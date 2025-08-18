THY'den Yerli Pilot Değerlendirme Projesi - Son Dakika
THY'den Yerli Pilot Değerlendirme Projesi

THY\'den Yerli Pilot Değerlendirme Projesi
18.08.2025 14:59
Türk Hava Yolları, pilot adayları için yerli PACE projesini tanıttı, kalite ve etkinliği artıracak.

TÜRK Hava Yolları, pilot adaylarının değerlendirme süreçlerinde kalite standartlarını yükseltmek, süreçleri uluslararası düzeyde daha etkin biçimde yürütmek ve aynı zamanda da bu süreçleri millileştirmek adına geliştirdiği Psikometrik ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları (PACE) projesini tanıttı.

İstanbul Üniversitesi Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü desteğiyle sürdürülen proje, Türkiye'de havacılık psikolojisi alanında yapılan öncü uygulamalara katkı sunmayı hedefliyor. Elde edilen verilerin hem aday değerlendirme kalitesini artırması hem de sektörel ve akademik iş birliklerine zemin hazırlaması amaçlanıyor. Bayrak taşıyıcının bu projesinin temelinde, pilot adaylarının bilişsel, becerilerini ölçmeyi hedefleyen bilimsel yöntemlerle tasarlanmış test sistemi yer alıyor. PACE-A (Aptitude/Yetenek) aşaması, adayların bellek, dikkat kapasitesini objektif kriterlerle ölçmek üzere geliştirilmiş olup, uzun yıllar boyunca yurt dışından satın alınan testlere alternatif olarak milli imkanlarla tasarlandı.

Psikometrik ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları (PACE) projesi hakkında değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları olarak 2033 hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken, insan kaynağımızın gelişiminde de güçlü projeleri hayata geçiriyoruz. PACE, tamamen yerli ve milli imkanlarla hazırlanmış önemli bir projedir. Bu proje sadece bir sistem, bir araç değil, aynı zamanda geleceğe yönelik vizyonumuzun bir sembolüdür. Yetiştirilmek üzere istihdam edilen pilot adaylarımızın yeteneklerini havacılık olmak üzere pek çok sektörde yetenek ölçüm süreçlerine yön verecek olan bu proje, değerlendirecek PACE projesi, uçuş emniyetine de önemli katkılar sağlayacaktır. Başta ortaklığımızın akademi, teknoloji ve sektör deneyimini buluşturduğu iş birliğiyle hayata geçti. En köklü üniversitelerimizden İstanbul Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği modelinin örnek teşkil ederek farklı sektörlerde yeni projelere zemin hazırlamasını temenni ederiz" dedi.

Psikometrik ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları (PACE) hakkında konuşma yapan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, "Türkiye'nin havacılık alanındaki dijital dönüşümüne stratejik bir adım olan PACE projesini ülkemize kazandırıyoruz. İstanbul Üniversitesi'nin "Açık Bilim - Açık Kapı" ilkesi ve Perspektif 2053 vizyonu doğrultusunda geliştirilen PACE, bilgisayar tabanlı ilk yerli ve milli bilişsel test bataryasıdır. 18 Şubat 2025'ten itibaren Türk Hava Yolları pilot seçimlerinde kullanılan bu özgün yazılım, yurtdışından alınan hizmetlerin yerini alarak Türkiye'nin bilimsel bağımsızlığını ve teknoloji üretme gücünü ortaya koymaktadır. Kendi verilerimizi kendi imkanlarımızla işleyip ülke sınırları içinde tutmamız, bu projenin en kritik ve stratejik kazanımıdır" ifadelerini kullandı.

Küresel marka, havacılık sektöründeki lider konumunu daha da güçlendirmek ve operasyonel mükemmeliyet anlayışını her aşamada yaygınlaştırmak amacıyla yenilikçi projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor. PACE projesiyle, pilot adaylarının seçimi ve değerlendirilmesi süreçlerinde güvenilirlik, şeffaflık ve etkinlik ilkelerini daha da ileri bir noktaya taşımayı amaçlıyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Teknoloji THY'den Yerli Pilot Değerlendirme Projesi

THY'den Yerli Pilot Değerlendirme Projesi
