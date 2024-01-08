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Togg CES 2024 için yeni dijital deneyim alanı oluşturdu - Son Dakika
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Togg CES 2024 için yeni dijital deneyim alanı oluşturdu

Togg, CES 2024 fuarı öncesinde sosyal medyada yapılan paylaşımlarla yeni dijital deneyim alanının ortaya çıktığını duyurdu. Sızdırılan bilgilere göre, Togg'un sedan modeli T10F olarak isimlendirildi ancak beklentiler T10S'ydi. Togg T10F'in özellikleri arasında 600 km menzil, C segment spor sedan kasa, yeni renk seçenekleri, kontrast çatı seçeneği, geniş ekranlar ve gelişmiş teknolojik özellikler bulunuyor.

Togg CES 2024 için yeni dijital deneyim alanı oluşturdu
08.01.2024 - 18:29,
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Togg, geçtiğimiz günlerde CES 2024 fuarında tanıtacağı sedan otomobilini duyurdu. Bunun üzerine otomobilin özellikleri ve adının ne olacağı merak ediliyordu. Bugün ise sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlara göre Togg'un CES 2024 için oluşturduğu yeni dijital deneyim alanı ortaya çıkmış olabilir. Burada yeni aracın, sızdırılan CES 2024 alanında Togg T10F olarak isimlendirildiğini görüyoruz fakat sedan model için beklentiler T10S olacak yönündeydi.

Togg T10F mi geliyor?

Togg, otomobil dünyasında heyecan uyandırmaya devam ediyor. Şirket, son olarak önümüzdeki günlerde düzenlenecek CES 2024 fuarında yer alacağını açıkladı. Hatta burada 2024 sonunda seri üretime girecek sedan modelini de gösterecek.

Togg CES 2024 için yeni dijital deneyim alanı oluşturdu

Etkinliğe bir günden daha az süre kalmışken, sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda şirketin geçtiğimiz yıllarda fuar alanını dijital ortamda deneyimlemek isteyenler için açtığı sayfanın güncellediği ortaya çıktı. Sonradan bu link kapatıldı.

Ancak burada yeni sedan otomobili olan Togg T10F ve fuar alanındaki gösterilecek diğer alanların yer aldığı görüldü. Örneğin Togg T10X için bir deneyim alanı yapıldığı görülüyor. Fakat aracın isminin T10S olması bekleniyordu. Dolayısıyla bu paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor olabilir. Araçla ilgili tüm bilgileri yarın akşam düzenlenecek olan etkinlikte göreceğiz.

Togg Sedan geliyor!

Dikkatleri asıl çeken detay ise Togg T10F modelinin özellikleri oldu. Togg T10F, 600 km/320 mil menzili ile T10X'in bir adım ötesine geçebilir. Nitekim bu menzil farkı C segmentindeki spor sedan kasasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Togg, aracın görsel çekiciliğini artırmak için T10F modeline iki yeni renk seçeneği eklemiş durumda. Ayrıca, ilk kez sunulan kontrast çatı seçeneği, aracın tarzını daha da ön plana çıkarıyor. Yani T10X'e kıyasla daha fazla kişiselleştirme imkanı sunacak. Tabii henüz aracın tam ismi ve özellikleri henüz net değil. Sızdırılan bilgilere göre özellikleri;

Togg T10F özellikleri:

600 km/372 mil menzil

C segment spor sedan

2 yeni renk

İlk kez kontrast çatı seçeneği

12.3 inç sürücü ekranı

29 inç multimedya ekranı

8 inç dokunmatik kontrol paneli

Araç içi sosyal kamera

Yüksek hızlı mobil internet

Kablosuz bağlantı noktası

Snapdragon işlemcili kokpit

Yeni tasarlanan iç mekan

Kaynak: Shiftdelete
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TOGG, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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