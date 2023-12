Mod yapımcıları, The Day Before oyununu kurtarmak için çevrimdışı mod geliştiriyor

Mod yapımcıları, vaatlerini yerine getiremeyen ve bu ayın başlarında yayınlanmasından sadece birkaç gün sonra Steam'de çok fazla Olumsuz not alan, oldukça tartışmalı zombi nişancı oyunu The Day Before 'u kurtarmak için ellerini taşın altına koyuyor.

The Day Before için çevrimdışı bir mod geliştiriliyor

Steam'in en çok istek alan oyunlarından biri olmasına rağmen The Day Before, ticari marka anlaşmazlıkları, dolandırıcılık suçlamaları ve ücretsiz işçilikle ilgili tartışmalar nedeniyle piyasaya sürülmesini heyecanla bekleyen oyuncuları hayal kırıklığına uğrattı.

Felaketle sonuçlanan piyasaya sürümün ardından oyunun geliştiricisi Fntastic, 22 Ocak 2024 tarihinde oyunu kapatma, tüm oyunculara geri ödeme yapma ve oyunu çevrimdışı duruma getirme kararını açıkladı.

Ancak, olayların şaşırtıcı bir şekilde gelişmesiyle, mod yapımcıları Luci0 ve fskartd, oyunun ömrünü yaklaşan kapanmanın ötesine uzatmayı amaçlayan bir Çevrimdışı Mod oluşturmak için görevi üstlendi.

??Exclusive: The Day Before offline CRACK is in the works It's early yet, the user @realluci0 plans to reroute the server connection to a local connection which would return true and would in theory let u in the game. https://t.co/Cn8RJH4t4f pic.twitter.com/CN4nNxM3c8 — PC_Focus ?? (@PC_Focus_) December 26, 2023

Mod yapımcılarından Luci0, bu erken aşamada projenin tamamlanması için herhangi bir vaat ya da belirli bir zaman çizelgesi olmadığını vurguladı. Luci0 sosyal medyada yaptığı bir yorumda, "Henüz çok erken ve ben + fskartd elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz: Kullanılabilir olduğunda daha fazla bilgi gelecek" dedi.

No promises or eta's as of now, it's very early and me + @fskartd are doing our best. More info will come to this page once it's available. — Luci0 (@realluci0) December 26, 2023

Mod yapımcıları, Steam'in DRM'sini (Dijital Haklar Yönetimi) atlatmayı ve oyunun tüm dosyalarına erişim sağlamayı başardılar. Oyun haritasına başarıyla yüklenmiş olmalarına rağmen, şu anda oyuncu karakterinin hareketini sağlama zorluğuyla karşı karşıyalar.

The Day Before için Çevrimdışı Mod üzerinde çalışma kararı, özellikle oyunun kötü karşılanması ve herhangi bir kurtarıcı niteliğe sahip olmadığına dair yaygın inanç göz önüne alındığında oldukça ilgi çekici.

PlayStation 5 Slim satışa çıktı! Türkiye fiyatı belli oldu

Mod yapımcılarının çabaları, oyuncuların oyunun haritasını keşfetmesine ve sırlarını ortaya çıkarmasına olanak tanıyarak oyunun ne olabileceğine dair bazı şeyleri açığa çıkarabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.