırmak için bir projeye başladı. Proje kapsamında, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nin üretim tesislerinde güneş enerjisi santralleri aracılığıyla yeşil hidrojen üretilecek ve seramik üretiminde kullanılacak.
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