 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tesla Cybertruck, su ve karada seyahat edebilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Tesla Cybertruck, su ve karada seyahat edebilecek

Tesla CEO'su Elon Musk, Cybertruck'ın su üzerinde seyahat edebilme özelliği olan 'Tekne Modu'nu açıkladı. Bu özellik sayesinde Cybertruck, belirli su mesafelerinde kullanılabilecek ve diğer pickup'lardan farklılık gösterecek.

Tesla Cybertruck, su ve karada seyahat edebilecek
21.12.2023 - 09:13,
Abone Ol

Tesla CEO'su Elon Musk, Cybertruck'ın hem su hem de karada seyahat edebileceğini açıkladı. "Tekne Modu" olarak adlandırılan yeni işlev sayesinde Cybertruck'ı belirli su mesafesinde kullanmak mümkün olacak. Bu seçenek, diğer pickup'larda olmamasıyla dikkat çekiyor.

Tesla Cybertruck 100 metre suda gidebilecek

Elon Musk'ın açıklamasına göre Tekne Modu, şu anda geliştirilme aşamasında. Bu özellik ile sürücüler, Cybertruck'ı bir tekne gibi 100 metre suya daldırabilecek. Tesla'nın paylaşımına göre bu, kabine su girişini önleyen gelişmiş kapı contalarıyla mümkün olacak.

Tesla Cybertruck, su ve karada seyahat edebilecek

Cybertruck'a gelecek daha yenilikçi bir özellik ise "Wade Modu". Bu özellik Cybertruck'ın süspansiyon sistemini kullanarak aracı yükseltecek. Böylece sudan geçerken bataryaya aktif basınç uygulayacak. Basınçlı batarya, suyun elektrikli bileşenlere nüfuz etmesini ve zarar vermesini önleyecek.

3123123123

Bazı elektrikli araçların suda gitme yeteneği sahip olduğunu, ancak klasik metal tekniklerini kullandığını belirtmek gerekiyor. Tesla'nın basınca dayalı yaklaşımı ise bataryayı koruyor. Bu yaklaşım, özellikle arazi araçlarının elektrifikasyona dönüşümünde önemli rol oynayabilir.

Cybertruck için Tekno ve Wade modlarının ne zaman erişime açılacağı bilinmiyor. Ancak Musk, her iki özelliği aktif olarak geliştirdiklerini ve sadece dış kapı contalarının değişmesiyle kullanılabileceğini söylüyor.

Tesla Cybertruck, su ve karada seyahat edebilecek

Öte yandan lüks araçlar üretmesiyle bilinen Hongqi, geçtiğimiz günlerde yeni SUV modelinin dayanıklılığını gözler önüne serdi. Hongqi HS5, ateş topuna meydan okudu ve tuğla duvarın içinden geçti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Elon Musk, CEO, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tesla Cybertruck, su ve karada seyahat edebilecek - Son Dakika


08:51
X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
08:45
Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu
08:24
47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi 47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi
08:23
Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi
08:15
DHKP/C Üyesi Caner Koç İstanbul'da Yakalandı DHKP/C Üyesi Caner Koç İstanbul'da Yakalandı
07:07
İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu öldürdü İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu öldürdü
06:43
ABD'de 48 yıl haksız yere hapis yatan adamın masum olduğu ortaya çıktı ABD'de 48 yıl haksız yere hapis yatan adamın masum olduğu ortaya çıktı
04:46
Bıçaklanan 3 kişiyi hastanenin önüne bırakıp kaçtılar! 2'sinin durumu ağır Bıçaklanan 3 kişiyi hastanenin önüne bırakıp kaçtılar! 2'sinin durumu ağır

Son Dakika
08:51 X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
08:45 Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu
08:23 Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi
08:24 47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi
08:15 DHKP/C Üyesi Caner Koç İstanbul'da Yakalandı
07:07 İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu öldürdü
06:43 ABD'de 48 yıl haksız yere hapis yatan adamın masum olduğu ortaya çıktı
04:46 Bıçaklanan 3 kişiyi hastanenin önüne bırakıp kaçtılar! 2'sinin durumu ağır
03:03 Mehmet Şimşek "Türkiye'nin paraya ihtiyacı yok" dedi, CHP'li vekilin sorusu Meclis'te tansiyonu yükseltti
00:04 Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 09:39:13. #1.12#
SON DAKİKA: Tesla Cybertruck, su ve karada seyahat edebilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement