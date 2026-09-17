TİKA, Komorlar'daki ilahiyat fakültesi kütüphanesine bilişim ekipmanı sağladı - Son Dakika
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TİKA, Komorlar'daki ilahiyat fakültesi kütüphanesine bilişim ekipmanı sağladı

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TİKA, Komorlar\'daki ilahiyat fakültesi kütüphanesine bilişim ekipmanı sağladı
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TİKA, Komorlar Üniversitesi İmam Şafii İlahiyat Fakültesi Kütüphanesine mobilya, yazıcı, projeksiyon cihazı ve bilişim ekipmanları desteğinde bulundu. Yaklaşık 800 öğrencinin yararlanacağı kütüphaneye sağlanan ekipmanların teslimi dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Komorlar Birliği'ndeki Komorlar Üniversitesi İmam Şafii İlahiyat Fakültesi Kütüphanesine bilişim ekipmanları desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, kütüphanenin eğitim ve idari kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında mobilya, yazıcı, projeksiyon cihazı ve çeşitli bilişim ekipmanları temin edildi.

Yaklaşık 800 öğrencinin yararlanacağı kütüphaneye sağlanan ekipmanların teslimi dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene TİKA Moroni Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe, Komorlar Üniversitesi Rektörü İbouroi Ali Toibib, İmam Şafii İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili İsmail Mevlid, fakültenin kurucularından Şeyh Abdul Hakim, öğretim üyeleri, TİKA yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Komorlar Üniversitesi Rektörü Toibib, TİKA'nın desteğinin yalnızca maddi katkı olmadığını, üniversitenin eğitim ortamının geliştirilmesine ve Komorlar gençliğinin geleceğine yönelik yatırım niteliği taşıdığını söyledi.

Türkiye ile Komorlar arasındaki akademik işbirliğinin geliştirilmesine önem verdiklerini belirten Toibib, akademisyen ve öğrenci değişimi, ortak bilimsel araştırmalar ve dijital dönüşüm alanlarında Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmak istediklerini ifade etti.

TİKA Moroni Koordinatörü Karatepe de Türkiye ile Komorlar arasındaki ilişkilerin tarihi ve güçlü bağlara dayandığını belirterek Komorlar'ın ilim, eğitim ve İslam kültürü açısından bölgenin önemli merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Karatepe, İmam Şafii İlahiyat Fakültesine sağlanan desteğin küçük ancak anlamlı bir adım olduğunu kaydetti.

Ülkede akademik düzeyde dini eğitim veren tek yükseköğretim kurumu

Komorlar Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren İmam Şafii İlahiyat Fakültesi, ülkede akademik düzeyde dini eğitim veren tek yükseköğretim kurumu olarak faaliyet gösteriyor.

Fakülte, Komorlar'daki dini kurumların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde rol oynuyor.

TİKA'nın desteğiyle Komorlar Üniversitesi ile Türkiye'deki üniversiteler arasındaki akademik ve bilimsel işbirliğinin geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması ve iki ülke arasındaki eğitim ilişkilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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