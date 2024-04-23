Tesla Amerika'da En Düşük Bakım ve Onarım Maliyetine Sahip Marka Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Tesla Amerika'da En Düşük Bakım ve Onarım Maliyetine Sahip Marka Seçildi

Tesla Amerika\'da En Düşük Bakım ve Onarım Maliyetine Sahip Marka Seçildi

Yayınlanan güncel bir rapora göre, Tesla Amerika'da en düşük bakım ve onarım maliyeti gerektiren marka seçildi. Binlerce araç sürücüsünün katıldığı bir araştırma kapsamında hazırlanan rapor, Tesla'nın bu alanda gözle görülür şekilde önde olduğunu gösteriyor. Tesla'nın bu alanda birinci olmasındaki temel sebep ise, elektrikli araçların içten yanmalı araçlara göre çok daha az hareketli parça içermesi olarak gösteriliyor. Özellikle otomobil satın alındıktan sonraki ilk 5 yıllık dönemde, Tesla rakiplerine oranla çok daha az bakım maliyeti gerektiriyor.

23.04.2024 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yayınlanan güncel bir rapora göre, Tesla Amerika'da en düşük bakım ve onarım maliyeti gerektiren marka seçildi. Binlerce araç sürücüsünün katıldığı bir araştırma kapsamında hazırlanan rapor, Tesla'nın bu alanda gözle görülür şekilde önde olduğunu gösteriyor.

2023 Yıllık Otomobil Anketi adı verilen rapora göre, ikinci sırada da Buick ve Toyota markaları bulunuyor. Otomotiv dünyasına adeta bomba gibi düşen bu haber, sektörde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Tesla, en az bakım masrafına sahip marka seçildi

Tesla'nın bu alanda birinci olmasındaki temel sebep ise, elektrikli araçların içten yanmalı araçlara göre çok daha az hareketli parça içermesi olarak gösteriliyor. Özellikle otomobil satın alındıktan sonraki ilk 5 yıllık dönemde, Tesla rakiplerine oranla çok daha az bakım maliyeti gerektiriyor. Şirket araçları bu dönemde ortalama olarak yalnızca 580 dolarlık bir masraf yaratırken, bu sayı 10 yıllık periyotta ise 4 bin dolar seviyesini aşabiliyor.

Tesla Amerika'da En Düşük Bakım ve Onarım Maliyetine Sahip Marka Seçildi

Açıklanan listede Ford'un 5. olması da oldukça dikkat çekici bulunurken, son dönemde elektrik araç segmentinde önemli atılımlar yapan Hyundai ve Nissan da kendine yer bulmayı başardı. 2024 yılında tekrarlanacak araştırmadan nasıl bir sonuç çıkacağı ise şimdiden merak ediliyor. Günün sonunda, bu gelişmenin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Tesla görmesin! Cybertruck katili BYD Shark ortaya çıktı

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla yeni nesil elektrikli araçları iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Tesla marka bir elektronik otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Otomobil, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tesla Amerika'da En Düşük Bakım ve Onarım Maliyetine Sahip Marka Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:29 Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı Ankaragücü - Beşiktaş maçında ilk 11’ler belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Ankaragücü - Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
18:03 Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada: Sistemi durdurup 23 saniye sonra yeniden çalıştırmışlar Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada: Sistemi durdurup 23 saniye sonra yeniden çalıştırmışlar
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
19:11 Halil Umut Meler, Avrupa Şampiyonası’nda servet kazanacak Halil Umut Meler, Avrupa Şampiyonası'nda servet kazanacak
18:22 Fenerbahçe’yi eleyen Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolakis, kariyerinin transferini yapmaya hazırlanıyor Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolakis, kariyerinin transferini yapmaya hazırlanıyor
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
16:15 Gazze’de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı Gazze'de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı
15:58 Icardi’den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
15:24 AK Partili Yenişehirlioğlu “Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim“ dediği saatini eliyle kapattı AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 19:56:35. #1.12#
SON DAKİKA: Tesla Amerika'da En Düşük Bakım ve Onarım Maliyetine Sahip Marka Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement