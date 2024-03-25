2010 yılının ekim ayında hayatımıza giren The Walking Dead, 11 sezon boyunca tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. 2022'nin kasım ayında final yapan dizi, yıllar içinde kendine ait sinematik bir evren yarattı. Öyle ki bu evrende devam eden birçok yan ürün (spin-off) bulunuyor. Peki The Walking Dead spin-off yapımları neler?
The Walking Dead evreninde geçen 6 spin-off dizisi bulunuyor
Zombi konulu dizi denince akla ilk gelen yapım olan The Walking Dead, 11 sezon boyunca birbirinden özgün karakterleri bünyesinde barındırdı. Yapımcı ise Rick Grimes, Daryl Dixon, Negan gibi önemli karakterlerin kendi yollarını çizdiği dizilere yöneldi. The Walking Dead dizisinin devamı niteliğindeki spin-off yapımlara bir göz atalım;
Fear the Walking Dead (2015 – 2023)
Evrenin ilk dizisi olan Fear the Walking Dead, ana dizinin 5. sezonundayken olayların başlangıcına odaklanarak başladı. Dizi, daha sonra The Walking Dead ile eş zamanlı ilerledi. Ana diziden tanıdığımız Morgan Jones, yan diziye geçerek buradaki önemli parçalarından birisi halini aldı. Dizi, 8 sezon sonunda 2023'te final yaptı.
The Walking Dead: World Beyond (2020 – 2021)
TWD dünyasının ikinci yan ürünü olan The Walking Dead: World Beyond, beklenen ilgiyi göremedi. Dizi, yeni dünyada reşit olan ilk çocuklara odaklandı. Sadece iki sezon süren dizinin baş rolü Iris Bennett karakterini Aliyah Royale canlandırdı.
Tales of The Walking Dead (2022)
Tales of The Walking Dead, evrende geçen bir antoloji dizisi olarak tanımlanıyor. Her bolümde farklı hikayelere odaklanan yapım, Evie rolünde Olivia Munn, Joe rolünde Terry Crews ve Eric rolünde Danny Ramirez gibi isimleri ağırladı. Dizinin ikinci sezonuna ilişkin bir bilgi henüz bulunmuyor.
The Walking Dead: Dead City (2023 – Devam ediyor)
Bu tarihe kadar olan The Walking Dead spin-off yapımları, kendi özgün karakterlerine odaklandı. Ana dizinin final yapmasının ardından önemli karakterlerin başından geçen hikayeler, yan dizilerle anlatılmaya başlandı. Ana karakterlerin başından geçenlerin anlatıldığı ilk yapım ise The Walking Dead: Dead City oldu.
Dizi, TWD'de birbirinden nefret eden Maggie (Lauren Cohan) ve Negan (Jeffrey Dean Morgan) karakterlerinin başından geçen hikayeyi anlatıyor. İkili bu yapımda Maggie'nin oğlu Hershel'i arıyor. İlk sezonu yayınlanan dizinin ikinci sezon tarihi henüz bilinmiyor.
The Walking Dead yapımcısının Avengers hayali!
The Walking Dead: Daryl Dixon (2023 – Devam ediyor)
Birçok kişiye göre dizinin en etkileyici karakteri olan Daryl Dixon, ana dizinin final yapmasıyla kendi yolunu çizmek istiyor. Fransa'da geçen dizi ilk sezonuyla beğeni topladı. Yapımın ana dizide ayrılmaz ikili olarak gördüğümüz Daryl ve Carol ortaklığında geçmesi planlanıyordu. Ancak beklenildiği gibi olmadı.
İlk sezon sadece Daryl'e odaklanan yapımın ikinci sezonuna Carol karakteri katılıyor. Dizi, ikinci sezondan itibaren Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol ismini alacak. Yapılan duyuruya bakılırsa ikinci sezon 2024 yılı içinde yayınlanacak.
The Walking Dead: The Ones Who Live (2024 – Devam ediyor)
Dizinin ana karakteri Rick Grimes, 9. sezonda diziden ayrıldı. Rick, patlayan köprüde kaybolmuştu. The Walking Dead: The Ones Who Live, Rick ve onu aramaya çıkan Michonne'un başından geçenlere odaklanıyor.
Tüm TWD dizileri birleşerek, Avengers: Endgame tarzı bir final yapabilir
Son olarak The Walking Dead'in baş içerik sorumlusu Scott Gimple, bu yılında başlarında spin-off yapımların tekrar birleşeceği bir yapım hayal ettiğini belirtti. Gimple, The Walking Dead evreni için "Avengers: Endgame tarzı, tüm serilerin geçiş etkinliği gibi bir film hayalimiz var." dedi.
Son Dakika › Teknoloji › The Walking Dead Spin-Off Yapımları - Son Dakika
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