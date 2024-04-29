TikTok Kapatılacak mı? - Son Dakika
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Teknoloji

TikTok Kapatılacak mı?

TikTok Kapatılacak mı?

TikTok, son dönemlerde ahlak dışı içeriklerin yaygın olduğu gerekçesiyle eleştirilerin hedefi haline geldi. MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, TikTok'un kapatılması için kanun teklifi hazırladıklarını açıkladı. Öztürk, platformun milli değerleri ayaklar altına aldığını ve ahlaki yapının bozulmasına neden olduğunu belirtti. Konu sosyal medyada tartışma yaratırken, bazı kullanıcılar daha fazla denetleme yapılması gerektiğini savundu.

29.04.2024 21:09
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TikTok, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından birisi. Ancak uygulama, son dönemlerde çeşitli kesimler tarafından eleştiri alıyor. Zira platformda milli değerleri ayaklar altına alan içeriklerin yaygın olduğu söyleniyor. Tabii bunu biz değil, bazı kullanıcılar belirtiyor. Son olarak bununla ilgili bir gelişme yaşandı. Bu da "TikTok kapatılacak mı?" sorusunu akıllara getirdi.

TikTok kapatılacak mı?

TikTok, son dönemlerde internet kullanıcılarının dilinden düşmüyor. Zira platformda ahlak dışı içerikler ile karşılaşılabiliyor. Hatta bu davranışlar, bağış toplamak yani para kazanmak için yapılabiliyor. Bu da eleştirilere yol açıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, TikTok ile ilgili açıklamalarda bulundu. Platformun dünyada ve Türkiye'de yaygın olduğunu belirten Öztürk, kullanıcı sayısının 1 milyarı aştığını, bu sayının Türkiye'de ise 30 milyon olduğunu ifade etti.

TBMM TikTok'a ahlak dersi vermeye hazırlanıyor!

Bununla birlikte Milletvekili Öztürk, TikTok'un kapatılması için partisinin kanun teklifi hazırlamakta olduğunu bildirdi. Bilmeyenler için siyasi partiler tarafından hazırlanan kanun teklifleri TBMM yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulur.

Akabinde teklif, ilgili komisyon tarafından incelenir. Eğer buradan onay alırsa TBMM Genel Kurulu'nda görüşülür. Burada ise milletvekilleri teklif üzerinde tartışır ve değişiklik önerileri sunabilir. Daha sonrasında ise teklif, oylamaya sunulur.

Milletvekili Halil Öztürk tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Ahlaksız paylaşımların yoğunlukla yer aldığı ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan TikTok'un bir an önce kapatılması gerektiği açıktır. Bu doğrultuda kanun teklifi hazırlamakta olduğumuzun da bilinmesini isterim.

Bu anlamda müstehcen içerikler oluşturan, canlı yayında gelir sağlayan, çocuk istismarı paylaşan hesap yöneticilerine yönelik operasyonların yapıldığı ve adli soruşturmaların açıldığı yine kamuoyuna yansımaktadır. Tam bu noktada ifade etmeliyim ki TikTok adlı sosyal medya platformu tam anlamıyla bir bataklığa dönüşmüştür ve bataklıkta sinek avlamaktansa bataklığın kurutulması gerekmektedir.

Bu, her şeyden önce içinde çocuklarımızı büyüteceğimiz sağlıklı bir toplum için gereklidir. Ahlak yok olursa gelecek yok olur. Ahlakı zedelenen veya yok olan, milli ve manevi değerleri her gün örselenen bir toplum geleceğini hazırlayamaz, istikbalini sağlam zeminler üzerine kuramaz.

Bu anlamda ahlaksız paylaşımların yoğunlukla yer aldığı ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan TikTok'un bir an önce kapatılması gerektiği açıktır. Bu doğrultuda kanun teklifi hazırlamakta olduğumuzun da bilinmesini isterim. Umuyorum ki Türk milletinin kültürel kodlarını bozmaya yönelik her türlü unsura karşı gerekli tedbir ve adımlar atılarak milli kültürümüz ve ahlaki yapımız asla bozulmayacaktır.

Bu konu, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kimi kullanıcılar TikTok'un kapatılması gerektiğini belirtirken, bunun yerine daha fazla denetleme yapılması gerektiğini söyleyenler de oldu. Neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce TikTok kapatılmalı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Milletvekili, Halil Öztürk, Kırıkkale, MHP, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TikTok Kapatılacak mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


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