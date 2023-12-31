 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mod yapımcıları, The Day Before oyununu kurtarmak için çevrimdışı mod geliştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mod yapımcıları, The Day Before oyununu kurtarmak için çevrimdışı mod geliştiriyor

Mod yapımcıları, vaatlerini yerine getiremeyen ve bu ayın başlarında yayınlanmasından sadece birkaç gün sonra Steam'de çok fazla olumsuz not alan, oldukça tartışmalı zombi nişancı oyunu The Day Before'u kurtarmak için ellerini taşın altına koyuyor. Oyunun geliştiricisi Fntastic, oyunu kapatma ve geri ödeme yapma kararı aldıktan sonra mod yapımcıları Luci0 ve fskartd, oyunun ömrünü uzatmayı amaçlayan bir çevrimdışı mod oluşturmak için çalışmalara başladı. Mod yapımcıları, Steam'in DRM'sini atlatmayı başardılar ve oyunun tüm dosyalarına erişim sağladılar. Ancak, oyuncu karakterinin hareketini sağlama konusunda zorluklarla karşılaşıyorlar. Çevrimdışı modun geliştirilmesi, oyunun kötü karşılanması ve kurtarıcı niteliğe sahip olmadığına dair yaygın inanç göz önüne alındığında oldukça ilgi çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Mod yapımcıları, The Day Before oyununu kurtarmak için çevrimdışı mod geliştiriyor
31.12.2023 - 22:28,
Abone Ol

Mod yapımcıları, vaatlerini yerine getiremeyen ve bu ayın başlarında yayınlanmasından sadece birkaç gün sonra Steam'de çok fazla Olumsuz not alan, oldukça tartışmalı zombi nişancı oyunu The Day Before 'u kurtarmak için ellerini taşın altına koyuyor.

The Day Before için çevrimdışı bir mod geliştiriliyor

Steam'in en çok istek alan oyunlarından biri olmasına rağmen The Day Before, ticari marka anlaşmazlıkları, dolandırıcılık suçlamaları ve ücretsiz işçilikle ilgili tartışmalar nedeniyle piyasaya sürülmesini heyecanla bekleyen oyuncuları hayal kırıklığına uğrattı.

Mod yapımcıları, The Day Before oyununu kurtarmak için çevrimdışı mod geliştiriyor

Felaketle sonuçlanan piyasaya sürümün ardından oyunun geliştiricisi Fntastic, 22 Ocak 2024 tarihinde oyunu kapatma, tüm oyunculara geri ödeme yapma ve oyunu çevrimdışı duruma getirme kararını açıkladı.

Ancak, olayların şaşırtıcı bir şekilde gelişmesiyle, mod yapımcıları Luci0 ve fskartd, oyunun ömrünü yaklaşan kapanmanın ötesine uzatmayı amaçlayan bir Çevrimdışı Mod oluşturmak için görevi üstlendi.

??Exclusive:

The Day Before offline CRACK is in the works

It's early yet, the user @realluci0 plans to reroute the server connection to a local connection which would return true and would in theory let u in the game. https://t.co/Cn8RJH4t4f pic.twitter.com/CN4nNxM3c8

— PC_Focus ?? (@PC_Focus_) December 26, 2023

Mod yapımcılarından Luci0, bu erken aşamada projenin tamamlanması için herhangi bir vaat ya da belirli bir zaman çizelgesi olmadığını vurguladı. Luci0 sosyal medyada yaptığı bir yorumda, "Henüz çok erken ve ben + fskartd elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz: Kullanılabilir olduğunda daha fazla bilgi gelecek" dedi.

No promises or eta's as of now, it's very early and me + @fskartd are doing our best. More info will come to this page once it's available.

— Luci0 (@realluci0) December 26, 2023

Mod yapımcıları, Steam'in DRM'sini (Dijital Haklar Yönetimi) atlatmayı ve oyunun tüm dosyalarına erişim sağlamayı başardılar. Oyun haritasına başarıyla yüklenmiş olmalarına rağmen, şu anda oyuncu karakterinin hareketini sağlama zorluğuyla karşı karşıyalar.

The Day Before için Çevrimdışı Mod üzerinde çalışma kararı, özellikle oyunun kötü karşılanması ve herhangi bir kurtarıcı niteliğe sahip olmadığına dair yaygın inanç göz önüne alındığında oldukça ilgi çekici.

PlayStation 5 Slim satışa çıktı! Türkiye fiyatı belli oldu

Mod yapımcılarının çabaları, oyuncuların oyunun haritasını keşfetmesine ve sırlarını ortaya çıkarmasına olanak tanıyarak oyunun ne olabileceğine dair bazı şeyleri açığa çıkarabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Türkiye, Steam, Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Mod yapımcıları, The Day Before oyununu kurtarmak için çevrimdışı mod geliştiriyor - Son Dakika


23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41
Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43
Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı

Son Dakika
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 23:50:31. #1.11#
SON DAKİKA: Mod yapımcıları, The Day Before oyununu kurtarmak için çevrimdışı mod geliştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement