Tesla Amerika\'da En Düşük Bakım ve Onarım Maliyetine Sahip Marka Seçildi

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Yayınlanan güncel bir rapora göre, Tesla Amerika'da en düşük bakım ve onarım maliyeti gerektiren marka seçildi. Binlerce araç sürücüsünün katıldığı bir araştırma kapsamında hazırlanan rapor, Tesla'nın bu alanda gözle görülür şekilde önde olduğunu gösteriyor.

2023 Yıllık Otomobil Anketi adı verilen rapora göre, ikinci sırada da Buick ve Toyota markaları bulunuyor. Otomotiv dünyasına adeta bomba gibi düşen bu haber, sektörde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Tesla, en az bakım masrafına sahip marka seçildi

Tesla'nın bu alanda birinci olmasındaki temel sebep ise, elektrikli araçların içten yanmalı araçlara göre çok daha az hareketli parça içermesi olarak gösteriliyor. Özellikle otomobil satın alındıktan sonraki ilk 5 yıllık dönemde, Tesla rakiplerine oranla çok daha az bakım maliyeti gerektiriyor. Şirket araçları bu dönemde ortalama olarak yalnızca 580 dolarlık bir masraf yaratırken, bu sayı 10 yıllık periyotta ise 4 bin dolar seviyesini aşabiliyor.

Açıklanan listede Ford'un 5. olması da oldukça dikkat çekici bulunurken, son dönemde elektrik araç segmentinde önemli atılımlar yapan Hyundai ve Nissan da kendine yer bulmayı başardı. 2024 yılında tekrarlanacak araştırmadan nasıl bir sonuç çıkacağı ise şimdiden merak ediliyor. Günün sonunda, bu gelişmenin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla yeni nesil elektrikli araçları iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Tesla marka bir elektronik otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.