TOFA Gelişim Zirvesi Kayseri'de Başladı

Türkiye'nin teknoloji liderlerini ve genç girişimcilerini bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik eden Teknoalgokrat Oluşum Fikir Ajansı'nın (TOFA) düzenlediği Gelişim Zirvesi, Kayseri'de başladı.

Erciyes Kültür Merkezi'ndeki zirvenin açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, Filistin başta olmak üzere dünyanın her yerinde zulmün hakim olduğuna dikkati çekti.

Türkiye gibi kan ve gözyaşının dinmesi için mücadele veren ülkeler de bulunduğunu belirten Çiçek, "Dünyada, 'Türkler gelecek, Türk gençleri gelecek' diye bekleyenler var. Afrika'da, Somali'de bunu görüyoruz. Dünyaya bir huzur gelecekse bizlerin bunda çok büyük emeği olacak. Bunun için mücadele etmek durumundayız. İnovasyona, yapay zekaya, savunma sanayine, teknolojiye, mühendisliğe eğer gönül veriyorsak bunun bir sebebi var. Bunun sebebi sadece güçlü olmak değil, dünyadaki mazlumların acısını dindirmek için buna mecburuz. TOFA da bir dertle yola çıkmış, ülkemizin pek çok üniversitesindeki gençlerle mücadele veriyor." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da TOFA gibi sivil organizasyonların dünyadaki pek çok soruna çözüm bulacağına inandığını söyledi.

Zirveye katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın ve Yayın Dairesi Başkanı Zeynep Zelan ise sosyal medyanın algı yönetimine dikkati çekerek, İsrail'in Gazze'deki zulmünün çeşitli mecralarda yer alış şekillerinden örnekler verdi.

Teknolojiyi doğru kullanmanın önemine vurgu yapan Zelan, "Biz İletişim Başkanlığı olarak bunu destekliyoruz. İnsanların yanıltılmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Çok büyük bir veri seti var. Bunun için de doğru bilgiyi ayırt etmek artık bir anlam ifade ediyor." dedi.

TOFA Gelişim Zirvesi, yarın da oturumlarla devam edecek.