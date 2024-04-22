The Witcher 3: Wild Hunt'ta 9 Yıl Sonra Keşfedilen Easter Egg - Son Dakika
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Teknoloji

The Witcher 3: Wild Hunt'ta 9 Yıl Sonra Keşfedilen Easter Egg

The Witcher 3: Wild Hunt\'ta 9 Yıl Sonra Keşfedilen Easter Egg

2015 yılında çıkış yapan The Witcher 3: Wild Hunt, bir oyuncu tarafından 9 yıl sonra keşfedilen easter egg ile yeniden gündeme geldi. Novigrad şehrinde bulunan askerlik posteri, CD Projekt Red'in sürprizini barındırıyor. Oyuncu, şehrin altına inmek için konsol komutlarını kullandığını ifade etti. Witcher serisinin yeni oyunu geliştirme aşamasında olduğu ve ilk oyundaki bazı sahnelerin çıkarılacağı da açıklandı.

22.04.2024 13:09
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İlk olarak 2015 yılında çıkış yapan The Witcher 3: Wild Hunt, günümüzde listeleri sallamaya devam ediyor. Devasa açık dünyasında birçok gizli sır barındıran yapım, geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme geldi. Bir oyuncu, CD Projekt Red tarafından Witcher 3 haritasına yerleştirilen easter egg'i 9 yılın ardından keşfetti.

Witcher 3'te bulunan easter egg

Witcher 3'ün ana şehirlerinden birisi olan Novigrad, yaklaşık dokuz yıldır barındırdığı gizem ile yeniden gündemde. Bir YouTuber, Novigrad'da Temeria'ya ait bir askerlik posterini gözler önüne serdi. Şehrin altına gömülü olan bu poster, bir Temarian askerini ve "CDPR'ın Sana İhtiyacı Var" yazısını barındırıyor.

The Witcher 3: Wild Hunt'ta 9 Yıl Sonra Keşfedilen Easter Egg

YouTuber, şehrin altına inmek için konsol komutlarını kullandığını ifade etti. Novigrad'ın alt tarafında ilginç easter egg'ler olabileceğini tahmin eden oyuncu, CD Projekt Red'in sürprizini görünce şaşkınlığını koruyamadı. Bu posterin dokuz yıldır keşfedilmeyi beklediğini söylemek mümkün.

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Oyuncu, şehrin altındaki kısıtlı alana oyun üzerinde normal şartlarda girmeyi başaramadı. Bu da easter egg'in, Witcher 3'ün geliştirme aşamasında yaşadığı bir teknik soruna atıfta bulunmak için bırakıldığını gösteriyor. Bazı kullanıcılara göre CD Projekt Red, hataların peşine düşmek isteyen uzmanları bu şekilde test ediyor.

The Witcher serisi için yeni oyunun geliştirme aşamasında olduğunu da belirtelim. CD Projekt, bünyesinde 600'den fazla geliştiriciye sahip olduğunu söyledi. Bunların 400'den fazlasının ise kod adı Polaris olan sonraki Witcher oyununa atandığını açıkladı.

The Witcher 3: Wild Hunt'ta 9 Yıl Sonra Keşfedilen Easter Egg

The Witcher serisi, hem oyun hem de Netflix dizisiyle son yıllarda büyük bir kitleye hitap ediyor. Witcher 4 ile yeni bir hikaye anlatılacakken, 2007 yılında sunulan The Witcher için bir remake hazırlanıyor. Şirket CEO'su Jakub Robosz, ilk oyundaki "modası geçmiş veya kötü hazırlanmış" sahnelerin çıkarılacağını söyledi.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji The Witcher 3: Wild Hunt'ta 9 Yıl Sonra Keşfedilen Easter Egg - Son Dakika

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