Tesla, 2024\'ün İlk Çeyreğinde Zayıf Satış Performansı Sergiledi

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Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin satış verilerini paylaştı. Buna göre şirket, son iki yılın en kötü üç aylık performansını sergiledi. Peki şirket kaç otomobil sattı? İşte Tesla satış sayısı…

Tesla satış sayısı (2024 – 1. çeyrek)

Rapora Tesla, yeni yılın ilk çeyreğini pek de iyi geçirmedi. Aktarılan bilgilere göre şirket, 2024'ün ilk üç ayında toplamda 412 bin 376 adet Model Y ve Model 3 üretti. Bu üretilen araçlardan sadece 369 bin 783'ünü teslim etti.

Tesla Model Y ve Model 3 dışındaki diğer araçlardan ise toplamda 20 bin 995 adet üretildi ve 17 bin 27 tanesi teslim edildi. Aktarılan bilgilere göre şirket, beklentileri karşılayamadı. Beklentiler, toplamda 477 bin teslimat yapılması yönündeydi.

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Tesla, 2023'ün son çeyreğine kıyasla yüzde 20,1, bir önceki döneme göreyse yüzde 8,4 oranında bir düşüş yaşadı. 2022'den bu yana en düşük performansı sergilediği belirtilen firmanın hisse fiyatlarında da bir düşüş olduğu bildiriliyor.

Tesla satış sayıları şu şekilde;